Live TV

Tabloidul german Bild susține că Angela Merkel s-ar putea întoarce în politică pe un post de top. Ce spune fostul cancelar al Germaniei

Data publicării:
angela merkel profimedia-0936622425
Angela Merkel a condus Germania timp de 16 ani Foto: Profimedia (arhivă)
Din articol
Ce a răspuns biroul lui Merkel? De ce au apărut speculațiile? Ce au spus Verzii?

A condus Germania timp de 16 ani: Angela Merkel (71 de ani, CDU) a fost mult timp una dintre cele mai populare personalități politice din Germania în calitate de cancelar. Nu a mai candidat la alegerile federale din 2021 și de atunci s-a retras din politică. Dar este posibil ca această retragere să ia sfârșit în curând? Tabloidul german BILD a aflat că în unele cercuri ale creștin-democraților din CDU circulă un zvon. Conform acestuia, Merkel ar putea primi o nouă funcție politică importantă.

Potrivit BILD, fosta cancelară germană Angela Merkel este luată în considerare ca posibilă candidată la Președinția țării. Se pare că ea este luată în considerare pentru nominalizare de către Partidul Verzilor.

Acest lucru s-ar putea întâmpla după încheierea mandatului președintelui federal Frank-Walter Steinmeier.

În același timp, biroul de presă al fostului cancelar susține că ea nu are intenția de a candida la președinție.

O sursă din partidul CDU a menționat că actualul cancelar, Friedrich Merz, are relații proaste cu Merkel.

Angela Merkel a fost frecvent criticată pentru politicile sale din perioada în care a fost cancelar al Germaniei.

Ea este acuzată că a permis un aflux necontrolat de migranți și că a închis centralele nucleare din Germania, ceea ce a dus în cele din urmă la dependența energetică a celei mai mari economii din UE de Rusia.

Cancelarul german Friedrich Merz a calificat anterior abandonarea energiei nucleare de către Germania drept o greșeală strategică costisitoare.

Ce a răspuns biroul lui Merkel?

„Este absurd”, a declarat un purtător de cuvânt al fostului birou al cancelarului, ca răspuns la o întrebare adresată de ziarul Tagesspiegel, relatează Deutsche Welle.

Într-un răspuns separat adresat agenției de știri germane dpa, purtătorul de cuvânt a răspuns „nu” când a fost întrebat direct dacă Merkel ar fi disponibilă drept candidat.

Deși au existat apeluri repetate pentru ca o femeie să devină șeful statului german, până în prezent, niciun fost cancelar nu a preluat funcția de președinte după ce a părăsit guvernul.

De la demisia sa, Merkel s-a dedicat în principal vieții private, aparițiilor publice selective și câtorva proiecte majore. Ea s-a retras în mare măsură din politica de zi cu zi. Spre deosebire de unii predecesori, ea nu comentează în mod regulat deciziile guvernului sau disputele din cadrul partidului.

Una dintre cele mai importante activități ale sale după părăsirea funcției a fost scrierea autobiografiei, intitulate „Freiheit” (Libertate).

De ce au apărut speculațiile?

Ziarul de largă circulație Bild a relatat că au existat zvonuri în cadrul partidului conservator creștin-democrat, condus odinioară de Merkel, că Partidul Verzilor ar putea să o propună pe Merkel pentru această funcție în mare parte ceremonială.

Articolul sugera că ideea era discutată în cadrul unor manevre mai ample privind viitorul șef al statului.

Biroul lui Merkel a răspuns după ce mediatizarea s-a intensificat.

Ce au spus Verzii?

Verzii au negat orice plan de a o propune pe Merkel. Co-liderul parlamentar Britta Hasselmann a declarat pentru Rheinische Post: „Nu este nimic adevărat”.

