Tensiuni între Varșovia și Kiev: personalități politice poloneze îl critică pe Zelenski. Nawrocki ar putea să-i retragă o distincție

Walesa își retrage sprijinul Distincție de stat poloneză Tusk a făcut apel la calm

Personalități politice de seamă din Polonia îl critică dur pe  președintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru că a onorat o unitate responsabilă de masacre în cel de-al Doilea Război Mondial. Prim-ministrul și președintele Poloniei l-au criticat aspru pe liderul ucrainean pentru că a numit „eroi” gruparea insurgentă din perioada războiului, implicată în uciderea în masă a polonezilor etnici, scrie TVPWorld.

Zelenski a stârnit indignare în Polonia prin emiterea unui decret prin care a acordat titlul onorific de „Eroi ai UPA” Centrului Independent de Operațiuni Speciale „Nord” al Forțelor de Operațiuni Speciale ale Ucrainei.

UPA — venerată pe scară largă de mulți ucraineni ca luptători pentru independență — este considerată în Polonia responsabilă pentru epurarea etnică a polonezilor din Volinia și Galiția de Est în timpul războiului, în cadrul căreia istoricii polonezi estimează că au fost uciși până la 100.000 de civili între 1943 și 1945.

O dispută privind viziunile diferite asupra evenimentelor — considerate în Polonia un act de genocid — a aruncat o umbră asupra relațiilor dintre Polonia și Ucraina timp de decenii.

Donald Tusk, prim-ministrul Poloniei, a acceptat vineri că Ucraina are o perspectivă diferită, dar a afirmat că decizia „tulburătoare” a afectat sensibilitățile naționale.

„De asemenea, aceasta ridică în mod inutil problema diferendelor istorice la un nivel atât de tulburător”, a declarat Tusk jurnaliștilor în Parlament. „Fiecare națiune are dreptul la propriile interpretări, dar Zelenski și prietenii noștri ucraineni trebuie să fie conștienți de ceea ce înseamnă această moștenire sumbră a UPA din punctul de vedere al fiecărui polonez.”

Prim-ministrul a adăugat că prietenia este esențială între Varșovia și Kiev, deoarece, în caz contrar, „ambele părți pierd”.

Walesa își retrage sprijinul

Lech Walesa, figura emblematică a mișcării Solidaritatea din Polonia, și fost președinte al Poloniei după căderea comunismului, și-a retras sprijinul pentru Zelenski din cauza decretului acestuia.

Walesa, care a condus mișcarea sindicală pro-democrație Solidaritatea care a răsturnat comunismul în Polonia, a declarat că și-a scos insigna cu steagul ucrainean de pe piept în semn de protest față de ceea ce a numit o jignire personală din partea lui Zelenski.

„Prin distingerea bandiților UPA, președintele Ucrainei m-a insultat pe mine și pe toți compatrioții noștri uciși”, a scris Walesa pe Facebook joi seara.

„În legătură cu acest lucru, am îndepărtat public steagul ucrainean de pe pieptul meu”, a continuat postarea. „Voi ajuta în continuare națiunea în lupta sa împotriva sovieticilor. Refuz să-l susțin pe președintele Zelenski”, a spus Walesa.

Distincție de stat poloneză

Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, un naționalist care și-a bazat în mare parte campania electorală pe opoziția față de aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană, a declarat că Zelenski ar trebui să fie privat de o distincție de stat poloneză, Ordinul „Vulturul Alb”, care i-a fost acordată de predecesorul lui Nawrocki.

Andrzej Duda i-a acordat lui Zelenski Ordinul Vulturului Alb, cea mai înaltă distincție a Poloniei, pentru „merite deosebite în aprofundarea relațiilor de prietenie dintre Polonia și Ucraina” în 2023.

Nawrocki a declarat jurnaliștilor vineri că decizia lui Zelenski de a acorda unității titlul de „Eroi ai UPA” a fost un cadou pentru propagandiștii ruși.

Președintele polonez a mai spus că această mișcare justifică opoziția față de cererea de aderare a Ucrainei la UE.

„Președintele Zelenski a demonstrat că Ucraina nu este pregătită să facă parte din familia europeană din punct de vedere al mentalității sale, glorificând bandiții și ucigașii din Armata Insurgentă Ucraineană”, a spus Nawrocki.

Tusk a făcut apel la calm

Prim-ministrul Tusk a făcut apel la calm și a spus că, dacă Nawrocki și Zelenski acționează în spiritul „disputelor legate de emoții istorice”, Kremlinul ar avea motive de sărbătoare.

El a adăugat că nu este loc pentru „dușmănie sau emoții negative”, întrucât cele două țări au un inamic comun.

Ministerul de Externe al Poloniei a criticat, de asemenea, decizia lui Zelenski, considerând-o dăunătoare pentru relațiile bilaterale.

„Această decizie lezează memoria victimelor acelei organizații și afectează dialogul dintre națiunile noastre”, a postat un purtător de cuvânt al ministerului pe X.

UPA a fost înfiinţată ca aripă militară a Organizaţiei Naţionaliştilor Ucraineni (OUN) în 1942.

Polonia, aliat foarte apropiat al Ucrainei în războiul acesteia cu Rusia, cere în mod constant Kievului să recunoască responsabilitatea masacrelor din Volînia comise împotriva populaţiei poloneze de către naţionaliştii ucraineni între anii 1943-1945, un capitol dureros în relaţiile dintre cele două ţări.

În timp ce luptă împotriva invaziei ruse, guvernul ucrainean a lansat, de partea sa, un proiect de creare a unui panteon al eroilor pentru a-i uni pe ucraineni în jurul unor figuri istorice ale mişcării pentru independenţă, cu riscul de a oculta paginile întunecate ale acestei moşteniri.

În acest cadru, Kievul a repatriat şi reînhumat în această săptămână rămăşiţele liderului Organizaţiei Naţionaliştilor Ucraineni (OUN), Andrii Melnik, organizaţie ai cărei membri au luptat în rândurile formaţiunilor naziste SS şi au luat parte la masacrarea evreilor şi a mii de civili polonezi în Volînia, în nord-estul Ucrainei actuale, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

