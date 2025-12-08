Zelenski, întâlnire crucială la Londra cu aliații săi europeni. Criticile aduse de Trump președintelui Ucrainei

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski urmează să fie primit luni la Londra de premierul britanic Keir Starmer, alături de preşedintele francez Emmanuel Macron şi cancelarul german Friedrich Merz, într-un moment în care liderul de la Casa Albă, Donald Trump, îl acuză că „nu a citit” propunerea sa de soluţionare a conflictului, care face obiectul unor negocieri separate cu Moscova şi Kiev.

Întâlnirea are ca scop evaluarea „negocierilor în curs în cadrul medierii americane”, scrisese deja sâmbătă Macron pe X, promiţând că „va continua să exercite presiuni asupra Rusiei pentru a o forţa să încheie pacea”, scrie AFP preluată de Agerpres.

În acelaşi timp, şefa diplomaţiei britanice, Yvette Cooper, este aşteptată la Washington pentru a se întâlni cu omologul său american Marco Rubio, în cadrul intenselor eforturi diplomatice depuse în încercarea de a se pune capăt războiului din Ucraina declanşat de invazia rusă din 24 februarie 2022.

Regatul Unit şi SUA urmează să îşi reafirme „angajamentul de a ajunge la un acord de pace în Ucraina”, a anunţat Ministerul de Externe britanic, adăugând că Londra susţine eforturile continue ale preşedintelui Trump de a asigura o pace justă şi durabilă.

Aceste întâlniri urmează discuţiilor de la Miami, în Florida, dintre oficiali ucraineni şi americani cu privire la planul dezvăluit de Donald Trump în urmă cu trei săptămâni, menit să găsească o ieşire din război.

Sâmbătă, Zelenski a declarat că a avut o conversaţie telefonică „substanţială şi constructivă” cu emisarii americani Steve Witkoff şi Jared Kushner, precum şi cu propriii săi negociatori care fuseseră trimişi în Florida.

Au fost abordate „problemele cheie care ar putea garanta încetarea vărsării de sânge” şi „riscul ca Rusia să nu îşi respecte promisiunile”, a avertizat preşedintele ucrainean la acea vreme.

La rândul său, Departamentul de Stat american a anunţat în weekend că a ajuns la un acord cu Ucraina pentru a afirma că „orice progres real către un acord depinde de disponibilitatea Rusiei de a se angaja serios pentru o pace durabilă”.

De la prezentarea planului american în urmă cu trei săptămâni, puterile europene aliate cu Kievul au încercat să-şi facă vocea auzită.

La o reuniune de la Geneva, la sfârşitul lunii noiembrie, acestea au încercat să modifice un text perceput ca fiind foarte favorabil Rusiei, deoarece era susţinut de Witkoff, un dezvoltator imobiliar apropiat de preşedintele Trump şi acuzat că este, de asemenea, apropiat de Moscova, unde a călătorit de mai multe ori în ultimul an.

El şi Kushner, ginerele lui Donald Trump, s-au întâlnit săptămâna trecută cu preşedintele rus Vladimir Putin, Kremlinul raportând unele progrese, chiar dacă mai este „mult de muncă”.

Întrebat duminică seara, la o gală la Washington, preşedintele SUA, care i-a transmis mesaje contradictorii omologului său ucrainean, l-a criticat pentru că nu i-a „citit” planul pentru Ucraina.

„Aşadar, am vorbit cu preşedintele Putin, am vorbit cu conducerea ucraineană - inclusiv cu Zelenski, preşedintele Zelenski - şi trebuie să spun că sunt puţin dezamăgit că preşedintele Zelenski nu a citit încă propunerea”, a spus Trump.

„Asta convine Rusiei. Ştiţi, cred, că Rusia ar prefera să aibă întreaga ţară”, dar „nu sunt sigur că asta îi convine domnului Zelenski”, a adăugat miliardarul republican, care s-a apropiat de Moscova de la revenirea la Casa Albă în urmă cu aproape un an.

Kremlinul, la rândul său, a descris duminică „ajustările” incluse în „noua strategie de securitate naţională” dezvăluită vineri de Casa Albă ca fiind „în linii mari compatibile cu viziunea sa”.

Acest document de aproximativ 30 de pagini atacă Europa, care se confruntă cu o „eroziune a civilizaţiei” cauzată de imigraţie, şi promite că nu va exista o extindere a NATO.

Pe teren, în Ucraina, alte nouă persoane au fost rănite în atacuri aeriene atribuite Rusiei în noaptea de duminică spre luni: şapte în regiunea Sumî (nord-est) şi două în Cernigov (nord).