„În ceea ce privește alegerea președintelui federal, nimic nu a fost discutat sau decis în cadrul partidului nostru până în acest moment”, a spus ea.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Donald Trump
1
Donald Trump interzice Rusiei și altor patru țări să încheie acorduri petroliere cu...
Donald Tusk, premierul Poloniei
2
Polonia riscă să părăsească Uniunea Europeană, avertizează Donald Tusk. Argumentul...
lucrări de reparații ale șinelor de la metroul bucureștean
3
CCR a declarat neconstituțională legea privind autorizarea și intabularea construcțiilor...
drapel steag spania romania
4
Motivul pentru care tot mai mulți români pleacă din Spania. Presa iberică avertizează...
centrala pe carbune
5
Donald Trump va ordona Pentagonului să cumpere energie electrică produsă în centralele pe...
Cum au fost numiți românii în presa din Bosnia, după tragerea la sorți pentru Liga Națiunilor
Digi Sport
Cum au fost numiți românii în presa din Bosnia, după tragerea la sorți pentru Liga Națiunilor
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Friedrich Merz si Giorgia Meloni
Cuplul forte al UE: Giorgia Meloni și Friedrich Merz modelează agenda europeană
aeroport munchen luftansa
MAE a emis o atenționare de călătorie pentru Germania: Traficul aerian, perturbat pe mai multe aeroporturi
militari germani
Germania va depăşi SUA în ceea ce priveşte poziţiile de vârf în structura de comandă militară a NATO
Drone HX-2 Helsing
Germania va comanda drone de atac în valoare de peste o jumătate de miliard de euro. Unde vor fi ele trimise
case reconstruite din vechea așezare a vikingilor Haithabu din Germania
Misterul din Haithabu, portul vikingilor care a dispărut timp de 900 de ani. Ce s-a întâmplat cu „orașul de la capătul oceanului lumii”
Recomandările redacţiei
judecatorii ccr
Nicușor Dan, despre noua amânare a CCR pentru pensiile magistraților...
donald trump da noroc cu nicusor dan
Ce informații așteaptă Nicușor Dan pentru a ști dacă merge la...
Nicusor Dan si Ilie Bolojan INSTANT_STRATEGIE_SECURITATE_PARLAMENT_04_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Bugetul pe 2026 ar putea fi gata în câteva săptămâni, spune Nicușor...
loto numere
S-a câștigat marele premiu la 6/49. Unde a fost jucat biletul norocos...
Ultimele știri
Aliaţii Ucrainei au promis un ajutor militar de 35 miliarde de dolari Kievului, în acest an, anunță ministrul britanic John Healey
Macron spune că liderii europeni trebuie să pregătească împreună reluarea dialogului cu Putin. „Nu este o chestiune de zile”
Va mai avea loc referendumul privind justiţia? Nicuşor Dan: Vrem să asigurăm certitudinea că „e ceva pe bune”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Sumă impresionantă strânsă pentru familia mare a lui James Van Der Beek, după moartea lui: "Resursele lor...
Cancan
Ei sunt cei 10 finaliști Eurovision România 2026. TVR a făcut anunțul în urmă cu puțin timp
Fanatik.ro
David Popovici, întâlnire neașteptată cu unul dintre cei mai importanți români. „Nu se uită niciodată”
editiadedimineata.ro
Kaufland și Asociația Accept, ținta unei campanii de dezinformare extremiste
Fanatik.ro
Oltenii nu au băgat în seamă frigul! Câți fani s-au prezentat pe „Ion Oblemenco” la Universitatea Craiova –...
Adevărul
Ne urăsc sau ne iubesc? Adevărul nefiltrat despre ce cred ucrainenii despre români aflat direct de pe...
Playtech
Petre Roman, de nerecunoscut! Fostul premier pare că a renunţat, nu l-ai mai văzut aşa. A fost surprins pe...
Digi FM
Fata despre care s-a spus că a fost pipăită de Mihai Bendeac: "Am vrut să îi arăt cum îmi bate inima și cum...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Scandal la Jocurile Olimpice! A fost interzis și nu s-a mai putut abține: "Ăsta e prețul demnității"
Pro FM
Jaafar Jackson, nepotul lui MJ, spune că a trebuit să câștige cu adevărat rolul din filmul "Michael": "Am...
Film Now
"Exact ca Mike Tyson". Jennifer Garner dezvăluie că a mușcat un coleg de ureche, la filmări: "Nu mă enervați!"
Adevarul
„Un nou record de distanță”. Dronele ucrainene au lovit o rafinărie Lukoil din Republica Komi, situată în...
Newsweek
Calcul greșit. Casa de Pensii, obligată să recunoască unui pensionar 5 ani de grupa I de muncă. Cum a reușit?
Digi FM
Alex Bogdan și Cătălina Mihai, dezvăluiri fără filtre: „Ne-am cunoscut direct în pielea goală!”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Simptomele cancerului de colon care pot apărea la orice vârstă. Ce trebuie să știi despre boala care l-a ucis...
Digi Animal World
Rase de câini cu cea mai scurtă durată de viață. Una dintre ele adesea nu ajunge nici la 5 ani
Film Now
Katie Holmes, mesaj scris "cu inima grea", după moartea lui James Van Der Beek: "Recunoscătoare că am...
UTV
Jennifer Lopez a încins Instagramul la 56 de ani. Ținuta din sala de sport a stârnit valuri de reacții online