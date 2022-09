Trevor Noah renunță la emisiunea „The Daily Show” pentru a face stand-up comedy

Trevor Noah, gazda ''The Daily Show'' de pe Comedy Central, a anunțat că intenţionează să părăsească emisiunea pe care a prezentat-o timp de şapte ani, precizând că vrea să dedice mai mult timp pentru stand-up comedy, relatează Reuters.

Umoristul în vârstă de 38 de ani, care s-a mutat în Statele Unite în 2011, dar este născut în Johannesburg, Africa de Sud, a preluat emisiunea în 2015 după plecarea lui Jon Stewart, care a fost multă vreme gazda emisiunii. Şi-a stabilit rapid propriul brand, într-o perioadă când influenţa online este deseori mai mare decât cea obţinută de conţinutul difuzat de posturile de televiziune, mai scrie sursa citată de Agerpres.

În perioada petrecută la The Daily Show a relatat despre momente cruciale din istoria Statelor Unite, cum ar fi pandemia de COVID-19, mişcarea Black Lives Matter şi atacurile din 2021 care au vizat Capitoliul Statelor Unite.

''Am petrecut doi ani în apartamentul meu (în perioada COVID-19), nu în turneu. Terminasem cu stand-up-ul şi când am revenit, mi-am dat seama că există o altă parte din mine pe care doresc să o explorez'', le-a spus Noah spectatorilor prezenţi joi seară în studio. The Daily Show a publicat pe social media o înregistrare cu declaraţiile lui Noah.

''Am râs împreună, am plâns împreună. Dar după şapte ani, simt că a venit momentul'', a spus Noah.

Şi-a încheiat discursul mulţumindu-le telespectatorilor, în timp ce publicul prezent în studio l-a aplaudat în picioare.

Noah, care a ironizat politicieni şi mass media americane la dineul Asociaţiei Corespondenţilor la Casa Albă în aprilie, nu a menţionat joi data exactă când va părăsi show-ul. Nu se ştie încă cine va prelua emisiunea.

Esenţa abordării problemelor de actualitate dintr-o perspectivă umoristică este reprezentată de intenţia comicului, a spus Noah într-un interviu din 2016 pentru Reuters, adăugând că învaţă din greşeli.

''Nu cred că aş fi fost vreodată pregătit, dar atunci este momentul când trebuie să o faci, nu vei fi pregătit'', a spus comicul pentru Reuters în contextul succesului obţinut după predecesorul lui legendar.

