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După ce a furat mai multe mașinuțe de colecție dintr-o casă, hoţul a constatat că și-a uitat mobilul și a sunat pentru a-l recupera

Data publicării:
Poliția spaniolă
Foto: Profimedia
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Un hoţ în vârstă de 64 de ani şi-a uitat telefonul mobil într-o casă din Elche, estul Spaniei, pe care o spărsese pentru a o jefui. Câteva ore mai târziu, a sunat la propriul său număr de celular pentru a cere să-i fie restituit, scrie joi EFE.

Potrivit unor surse apropiate anchetei care au discutat cu EFE, faptele au avut loc în primele ore ale zilei de 25 iunie, după ce un bărbat s-a dus la secţia de poliţie pentru a raporta că persoane necunoscute i-au spart uşa de la intrare şi au furat o bicicletă evaluată la aproximativ 1.500 de euro.

De asemenea, fuseseră furate mai multe maşinuţe de colecţie.

Jaful avusese loc în ziua precedentă, iar victima a observat în casă un telefon mobil care nu îi aparţinea.

Agenţi ai secţiei de poliţie din Elche s-au deplasat la domiciliu şi au confirmat că existau într-adevăr pagube atât la uşă, cât şi la tocul acesteia, care fusese spart din cauza loviturilor.

La scurt timp după aceea, agenţii de poliţie şi victima au observat că pe telefonul descoperit în casă se primea un apel. Când au răspuns, un bărbat le-a explicat că suna de pe telefonul unei femei, pe care o întâlnise pe stradă. Bărbatul le-a spus că nu îşi amintea unde îşi pierduse telefonul şi că dorea să stabilească o întâlnire pentru a-l recupera.

Cu siguranţă fără să-şi dea seama că tocmai vorbise cu nişte poliţişti, bărbatul a convenit cu interlocutorii săi să se întâlnească într-o piaţă. La sosire, poliţiştii şi victima jafului l-au văzut pe presupusul hoţ stând pe o bancă, având cu el o sacoşă galbenă în interiorul căreia se aflau maşinuţele de colecţie pe care le furase.

Luat la întrebări de poliţişti, bărbatul a recunoscut că intrase în respectiva casă împreună cu fratele său, la care se afla bicicleta furată, dar nu a putut spune unde anume putea fi găsit acesta.

Bărbatul, cu antecedente penale, originar dintr-un oraş apropiat (Orihuela) şi care în prezent avea domiciliul în oraşul Elche, a fost arestat pentru presupusul jaf, în aşteptarea localizării fratelui său, care i-a fost şi complice.

Editor : Sebastian Eduard

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