SANITAS anunță grevă generală în sănătate din 28 iulie. Care sunt revendicările sindicaliștilor

Consiliul Naţional SANITAS a decis declararea grevei împotriva politicilor economice şi sociale ale Guvernului, reclamând „efectele grave asupra veniturilor şi drepturilor personalului din sănătate şi asistenţă socială”. Sindicaliştii anunţă grevă de avertisment în 20 iulie şi grevă generală din 28 iulie în toate unităţile sanitare din ţară.

„Consiliul Naţional al Federaţiei SANITAS din România, întrunit astăzi, 7 iulie 2026, în sesiune extraordinară, a adoptat Hotărârea privind declararea grevei împotriva politicilor economice şi sociale ale Guvernului, la nivelul întregului sector de negociere colectivă «Sănătate» şi în cadrul tuturor unităţilor sanitare din acest sector. Decizia vine după ce Guvernul României nu a răspuns notificării transmise de Federaţie (nr. 16851/11.06.2026) şi după expirarea termenului legal de minimum 10 zile prevăzut de art. 155 alin. (4) din Legea nr. 367/2022 privind dialogul social”, anunţă, marţi, SANITAS, potrivit News.ro.

SANITAS reclamă efectele grave asupra veniturilor şi drepturilor personalului din sănătate şi asistenţă socială, generate de:

Ordonanţa de Urgenţă nr. 7/2026, care a exceptat de la reducerea cheltuielilor de personal doar o parte dintre unităţile sanitare publice;

Ordonanţa de Urgenţă nr. 36/2025, care a redus sporurile pentru condiţii de muncă periculoase sau vătămătoare şi zilele de concediu suplimentar;

Legea nr. 141/2025, care a restricţionat acordarea indemnizaţiei de hrană şi a voucherelor de vacanţă în funcţie de nivelul salariului net;

Proiectul Legii privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, considerat profund inechitabil pentru personalul bugetar sanitar, elaborat cu încălcarea procedurii de dialog social;

Politica publică a Guvernului implementată prin Planul Bugetar-Structural pe Termen Mediu (PBSTM) 2025-2031.

Federaţia SANITAS solicită:

Restabilirea drepturilor salariale prevăzute de Contractul Colectiv de Muncă nr. 1480/11.09.2023, afectate de OUG nr. 7/2026;

Anularea reducerii sporurilor şi a zilelor de concediu suplimentar impuse prin OUG nr. 36/2025;

Acces nediscriminatoriu la indemnizaţia de hrană şi la voucherele de vacanţă, indiferent de plafonarea introdusă prin Legea nr. 141/2025;

În privinţa proiectului legii salarizării: reluarea dialogului real, stabilirea unor coeficienţi de salarizare corespunzători pentru personalul din sănătate şi asistenţă socială, menţinerea sporului de tură la 15%, menţinerea sporului de 100% pentru muncă în weekend şi sărbători legale, reintroducerea sporului pentru condiţii de muncă, includerea personalului TESA în aceeaşi anexă de salarizare, alinierea salariilor din asistenţa socială la nivelul sectorului sanitar neclinic.

Potrivit socindicaliştilor, în 20 iulie 2026, între orele .9.00–11.00 va fi grevă de avertisment, iar în 28 iulie 2026 – declanşarea grevei generale.

„SANITAS reafirmă că această decizie este consecinţa directă a lipsei de răspuns şi de dialog din partea Guvernului şi avertizează asupra consecinţelor pe care continuarea acestor politici le va avea asupra sistemului sanitar şi asupra celor aproape 100.000 de membri ai Federaţiei”, au mai transmis sindicaliştii.

Editor : B.E.