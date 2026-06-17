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Totul arată că uciderea în Polonia a caricaturistului critic cu Putin este un asasinat politic, acuză premierul Tusk

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Robert Kuzovkov
Robert Kuzovkov. Foto: X
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Din articol
Persecuţii politice

Uciderea în estul Poloniei a unui caricaturist rus exilat, Robert Kuzovkov, cunoscut datorită desenelor sale în care-l ironizează pe preşedintele rus Vladimir Putin are toate caracteristicile unui asasinat politic, a declarat miercuri premierul polonez Donald Tusk, relatează AFP.

„Totul arată că este vorba despre un asasinat politic”, a declarat Tusk, luni, despre asasinarea caricaturistului Robert Kuzovkov, în vârstă de 44 de ani, cunoscut cu numele de artist Semion Skrepeţki.

„Dacă a fost comandat de Rusia, atunci este totodată un subiect foarte serios, cu o dimensiune internațională”, a adăugat Tusk.

Potrivit autorităţilor poloneze, caricaturistul rus a fost ucis luni dimineaţa pe stradă de către un bărbat neidentificat care a tras trei focuri cu o armă de mână, notează AFP, citată de News.ro.

După ce artistul a căzut, atacatorul s-a apropiat şi l-a mai împuşcat de două ori de aproape.

În trecut, autorităţile poloneze i-au propus desenatorului o protecţie, dar acesta a refuzat-o.

Doi belaruşi au fost arestaţi într-o presupusă legătură cu dosarul, însă au fost eliberaţi, au anunţat miercuri autorităţile judiciare.

O anchetă este în curs, în vederea găsirii atacatorului.

Dosarul ar putea reaprinde tensiuni istorice între Polonia şi vecina sa Rusia.

Persecuţii politice

Semion Skrepeţki s-a făcut cunoscut prin caricaturile sale, uneori provocatoare, ale unor figuri politice ruse de prim-plan.

Desenele sale i-au vizat pe preşedintele rus Vladimir Putin, liderul sovietic Iosif Stalin, opozantul Aleksei Navalnîi sau liderul cecen Ramzan Kadîrov.

Semion Skrepeţki s-a instalat în Polonia în 2021, afirmând că se temea de persecuţii politice în Rusia.

În exil, el şi-a menţinut poziţia iconoclastă, a participat la evenimente ale opoziţiei ruse şi a criticat uneori în mod deschis inclusiv aceată opoziţie.

Desenatorul a criticat în mod violent guvernul ucrainean, în mai multe rânduri, pe reţele de socializare.

În urma acestor critici, un site ucrainean controversat - Mîrotvoreţ - i-a publicat adresa personală.

Mai mulţi opozanţi ai puterii ruse au fost victime - în străinătate - ale unor atacuri fizice sau cu otravă, de exemplu în Regatul Unit, unde un fost agent FSB, Aleksandr Litvinenko a murit otrăvit cu poloniu în 2006, iar fostul agent dublu rus Serghei Skripal şi fiica sa, Iulia, au supravieţuit unei otrăviri cu noviciok în 2018, care ucis însă o britanică.

Moscova a negat mereu orice implicare în aceste atacuri.

Editor : Liviu Cojan

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