Trump a apărut din nou în public cu mâna bandajată. Explicațiile date de purtătoarea de cuvânt a Casei Albe

Președintele american Donald Trump apare, din nou, de câteva zile, cu un plasture pe mână, cum s-a mai întâmplat cu alte ocazii. Cea mai recentă apariție a fost la un miting în Mount Pocono, Pennsylvania, stârnind comentarii și îngrijorări privind starea sănătății sale.

Casa Albă a reacționat, reluând aceeași explicație pe care a furnizat-o anterior: președintele are mâna bandajată din cauza vânătăilor care provin din numeroasele strângeri ale mâinilor și dozei zilnice de aspirină pe care o ia.

„Președintele strânge literalmente mâinile în mod constant. Biroul Oval este precum Grand Central Terminal. Se întâlnește cu mai mulți oameni decât știți voi zilnic”, a declarat secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, reporterilor la o conferință de presă, citată de CNN.

„De asemenea, urmează un tratament zilnic cu aspirină, ceea ce reiese și din examinările sale medicale, și care poate contribui la vânătăile pe care le observați”, a adăugat Leavitt.

Casa Albă a dat aceeași explicație pentru vânătăi în iulie, când Trump a fost examinat pentru picioare umflate și diagnosticat cu insuficiență venoasă cronică.

