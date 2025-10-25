Trimisul lui Vladimir Putin la Washington susține că un acord de pace în Ucraina „este aproape”, în ciuda noilor sancțiuni ale SUA

Kirill Dmitriev, trimisul special al președintelui rus Vladimir Putin pentru investiții și cooperare economică, a declarat că Rusia, SUA și Ucraina sunt „destul de aproape” de a ajunge la o soluție diplomatică pentru a pune capăt războiului pe scară largă al Moscovei împotriva Ucrainei.

În declarația acordată CNN după sosirea la Washington pentru discuții cu oficialii americani, Dmitriev a negat, de asemenea, că întâlnirea planificată între Donald Trump și Putin a fost anulată, așa cum a declarat anterior președintele american, conform raportului Reuters, scrie Kyiv Post.

El a sugerat că cei doi lideri se vor întâlni probabil la o dată ulterioară.

Summitul, inițial programat să aibă loc la Budapesta, a fost suspendat marți după ce Rusia a respins un armistițiu imediat - un eșec pe care Trump l-a invocat în anunțarea amânării.

Președintele SUA a declarat că a anulat discuțiile din cauza „lipsei de progrese în eforturile diplomatice” și pentru că „momentul nu era potrivit”.

Cu toate acestea, Dmitriev s-a arătat optimist, afirmând: „Cred că Rusia, SUA și Ucraina sunt de fapt destul de aproape de o soluție diplomatică”.

El nu a furnizat detalii despre ce ar putea include un astfel de acord.

Potrivit publicației Axios, Dmitriev urmează să se întâlnească sâmbătă, la Miami, cu trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff. Agenția de știri rusă TASS a informat că Dmitriev va avea și alte întâlniri, nespecificate, în timpul vizitei sale.

Diplomații europeni au declarat săptămâna aceasta pentru Reuters că țările UE colaborează cu Ucraina la o nouă propunere de încetare a focului de-a lungul liniilor de luptă actuale – o idee menită să mențină implicarea SUA, recunoscând în același timp realitatea de pe teren.

Editor : Sebastian Eduard