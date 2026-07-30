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Nivel record de dezaprobare față de Trump în rândul americanilor. Nemulțumirea e determinată de trei aspecte (Sondaj)

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Donald Trump. Foto: GettyImages
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Ce îi nemulțumește pe americani

Un procentaj record de 73% dintre americani consideră că preşedintele Donald Trump nu a reuşit să rezolve problemele cele mai urgente ale SUA, o nemulţumire larg răspândită inclusiv în rândul republicanilor, al căror sprijin pentru el a scăzut la un nou minim, potrivit unui sondaj CNN publicat miercuri, relatează agenţia EFE.

Sondajul, efectuat pe un eşantion reprezentativ de 1.225 de persoane, relevă că numai 27% dintre cei chestionaţi cred că Trump a avut priorităţile corecte în perioada scursă de la începutul celui de-al doilea mandat, impresie care vine pe fondul războiului nepopular împotriva Iranului şi a creşterii preţurilor la combustibili şi alimente.

Pe ansamblu, rata de aprobare faţă de Trump este de 34%, egalând minimul istoric înregistrat la sfârşitul primului său mandat (2017-2021), după ce susţinătorii săi au luat atunci cu asalt Capitoliul pentru a încerca să blocheze validarea victoriei democratului Joe Biden la alegerile prezidenţiale din 2020.

Jumătate dintre americanii chestionaţi dezaprobă categoric modul în care preşedintele gestionează problemele ţării, o rată a dezaprobării ajunsă astfel la cel mai ridicat nivel al preşedinţiei sale, notează Agerpres.

Concomitent, rata sa de aprobare a scăzut la un minim istoric de 15%. În rândul membrilor propriului partid, Trump se bucură de un sprijin de 78%, un nou minim pentru un politician care se laudă cu o susţinere puternică printre susţinătorii săi.

De asemenea, numai 19% dintre alegătorii republicani privesc cu entuziasm perioada rămasă din acest al doilea şi ultim mandat prezidenţial al său, o scădere drastică faţă de procentul de 38% înregistrat într-un sondaj din primăvară.

Ce îi nemulțumește pe americani

Această scădere a nivelului de aprobare faţă de Trump pare determinată de trei aspecte interconectate între ele şi care-şi au originea în războiul lansat de SUA şi Israel împotriva Iranului pe 28 februarie.

Modul în care Trump a gestionat acest conflict, pe fondul unei noi escaladări şi fără perspective clare pentru un acord de pace, este aprobat de numai 28% dintre cei chestionaţi, în timp ce doar 25% cred că Trump a gestionat bine măsurile economice menite să tempereze inflaţia şi 21% acţiunile de ţinere sub control a creşterii preţurilor la combustibil.

Un procent de 74% dintre americanii intervievaţi în sondaj spun că creşterea preţurilor la combustibil le-a provocat unele dificultăţi, faţă de 63% într-un sondaj din martie, iar mai puţin de un sfert cred că preşedintele are un plan pentru a rezolva această problemă.

Mai mult, 71% dintre participanţii la sondaj cred că Trump nu a făcut suficient pentru a încerca să reducă preţurile bunurilor de zi cu zi, faţă de 58% într-un sondaj din urmă cu un an.

Cât despre politica externă, 62% dintre cei chestionaţi consideră că Trump nu este un lider mondial capabil, o creştere faţă de procentul de 54% înregistrat la începutul celui de-al doilea mandat, în ianuarie 2025.

Editor : C.L.B.

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