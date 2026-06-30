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Cum încearcă NATO să-l facă fericit pe Donald Trump la summitul de la Ankara. Strategiile pregătite de aliați

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Mark Rutte și Donald Trump
Mark Rutte și Donald Trump. Foto Profimedia
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Din articol
Iranul Arta negocierii Europenizarea NATO O gazdă foarte atentă Summit scurt

Preşedintele american Donald Trump se va alătura săptămâna viitoare omologilor săi din NATO pentru un summit la Ankara, după ce a criticat aspru lipsa de sprijin a acestora în războiul său împotriva Iranului. Aliaţii speră totuşi să evite o nouă izbucnire de furie în Turcia şi au în vedere câteva strategii pentru a-l mulţumi pe liderul american.

Acum un an, aliaţii au acceptat, sub presiunea lui Donald Trump, să aloce cel puţin 5% din produsul intern brut (PIB) pentru cheltuielile de securitate. De data aceasta, ţările europene membre ale NATO, precum şi Canada, vor încerca să-l convingă că sunt pe drumul cel bun, scrie AFP, potrivit News.ro. 

Chiar dacă au termen până în 2035 pentru a atinge acest obiectiv, preşedintele american este cunoscut ca fiind nerăbdător şi va cere dovezi. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, care îşi cultivă relaţia cu locatarul Casei Albe, a oferit o prezentare generală a acestui argument în cadrul unei întâlniri în Biroul Oval, săptămâna trecută. Prezentând un grafic pe care scria cu litere aurii „THE TRUMP TRILLION” (Bilionul lui Trump), el a detaliat cheltuielile suplimentare efectuate de Europa de la venirea la putere a lui Donald Trump în 2017.

Există însă câteva note discordante care l-ar putea irita pe Donald Trump: trei ţări europene, printre care Republica Cehă şi Slovenia, ar urma să coboare din nou sub pragul de 2% în acest an.

Iranul

Chiar dacă Donald Trump a obţinut un acord preliminar de pace cu Iranul, situaţia rămâne foarte instabilă, iar orice escaladare a tensiunilor riscă să pună Ankara în umbră.

În plus, el rămâne nemulţumit de reacţia Europei în timpul războiului, când mai multe ţări au restricţionat accesul forţelor americane la bazele lor.

Pentru a încerca să-şi demonstreze bunăvoinţa, Franţa şi Marea Britanie au elaborat planuri pentru o posibilă misiune în strâmtoarea Ormuz, iar unele ţări au prepoziţionat nave, precum dragoare de mine.

Arta negocierii

Punerea în evidenţă a cifrelor globale privind cheltuielile de apărare ar putea contribui la calmarea lui Donald Trump. Dar NATO doreşte, de asemenea, să-i arate că aceşti bani se traduc prin capacităţi sporite.

Potrivit unor diplomaţi şi responsabili ai Alianţei, ţările membre au fost rugate să amâne anunţarea contractelor majore până la summit, pentru a obţine un efect mai spectaculos la Ankara.

Unii responsabili spun că ar urma să fie semnate contracte de câteva miliarde de dolari cu companii americane şi europene în cadrul unui forum industrial organizat în marja summitului.

Mark Rutte doreşte chiar să-l invite la acest eveniment pe preşedintele american, pasionat de semnarea unor acorduri spectaculoase.

Europenizarea NATO

Statele Unite ale lui Donald Trump insistă asupra necesităţii ca Europa să-şi asume rolul principal în propria apărare, iar Washingtonul a început deja să-şi reducă angajamentul în cadrul NATO.

Liderii vor ţine, aşadar, să arate cum se mobilizează pentru a face NATO mai „europeană”, sporindu-şi, de exemplu, „responsabilităţile, încercând în acelaşi timp să menţină Statele Unite cât mai mult posibil”, explică Maria Martisiute, de la Centrul European de Politică.

O gazdă foarte atentă

În ultimele săptămâni, Donald Trump a intrat în conflict cu o serie de lideri europeni, printre care, recent, şefa guvernului italian, Giorgia Meloni. Dar, din fericire pentru NATO, unul dintre puţinii lideri cu care pare să mai aibă relaţii bune este preşedintele turc, Recep Tayyip Erdogan.

„Dacă nu ar fi fost organizat în Turcia de către preşedintele Erdogan, nu cred că aş mai fi mers acolo”, a declarat chiar Donald Trump săptămâna trecută.

Cadrul summitului ar trebui să-i convină preşedintelui american: acesta se va desfăşura în imensul palat prezidenţial al lui Erdogan, decorat în întregime cu marmură şi aur.

Summit scurt

În cele din urmă, la fel ca în cazul summitului de anul trecut de la Haga, NATO a ales să menţină evenimentul cu o durată scurtă.

Donald Trump va sosi pentru o cină oficială pe 7 iulie, înainte ca liderii NATO să ţină o singură sesiune formală scurtă a doua zi.

„Pentru ca summitul să fie un succes, aş spune că tot ce ne trebuie este ca Trump să nu se opună NATO, să nu o critice şi să nu submineze rolul Alianţei”, rezumă Peter Bator, fost ambasador al Slovaciei pe lângă NATO.

Editor : C.S.

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