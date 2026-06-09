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Talibanii nu mai au voie să folosească smartphone-ul. Liderul suprem al Afganistanului a emis un ordin în acest sens

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Talibani
Talibani. Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia Images

Liderul suprem al Afganistanului și șeful talibanilor, mollahul Haibatullah Akhundzada, a emis un ordin prin care interzice utilizarea telefoanelor inteligente de către membrii grupării și funcționarii publici, relatează publicația Afghanistan International. Ministerul Justiției al Republicii Islamice a distribuit documentul șefilor tribunalelor militare, șefilor poliției și conducătorilor serviciilor de informații ale „Talibanului” din opt zone ale țării.

În plus, se afirmă că a fost creată o listă specială în care sunt înscrise numele, funcția, locul de muncă, operatorul de telefonie mobilă și numărul de telefon al fiecărei persoane căreia i se interzice utilizarea smartphone-ului. Persoanele care încalcă interdicția vor fi considerate infractori, iar pedeapsa le va fi stabilită în instanță. După publicarea ordinului, pe rețelele de socializare a început să circule un videoclip în care un membru al „Talibanului” își distruge smartphone-ul, scrie Kabul Now. De asemenea, potrivit publicației, șeful poliției din districtul Barmal din provincia Paktika și 14 dintre subordonații săi și-au distrus smartphone-urile. Anterior, după cum notează Afghanistan International, departamentul de educație islamică al Ministerului Educației al „Talibanului” a interzis studenților să aducă smartphone-uri în școli sau seminarii religioase.

Talibanii au preluat puterea în Afganistan în 2021, răsturnând guvernul susținut de SUA. În 2024, președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a numit gruparea „aliată în lupta împotriva terorismului”. În vara anului 2025, Moscova a fost prima care a recunoscut Emiratul Islamic al Afganistanului, eliminând talibanii de pe lista organizațiilor teroriste și primindu-l pe ambasadorul lor la Moscova. În luna mai a acestui an, Rusia și „Talibanul” au semnat un acord de cooperare militar-tehnică. Detaliile acordului, semnat din partea rusă de secretarul Consiliului de Securitate al Federației Ruse, Serghei Șoigu, nu au fost făcute publice.

După aceasta, Rusia a propus talibanilor să repare echipamentul militar sovietic rămas în țară. Ruslan Suleimanov, specialist în studii orientale, a remarcat că acordul Rusiei cu talibanii are mai degrabă un caracter „simbolic” și că „cu siguranță nu va fi vorba de o alianță militară”, cum ar fi cea cu Coreea de Nord. Cu toate acestea, Moscova ar putea trimite în Afganistan specialiști militari sau ar putea organiza în țară „exerciții locale și instruiri”, a presupus expertul.

Editor : A.R.

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