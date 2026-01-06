Sute de turiști, inclusiv o româncă, au rămas blocați pe o insulă îndepărtată din Golful Aden. Conflictul care a perturbat călătoriile

Sute de cetăţeni străini care au călătorit pe o insulă îndepărtată din Oceanul Indian în căutare de aventură au rămas blocaţi acolo, deoarece tensiunile dintre părţile beligerante din Yemen şi susţinătorii acestora perturbă inclusiv călătoriile. Când Emiratele Arabe Unite şi-au retras trupele din Yemen săptămâna trecută, în urma unui termen-limită impus de Arabia Saudită, au lăsat în urmă insula yemenită îndepărtată Socotra şi aproximativ 600 de turişti care sosiseră cu avionul şi care nu au mai putut pleca. Printre ei se numără cel puţin o româncă, potrivit Reuters.

Traficul aerian pe principalul aeroport al insulei s-a oprit, pe măsură ce criza tot mai profundă dintre Emiratele Arabe Unite şi Arabia Saudită s-a transformat într-un nou conflict pe teritoriul Yemenului, unde cele două puteri din Golf susţin acum grupuri opuse în războiul civil din ţară.

„Nimeni nu are informaţii şi toată lumea vrea doar să se întoarcă la viaţa normală”, s-a plâns Aurelija Krikstaponiene, o lituaniană care a călătorit la Socotra de Revelion. Ea trebuia să se întoarcă la Abu Dhabi duminică, dar acum s-ar putea să fie nevoită să călătorească prin Jeddah, în Arabia Saudită, deoarece controlul Emiratelor asupra insulei slăbeşte.

„Avem o sumă limitată de bani, iar majoritatea oamenilor vor rămâne fără bani în două sau trei zile”, a declarat pentru Reuters Maciej, un turist polonez care face parte dintr-un grup de 100 de persoane. „Aici nu există terminale de plată sau bancomate, iar transferurile bancare sunt, de asemenea, inoperabile. Totul se bazează pe numerar. Când se vor epuiza, vom dormi în aer liber şi vom depinde de ajutorul alimentar oferit de localnici”, a spus el, adăugând că nu a fost avertizat cu privire la probabilitatea unui conflict atunci când şi-a rezervat călătoria.

Cu toate acestea, românca Bianca Cus încearcă să se bucure de restul timpului petrecut pe insulă până la sosirea unui zbor. „Mă bucur de fiecare zi petrecută pe insulă, la fel cum făceam înainte să aflăm că vom rămâne mai mult timp”, a declarat ea pentru Reuters.

Socotra, situată la peste 300 km sud de coasta Yemenului şi accesibilă până de curând în principal pe calea aerului prin Emiratele Arabe Unite, a fost un refugiu de linişte pe parcursul anilor de conflict de pe continent.

Pentru turişti, insula oferă plaje magice şi o floră unică, precum renumitul copac „sânge de dragon” din Socotra. Insula se află în Golful Aden, lângă o rută maritimă care duce la Marea Roşie.

Un conflict politic tulbură liniştea unui paradis turistic

Dar Socotra a intrat sub controlul efectiv al Emiratelor Arabe Unite în 2018, când avioanele militare de transport ale EAU au aterizat pentru prima dată pe insulă.

Tancurile şi trupele care au fost descărcate făceau parte din efortul EAU de a-şi extinde influenţa asupra apelor din regiune, inclusiv asupra strâmtorii Bab al-Mandab dintre Cornul Africii şi Peninsula Arabică.

Important producător de petrol şi centru de afaceri, EAU a urmărit în ultimul deceniu o politică externă asertivă, creându-şi propria sferă de influenţă în Orientul Mijlociu şi dincolo de acesta, folosindu-şi adesea puterea financiară pentru a-şi servi interesele.

„Socotra funcţionează ca un portavion de neînvins, situat în inima sistemului Bab al-Mandab, în mijlocul coridorului comercial care leagă Europa, Asia şi Africa”, explică Andreas Krieg, profesor asociat la King's College din Londra. „Chiar şi fără a trage un singur foc, un actor cu acces fiabil la insulă câştigă un avantaj important: acela de a observa, de a intercepta potenţial şi de a-şi proiecta influenţa”, adaugă profesorul.

În mai puţin de opt ani, acest plan este zădărnicit de cea mai gravă ruptură publică pe care EAU a avut-o cu Arabia Saudită, aliatul său din Golf şi putere petrolieră. Cele două ţări din Golf au trecut prin multe diferende în trecut, de la geopolitică la producţia de petrol, dar această ultimă ruptură a scos la iveală dezacordurile dintre ele.

Arabia Saudită a efectuat lovituri aeriene pentru a ajuta trupele guvernamentale yemenite împotriva separatiştilor din sud, susţinuţi de EAU, aceiaşi care conduc Socotra.

Trupele EAU nu au fost binevenite la început, când au aterizat pentru prima dată în 2018, guvernul yemenit susţinut de Arabia Saudită acuzând Abu Dhabi că a capturat porturile şi aeroporturile insulei.

Însă Emiratele Arabe Unite şi-au exercitat controlul prin intermediul Consiliului de Tranziţie al Sudului (STC), care se află acum în confruntare directă cu forţele guvernamentale susţinute de Arabia Saudită în Yemenul continental. STC urmăreşte autonomia sudului Yemenului şi, în cele din urmă, independenţa faţă de nordul mai dens populat.

STC controlează în continuare insula, dar aeroportul nu mai este sub controlul Emiratelor, au declarat două surse din aeroport pentru Reuters. Facilitatea rămâne închisă.

Companiile aeriene yemenite au anunţat luni seara că vor opera un zbor către Jeddah pe 7 ianuarie, un semn clar că s-a schimbat controlul asupra aeroportului.

„Pe o insulă unde accesul aerian devine adesea poarta de acces decisivă, influenţa asupra conectivităţii se traduce în influenţă asupra tuturor celorlalte aspecte, inclusiv prezenţa forţelor de securitate, guvernanţa locală şi viaţa comercială”, a spus Krieg.

EAU nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii cu privire la faptul dacă toate trupele sale au părăsit insula. O sursă cu cunoştinţe directe despre această chestiune a declarat pentru Reuters că trupele au plecat luna trecută.

Biroul de presă al guvernului Arabiei Saudite nu a răspuns imediat la solicitarea de comentarii cu privire la controlul aeroportului.

Odată cu prezenţa Emiratelor din 2018, au fost investite fonduri în proiecte de infrastructură prin intermediul organizaţiei umanitare Sheikh Khalifa Foundation, aducând electricitate, apă potabilă şi gaz pentru gătit în Socotra.

EAU au renovat, de asemenea, aeroportul principal, adăugând clădiri noi, două hangare şi un sistem modern de navigaţie pentru turnurile de control.

Insula cândva liniştită s-a transformat într-o destinaţie turistică de nişă, unde călătorii care caută locuri în afara traseelor obişnuite pot rezerva pachete exclusiv prin Abu Dhabi pentru a experimenta plajele şi fauna sălbatică a insulei.

Mulţi nu au luat în calcul riscul apropierii de tulburările din Yemen, una dintre cele mai grave catastrofe umanitare din lume.

Socotra, care este mai aproape de Somalia decât de Yemen, a fost până acum izolată de războiul civil care a devastat continentul timp de peste 10 ani. Dar această ultimă izbucnire ar putea să nu-i cruţe pacea.

