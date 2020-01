VIRAL. O deputată afroamericană povestește cum și-a pierdut subit tot părul

Ayanna Pressley, aleasă democrată în Congresul american, a dezvăluit joi, într-o înregistrare video devenită rapid virală, redistribuită de multe dintre colegele sale, că şi-a pierdut subit tot părul ei bogat, iar într-o dimineață s-a trezit complet cheală.

Aleasa din Massachusetts a dezvăluit că suferă de alopecie, o maladie care provoacă o pierdere subită a părului. Ea povesteşte că s-a trezit într-o dimineaţă, apoi în toate dimineţile, cu chiuveta plină de păr.

„În ajunul impeachment-ului, ultimele mele şuviţe de păr au căzut, eram complet cheală şi trebuia să merg să votez în câteva ore”, povesteşte femeia de 45 de ani, vizibil emoţionată, referindu-se la votul de punere sub acuzare a lui Donald Trump din Camera Reprezentanţilor, care a avut loc la 18 decembrie 2019.

„Ca femeie de culoare, viaţa privată este politică. Povestea părului meu nu reprezintă deloc o excepţie. Împărtăşesc astăzi o poveste foarte intimă pentru a crea o platformă pentru alţii”, a postat ea pe Twitter, ataşând înregistrarea video a mărturiei sale emoţionante făcute pentru The Root.

Ea relatează că s-a simţit expusă, goală, ruşinată, vulnerabilă şi că a avut sentimentul de a participa la o „trădare culturală” faţă de toate fetiţele care îi admirau cozile împletite. Ayanna Pressley spune că a simţit că le datorează o explicaţie tuturor acestor fetiţe. „Soţul meu mi-a spus că nu, că nu totul trebuie să fie politică, dar adevărul este că sunt o femeie de culoare în politică şi tot ce fac este politică”, a declarat ea.

Femeia, originară din Chicago, a venit apoi în faţa camerei fără perucă, afirmând: „Nu mă aflu aici doar pentru a ocupa spaţiul, sunt aici pentru a-l crea”.

Un studiu publicat în 2019 în Journal of the American Academy of Dermatology a dezvăluit că afroamericancele suferă de alopecie într-o proporție mai mare decât alte femei, cercetătorii sugerând că o combinaţie de factori genetici şi de mediu cauzează afecţiunea.

Înregistrarea video, publicată joi, depășise un milion de vizualizări pe Twitter vineri, la ora 00:30 GMT, scrie AFP, preluată de Agerpres.

„Ayanna, eşti un dar ceresc”, i-a transmis Alexandria Ocasio-Cortez, cea mai tânără membră a Congresului, considerată noua stea a Partidului Democrat.

Editare web: Luana Păvălucă