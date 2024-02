Tată și fiu au luptat în Ucraina unul împotriva celuilalt. „Când am știut că ești tu, nu am mai tras” / „În realitate, era un nimeni”

O situație neobișnuită s-a înregistrat pe frontul din Avdiivka, în estul Ucrainei, unde războiul a adus față în față un fiu și un tată, luptând în tabere adverse. Oleksandr, unul dintre cei mai tineri și mai experimentați comandanți de Bradley, vehicul blindat furnizat de SUA Ucrainei, a povestit pentru un post tv din Ucraina cum a ajuns să lupte împotriva propriului tată, tanchist rus.

Oleksandr are 19 ani, dintre care jumătate i-a trăit în Rusia. S-a înrolat voluntar pe front, mai intâi la infanterie. Dar apoi, când a început contraofensiva ucraineană și a avut ocazia să lupte într-un vehicul de luptă M2 Bradley american a decis să rămână aici.

„E ca într-un joc video: stai, tragi și ești în siguranță”, a spus el într-un interviu pentru postul ucrainean TSN.

În ciuda vârstei fragede, 19 ani, Oleksandr e considerat unul dintre cei mai buni operatori de Bradley, care acum apără frontul din Avdiivka, unde trupele ruse desfășoară una dintre cele mai puternice ofensive de până acum.

„Am învățat să operăm de la distanță, iar proiectilele puternic explozive sunt foarte utile aici. Poate ratezi ținta, dar muniția cu fragmentare termină treaba.”

În primele zile ale contraofensivei, Bradley-ul lui Oleksandr a lovit două tancuri rusești. Isprava și poza echipajului au ajuns în presă, după ce ministrul adjunct al apărării din Ucraina, Hana Maliar, a postat pe rețelele sociale. Știrea a ajuns și în Rusia, preluată tot prin social media, iar rușii au pus o recompensă pe capul echipajului.

„Era o sumă de bani pentru fiecare membru al echipajului în parte. Cea mai mare sumă era pe capul comandantului”, mai spune Oleksandr, referindu-se la el.

Fiu contra tată

Recent, Oleksandr a primit un telefon de pe un număr necunoscut: „Fiule, vino la noi”.

Era chiar tatăl lui Oleksandr, pe care nu l-a mai văzut din copilărie.

„Tată în teorie, în realitate era un nimeni”, spune Oleksandr.

Tatăl lui Oleksandr era tanchist și a fost trimis pe front să oprească avansul vehiculelor Bradley, relatează TSN.

„Era tanchist și tancurile reprezintă un pericol pentru noi. Iar treaba asta, fiu contra tată... Odată am fost loviți în lateral de un obuz de tanc. A lovit blindajul, am scăpat fără probleme. Și a zis «Fiule, când am știut că ești tu, nu am mai tras»”.

„A spus asta la telefon”, intervine reporterul.

„La telefon, da. Iar eu am spus «Și ce dacă?». Când am plecat de acolo încă se trăgea în noi”, și-a continuat Oleksandr relatarea.

În cele din urmă, tancul în care lupta tatăl lui lui Oleksandr a fost distrus, mai arată TSN.

„Tancul a ars. Au spus că probabil (tatăl lui Oleksandr - n.r.) a murit. Iar mai târziu au confirmat că a murit în tanc. Dronele noastre au distrus tancul. A ars pur și simplu. Așa i-a fost soarta”, mai povestește Oleksandr, fără să arate vreun regret.

Editor : Bogdan Păcurar