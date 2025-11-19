„Suntem la cinci minute de o dictatură”. Parcursul Georgiei de la „copilul model” în drumul spre UE la autocrație

Cu puțin peste un an în urmă, o serie de coaliții de opoziție diverse se luptau pentru voturi în parlamentul Georgiei, patru dintre ele câștigând locuri. Astăzi, dintre cei opt lideri principali ai acestora, toți, cu excepția unuia, se află în închisoare, în exil sau sunt acuzați penal. Reuters prezintă o analiză a situației politice de la Tbilisi.

Partidul de la putere intenționează să interzică complet cele trei grupuri principale de opoziție.

Trecerea la un regim de partid unic a șocat pe mulți în această mică țară din Caucazul de Sud, cu o populație de 3,7 milioane de locuitori. În anii care au urmat prăbușirii Uniunii Sovietice, Georgia părea o democrație în plină expansiune, pe calea rapidă de a adera la UE și de a scăpa din orbita Rusiei.

Însă acum este mai îndepărtată de Occident decât în aproape orice alt moment din istoria sa post-sovietică, potrivit unei evaluări realizate la Bruxelles, care a descris instituțiile sale democratice ca fiind paralizate, iar instanțele sale judecătorești ca fiind sub controlul statului.

Luna aceasta, UE a declarat într-un raport că Georgia este acum candidată la aderare „doar cu numele”. Ambasadorul UE la Tbilisi a afirmat că Georgia nu mai este deloc pe cale să adere la blocul comunitar.

Veterani ai politicii și diplomației georgiene, care au vorbit cu Reuters despre evenimentele din ultimele luni, au declarat că se pare că Georgia se află aproape de o linie de demarcație, dincolo de care va fi dificil ca democrația să se refacă.

„Suntem acum la cinci minute distanță de o dictatură a unui singur partid”, a declarat Sergi Kapanadze, fost ministru adjunct al afacerilor externe și vicepreședinte al parlamentului până în 2020.

Natalie Sabanadze, ambasadorul Tbilisiului la UE până în 2021, a declarat că, de-a lungul deceniilor de dispute politice interne adesea acide, a existat întotdeauna un consens politic potrivit căruia Georgia aparține Occidentului. Acum, acest consens s-a pierdut.

„Ei știu că democratizarea, pe care o cere UE, înseamnă să accepți că la un moment dat vei pierde puterea”, a spus ea despre partidul de guvernământ Visul Georgian. „Ei nu vor asta. Și, practic, construiesc un regim autoritar în toată regula.”

Visul Georgian susține că protejează țara de figurile opoziției care încearcă să preia puterea și să provoace un război catastrofal cu Rusia.

Este o teamă care a devenit palpabilă după invazia Rusiei în Ucraina în 2022, care a trezit amintiri printre georgieni despre tancurile rusești care au intrat în suburbiile Tbilisiului într-o înfrângere umilitoare suferită de Moscova într-un război scurt în 2008.

„Georgia este o insulă de pace într-o regiune geopolitică foarte dificilă”, a declarat Nino Tsilosani, deputat al partidului de guvernământ și vicepreședinte al parlamentului. „Investitorii și întreprinderile au nevoie de stabilitate.”

Ea i-a acuzat pe politicienii de opoziție închiși că încearcă să pună la cale o lovitură de stat, acuzații pe care partidele de opoziție le resping ca fiind fabricate pentru a justifica represiunea.

Gia Khukhashvili, care a contribuit la înființarea partidului în calitate de principal consilier politic al lui Ivanishvili înainte de a se despărți de acesta în 2013, a declarat că este greșit să-l consideri pe fostul său șef ca fiind supus Moscovei. Mai degrabă, Ivanishvili vede doar o „coincidență de interese” între cele două țări, a spus el.

„El înțelege că, în acest ocean plin de rechini, are nevoie de un frate mai mare. Cine este acest frate mai mare? Nu poate fi decât Rusia”, a spus Khukhashvili.

Economia se îndreaptă spre Rusia și China

Situată strategic pe Marea Neagră, într-o regiune traversată de conducte de petrol și gaze, Georgia ar putea, în teorie, să joace un rol major în strategia Occidentului de diversificare a rutelor energetice și comerciale, departe de Rusia.

După ce a ieșit din conflictul etnic și colapsul economic care au însoțit căderea Uniunii Sovietice în anii 1990, Georgia a cunoscut o creștere rapidă, stimulată de politici favorabile investitorilor, care au însoțit orientarea sa politică către Occident.

Această deschidere s-a inversat rapid, investițiile străine directe scăzând în ultimii doi ani la niveluri înregistrate ultima dată la începutul anilor 2000.

Creșterea economică s-a menținut, afluxul de companii rusești și de lucrători din domeniul IT în Georgia de la începutul războiului din Ucraina dovedindu-se un avantaj pentru economie. Banca

Mondială prevede că PIB-ul Georgiei va crește cu 7% în acest an, după 9,4% anul trecut.

Însă construcția unui port de apă adâncă la Marea Neagră – un potențial nod de tranzit cheie care leagă Asia de Europa – a fost în mare parte blocată de când un consorțiu condus de Occident a fost exclus din proiect. O companie chineză a câștigat contractul, dar progresul în construirea portului a fost minim.

Între timp, Georgia importă acum aproximativ 45% din petrolul său din Rusia, față de doar 8% în 2012, deși Tbilisi și Moscova nu au relații diplomatice.

Ian Kelly, fost ambasador al SUA în Georgia, a declarat că Occidentul ar fi putut face mai mult pentru a construi legături cu Tbilisi.

„O dăm în bară”, a spus el. „Georgia a deschis porțile Rusiei și Chinei.”

Șah rapid

În ultimele săptămâni, Georgian Dream a întreprins o serie de măsuri care par să elimine ceea ce a mai rămas din disidența politică.

Un proces iminent la Curtea Constituțională va interzice cele trei principale partide de opoziție, în timp ce noi acuzații penale împotriva a nouă figuri cheie ale opoziției – inclusiv fostul președinte

Mikheil Saakashvili, aflat în închisoare – par să țină cu siguranță orice potențiali adversari în spatele gratiilor pentru ani de zile.

În ultima perioadă, represiunea a vizat personalități apropiate partidului de guvernământ, acuzații penale fiind aduse chiar și împotriva unor miniștri de rang înalt și foști aliați de seamă ai fondatorului Georgian Dream, Ivanishvili.

Autoritățile acționează atât de repede încât Kapanadze, fostul vicepreședinte al parlamentului, a comparat situația cu „șahul rapid”, opoziția încercând să evite șahul mat în speranța că guvernul va comite greșeli tactice în graba sa.

Arestările din timpul protestelor antiguvernamentale nocturne din fața parlamentului îi mențin pe activiștii politici într-o stare de teamă, disperare și resemnare. Zeci de persoane zac în închisoare sau au fost amendate pentru blocarea drumului.

„Georgia tocmai a dispărut, nu doar de pe scena europeană, ci și de pe scena mondială”, a declarat Grigol Gegelia, membru al partidului Lelo, care se confruntă cu o interdicție. „Ne pierdem țara.”

Editor : A.R.