Tabloidul german Bild susține că Angela Merkel s-ar putea întoarce în politică pe un post de top. Ce spune fostul cancelar al Germaniei

A condus Germania timp de 16 ani: Angela Merkel (71 de ani, CDU) a fost mult timp una dintre cele mai populare personalități politice din Germania în calitate de cancelar. Nu a mai candidat la alegerile federale din 2021 și de atunci s-a retras din politică. Dar este posibil ca această retragere să ia sfârșit în curând? Tabloidul german BILD a aflat că în unele cercuri ale creștin-democraților din CDU circulă un zvon. Conform acestuia, Merkel ar putea primi o nouă funcție politică importantă.

Potrivit BILD, fosta cancelară germană Angela Merkel este luată în considerare ca posibilă candidată la Președinția țării. Se pare că ea este luată în considerare pentru nominalizare de către Partidul Verzilor.

Acest lucru s-ar putea întâmpla după încheierea mandatului președintelui federal Frank-Walter Steinmeier.

În același timp, biroul de presă al fostului cancelar susține că ea nu are intenția de a candida la președinție.

O sursă din partidul CDU a menționat că actualul cancelar, Friedrich Merz, are relații proaste cu Merkel.

Angela Merkel a fost frecvent criticată pentru politicile sale din perioada în care a fost cancelar al Germaniei.

Ea este acuzată că a permis un aflux necontrolat de migranți și că a închis centralele nucleare din Germania, ceea ce a dus în cele din urmă la dependența energetică a celei mai mari economii din UE de Rusia.

Cancelarul german Friedrich Merz a calificat anterior abandonarea energiei nucleare de către Germania drept o greșeală strategică costisitoare.

Ce a răspuns biroul lui Merkel?

„Este absurd”, a declarat un purtător de cuvânt al fostului birou al cancelarului, ca răspuns la o întrebare adresată de ziarul Tagesspiegel, relatează Deutsche Welle.

Într-un răspuns separat adresat agenției de știri germane dpa, purtătorul de cuvânt a răspuns „nu” când a fost întrebat direct dacă Merkel ar fi disponibilă drept candidat.

Deși au existat apeluri repetate pentru ca o femeie să devină șeful statului german, până în prezent, niciun fost cancelar nu a preluat funcția de președinte după ce a părăsit guvernul.

De la demisia sa, Merkel s-a dedicat în principal vieții private, aparițiilor publice selective și câtorva proiecte majore. Ea s-a retras în mare măsură din politica de zi cu zi. Spre deosebire de unii predecesori, ea nu comentează în mod regulat deciziile guvernului sau disputele din cadrul partidului.

Una dintre cele mai importante activități ale sale după părăsirea funcției a fost scrierea autobiografiei, intitulate „Freiheit” (Libertate).

De ce au apărut speculațiile?

Ziarul de largă circulație Bild a relatat că au existat zvonuri în cadrul partidului conservator creștin-democrat, condus odinioară de Merkel, că Partidul Verzilor ar putea să o propună pe Merkel pentru această funcție în mare parte ceremonială.

Articolul sugera că ideea era discutată în cadrul unor manevre mai ample privind viitorul șef al statului.

Biroul lui Merkel a răspuns după ce mediatizarea s-a intensificat.

Ce au spus Verzii?

Verzii au negat orice plan de a o propune pe Merkel. Co-liderul parlamentar Britta Hasselmann a declarat pentru Rheinische Post: „Nu este nimic adevărat”.

„În ceea ce privește alegerea președintelui federal, nimic nu a fost discutat sau decis în cadrul partidului nostru până în acest moment”, a spus ea.

Editor : M.C