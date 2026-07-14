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Trump a făcut anunțul referitor la trupele americane din Irak. Numărul a fost deja redus în ultimele luni

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US President Donald Trump meets with Iraqi PM Ali al-Zaidi at the White House
Președintele Trump, la întâlnirea cu premierul irakian Ali al-Zaidi. Foto: Profimedia
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Armata americană se va retrage complet din Irak până pe 30 septembrie, a declarat marţi premierul irakian Ali al-Zaidi în timpul unei întâlniri cu preşedintele american Donald Trump la Casa Albă, relatează dpa, preluată de Agerpres.

"Nu considerăm că mai avem nevoie de prezenţă militară acolo", a spus Trump la Casa Albă, adăugând că Statele Unite sunt acolo pentru a ajuta Irakul dacă are nevoie, dar nu crede că acest lucru va fi necesar.

Trump şi Al-Zaidi au confirmat astfel un calendar anunţat anterior pentru retragerea mult discutată. Numărul trupelor americane a fost deja redus în ultimele luni.

În ianuarie, militarii americani au părăsit baza cheie Ain al-Assad şi au predat controlul forţelor de securitate irakiene.

Aproximativ 2.500 de militari americani au fost desfăşuraţi în Irak. După retragerea de la baza Ain al-Assad, trupele americane au rămas în Erbil, în regiunea kurdă, la o bază din apropierea aeroportului din Bagdad şi în Zona Verde din capitală.

Guvernul lui Al-Zaidi susţine că retragerea planificată a SUA are legătură cu dezarmarea miliţiilor care au o influenţă militară şi politica majoră în Irak şi sunt susţinute de Iran.

Dezarmarea urmează să fie finalizată până pe 30 septembrie, o provocare uriaşă, deoarece cele mai puternice miliţii din ţară o resping.

Grupările armate nu vor mai avea dreptul să existe după această dată, a declarat premierul Al-Zaidi.

Editor : M.C

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