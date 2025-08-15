Live TV

Un fost gardian la o închisoare pentru femei din California a fost condamnat la 224 de ani de închisoare. De ce a fost acuzat

Deținut
Deținut. Foto Profimedia
Un fost ofițer la un penitenciar din California a fost condamnat joi la 224 de ani de închisoare.

Gregory Rodriguez, în vârstă de 57 de ani, a lucrat ca gardian la Centrul de detenție pentru femei din California Centrală (CCWF), cea mai mare închisoare pentru femei din stat, și a fost găsit vinovat în ianuarie de peste 60 de acuzații de abuz asupra a nouă femei aflate în custodia sa, inclusiv viol și agresiune fizică.

Cazul lui Rodriguez a devenit un scandal uriaș pentru stat, expunând o criză de lungă durată de comportament sexual necorespunzător și abuzuri în spatele gratiilor. S-a descoperit că ofițerul a abuzat de femeile încarcerate pe o perioadă de aproape un deceniu, înainte de a se pensiona în 2022, în timp ce era anchetat.

O anchetă a ziarului The Guardian publicată în 2023 a dezvăluit că închisoarea a primit o sesizare privind abuzurile lui Rodriguez în 2014, dar nu l-a concediat, ci a pedepsit victima.

Supraviețuitoarea a povestit că a fost trimisă în izolare în timp ce autoritățile anchetau acuzațiile de abuz.

Rodriguez, care a lucrat pentru CDCR timp de 27 de ani, izola victimele în zone fără camere de supraveghere și le constrângea să întrețină relații sexuale cu el, oferindu-le în schimb gumă de mestecat sau tutun și amenințându-le că le va „face viața foarte grea în închisoare” dacă nu se supuneau, potrivit anchetatorilor închisorii și plângerilor victimelor. Majoritatea violurilor pentru care a fost acuzat de procurori au avut loc în 2021 și 2022 în zona audierilor pentru eliberarea condiționată, unde deținuții au întâlniri confidențiale cu avocații și se prezintă în fața comisarilor pentru a pleda pentru eliberarea lor.

O femeie care se lupta cu o dependență de substanțe a declarat că Rodriguez a constrâns-o să întrețină relații sexuale cu el, oferindu-i medicamente pentru dependența ei, dar în loc să-i dea o rețetă, i-a dat heroină, ceea ce a dus la o supradoză.

Este rar ca ofițerii de penitenciar să fie acuzați penal și condamnați pentru comportament sexual inadecvat în timpul serviciului, în ciuda datelor care sugerează că abuzurile comise de gardieni sunt o problemă sistemică în California și în întreaga SUA. Dosarele de comportament inadecvat divulgate de Departamentul de Corecții și Reabilitare din California (CDCR) au arătat că, între 2014 și 2023, sute de femei încarcerate au depus plângeri privind abuzuri sexuale comise de personal, dar doar patru ofițeri au fost concediați pentru comportament sexual inadecvat în acea perioadă.

Rodriguez a pledat nevinovat, iar avocatul său a încercat să pună la îndoială declarațiile victimelor în timpul procesului. El a fost condamnat pentru majoritatea celor peste 90 de acuzații aduse de procurori în numele a 13 femei, deși pentru unele acuzații juriul nu a ajuns la un verdict sau nu l-a găsit nevinovat.

