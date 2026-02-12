Live TV

Sute de zboruri Lufthansa au fost anulate joi din cauza grevei piloţilor şi a însoţitorilor de bord

Data actualizării: Data publicării:
Aproape 800 de zboruri ale Lufthansa au fost anulate joi, după ce piloţii şi însoţitorii de bord au intrat în grevă, afectând aproximativ 100.000 de pasageri, relatează Reuters.

Compania a precizat că protestul, declanşat din cauza disputelor legate de pensii şi alte revendicări, a perturbat grav programul de operare, dar estimează revenirea la un orar aproape normal începând de vineri.

Tabelele de plecări din aeroporturile Frankfurt şi München au indicat anularea majorităţii zborurilor Lufthansa, inclusiv pe rute intercontinentale. La aeroportul din Frankfurt, situaţia a fost relativ calmă dimineaţa, deoarece mulţi pasageri, informaţi anterior despre anulări, nu s-au mai prezentat la terminale.

Greva are loc într-un moment sensibil, odată cu deschiderea festivalului de film de la Berlin şi apropiata Munich Security Conference, care începe vineri, scrie News.ro.

Acţiunea sindicală a fost organizată de sindicatul piloţilor VC şi de sindicatul însoţitorilor de bord UFO. Piloţii sunt în conflict cu divizia principală Lufthansa şi cu segmentul cargo, solicitând condiţii mai favorabile de pensionare. Negocierile purtate intermitent în ultimele luni nu au dus la un acord.

Conducerea companiei, care a descris brandul principal drept ”copilul-problemă” din punct de vedere financiar, susţine că nu există marjă bugetară pentru a satisface cererile.

Separat, sindicatul UFO a chemat la grevă şi personalul subsidiarei CityLine, în semn de protest faţă de planurile de închidere a operaţiunilor acesteia şi faţă de refuzul angajatorului de a negocia un plan social colectiv.

Lufthansa a anunţat că încearcă să reprogrameze pasagerii pe alte zboruri proprii sau ale partenerilor.

