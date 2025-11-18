Live TV

Tensiuni în guvernul Germaniei. Coaliția riscă să se destrame din cauza reformei pensiilor, avertizează social-democrații

Data publicării:
ministrul Muncii din Germania, Barbel Bas,
Ministrul Muncii din Germania, Barbel Bas. Foto: Profimedia

Lidera social-democraţilor (SPD) şi ministrul Muncii din Germania, Barbel Bas, a avertizat marţi că „lucrurile vor deveni instabile” în cadrul guvernului de coaliţie dacă parlamentul nu reuşeşte să adopte un pachet controversat de reformă a pensiilor.

O serie de reforme ale sistemului de pensii au fost convenite în acordul iniţial de coaliţie dintre SPD şi blocul conservator condus de cancelarul Friedrich Merz.

O lege ulterioară a fost aprobată de cabinet, dar Merz se confruntă cu o revoltă în rândul partidului său, în special printre aleşii mai tineri, cu privire la un vot în parlament, relatează agenția DPA, citată de Agerpres.

Întrebată la o conferinţă economică la Berlin dacă SPD vede vreo posibilitate de modificare a proiectului de lege în forma sa actuală, Bas a spus: „Nu, a fost aprobat ferm”.

Deşi proiectul de lege ar putea fi teoretic modificat pe măsură ce avansează în parlament, Bas a respins acest lucru. Există deja un „acord ferm" cu blocul conservator CDU/CSU asupra a şase elemente cheie ale pachetului de pensii, a susţinut ea.

„Dacă cineva pune în pericol coaliţia, acel cineva este CDU/CSU", a spus ea, referindu-se la creştin-democraţi (CDU) şi la formaţiunea-soră din Bavaria, Uniunea Creştin-Socială (CSU).

Referitor la un vot parlamentar planificat pentru decembrie, Bas a declarat: „Dacă nu reuşim acum, atunci nu vom avea nicio reformă."

„Dacă acest vot nu are succes acum, atunci lucrurile vor deveni instabile. Totul este deja instabil. Să nu ne amăgim", a mai spus lidera social-democrată.

Guvernul vrea ca reforma pensiilor să intre în vigoare la 1 ianuarie 2026, dar aceasta trebuie să fie adoptată mai întâi în parlament.

Compromisul actual permite SPD să îşi îndeplinească promisiunea din campania electorală privind un nivel garantat al pensiilor de 48% din venitul mediu până în 2031, în timp ce conservatorii pot introduce o pensie extinsă pentru perioada de creştere a copilului pentru persoanele născute înainte de 1992.

Un grup de aleşi conservatori, în principal parlamentari mai tineri, acceptă nivelul pensiilor de 48% până în 2031, dar vrea modificări ale proiectului de lege în ceea ce priveşte nivelurile pensiilor după această dată.

În ceea ce priveşte grupul rebel al tinerilor conservatori, Bas a declarat: "Nu prea înţeleg conflictul declanşat acum de acest grup".

Merz şi-a condus campania electorală parţial pe baza disciplinei de partid şi a insistat că guvernul său nu va tolera certurile interne care au caracterizat coaliţia tripartită anterioară condusă de fostul cancelar Olaf Scholz.

