Trimișii lui Volodimir Zelenski „au convenit” detaliile planului de pace cu SUA. Când îl vor informa pe președinte

Trump Meeting With Zelensky and European Leaders
Donald Trump și Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia

Negociatorii ucraineni care săptămâna trecută au purtat discuţii pe parcursul mai multor zile la Miami cu emisarul Casei Albe, Steve Witkoff, şi cu Jared Kushner, ginerele preşedintelui american Donald Trump, îi vor prezenta luni "în detaliu" lui Volodimir Zelenski proiectul convenit cu americanii în ultima rundă de contacte.

Cu câteva ore înainte ca şeful Consiliului pentru Securitatea Naţională şi Apărare al Ucrainei, Rustem Umerov, unul dintre membrii delegaţiei ucrainene, să facă acest anunţ, preşedintele american Donald Trump a declarat pentru media, în timpul ceremoniei de premiere de la Centrul Kennedy, că atât trimişii Kievului, cât şi ruşii sunt de acord cu ultima variantă a planului său de pace şi şi-a exprimat "oarecum dezamăgirea" că Zelenski "nu citise încă propunerea".

Preşedintele ucrainean afirmase, după fiecare dintre rundele recente de contacte între emisarii săi şi americani, că unele detalii ale planului pot fi discutate doar faţă în faţă şi nu la telefon, notează EFE, potrivit Agerpres.

Volodimir Zelenski se va afla luni la Londra pentru a se întâlni cu premierul britanic Keir Starmer, iar apoi urmează să se deplaseze la Bruxelles, unde va continua întrevederile cu principalii săi aliaţi europeni, care au făcut din nou front comun în jurul său pentru a-l împiedica pe Donald Trump să încerce să forţeze Kievul să semneze o pace în dezavantajul Ucrainei şi al Europei.

Conform unor surse de la Kiev, Umerov şi celălalt negociator ucrainean, şeful Statului Major, Andri Gnatov, ar putea să plece la Londra pentru a se întâlni cu Zelenski în cursul zilei.

Conform mesajului lui Umerov, el şi Gnatov au obţinut informaţii de la Witkoff şi Kushner la Miami despre ce s-a convenit între cei doi emisari ai lui Trump şi Putin în timpul călătoriei lor la Moscova, înainte de a-i primi pe ucraineni în Florida.

Zelenski a vorbit telefonic cu Witkoff şi Kushner după întâlnirile cu echipa sa de negociatori. Preşedintele ucrainean a descris conversaţia cu emisarii lui Trump ca fiind "constructivă, deşi deloc uşoară".

Unul dintre principalele puncte divergente între ucraineni şi ruşi este cererea Kremlinului ca Kievul să predea teritoriul pe care încă îl controlează în regiunea Donbas, "centura de fortăreţe" din Doneţk (Sloviansk, Kramatorsk, Konstantinovka şi Drujkivka). Moscova cere, de asemenea, ca Ucraina să renunţe la aderarea la NATO şi respinge ideea ca partenerii europeni ai Kievului să desfăşoare trupe pe teritoriul ucrainean după război pentru a se asigura că Rusia nu atacă din nou.

Lucruri mai puțin știute din tinerețea lui Ciprian Ciucu, noul primar general al Capitalei
