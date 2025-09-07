Live TV

Televiziunea de stat chineză a cerut ca agenția Reuters să șteargă videoul cu discuția lui Putin cu Xi Jinping despre nemurire

Vladimir Putin și Xi Jinping, la parada militară de la Beijing. Foto- Profimedia
Vladimir Putin și Xi Jinping, la parada militară de la Beijing. Foto: Profimedia

La cererea Televiziunii Centrale Chineze (CCTV), agenția de presă Reuters a eliminat o înregistrare video de patru minute de uriașa paradă militară de la Beijing. Este vorba despre discuția dintre președintele rus Vladimir Putin și președintele chinez Xi Jinping despre posibilitatea creșterii speranței de viață prin utilizarea tehnologiei moderne.

Reuters a relatat că inițial CCTV a acordat permisiunea de a utiliza imagini de la paradă, inclusiv un moment în care Xi și Putin merg spre podium și vorbesc. Agenția a editat imaginile într-un videoclip de patru minute și l-a distribuit miilor de abonați din întreaga lume, inclusiv rețelelor majore de televiziune. Și alte agenții internaționale au distribuit propriile versiuni ale videoclipului. 

Pe 5 septembrie, Reuters a primit o scrisoare oficială de la departamentul juridic al CCTV, prin care se solicita ca postul de televiziune să elimine videoclipul. Acesta susținea că agenția a încălcat termenii de utilizare.

În cele din urmă, Reuters a eliminat videoclipul, menționând în același timp că nu a constatat nicio încălcare din partea sa. 

Parada militară de la Beijing a avut loc pe 3 septembrie. Transmisiunea evenimentului a surprins momentul în care Xi Jinping și Putin urcă pe podium. În acest moment, interpretul liderului chinez poate fi auzit traducând cuvintele lui Xi pentru Putin: „În trecut, oamenii rareori trăiau până la 70 de ani, dar astăzi se spune că la 70 de ani ești încă un copil.”

Apoi, traducătorul chinez poate fi auzit relatându-i lui Xi răspunsul lui Putin: „Datorită dezvoltării biotehnologiei, organele umane pot fi transplantate în mod constant, iar oamenii se pot simți din ce în ce mai tineri și chiar pot atinge nemurirea.” „Prognozele arată că în acest secol există șansa de a trăi până la 150 de ani”, spune Xi ca răspuns.

Putin și Xi Jinping au amândoi câte 72 de ani.

 

