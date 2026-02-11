Trump a „insistat” pe lângă Netanyahu asupra continuării discuţiilor cu Iranul. „Aceasta ar fi preferinţa mea”

Preşedintele american Donald Trump a declarat miercuri că a „insistat” pe lângă premierul israelian Benjamin Netanyahu, pe care l-a primit la Casa Albă, asupra voinţei sale de a continua discuţiile pentru a se ajunge la un acord cu Iranul.

„Nicio decizie definitivă nu a fost luată, cu excepţia faptului că am subliniat că negocierile cu Iranul vor continua pentru a vedea dacă se poate ajunge sau nu la un acord. Şi, dacă este posibil, i-am spus prim-ministrului că aceasta ar fi preferinţa mea”, a scris preşedintele american pe reţeaua sa Truth Social, după o întâlnire care a durat peste două ore, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, „a subliniat necesităţilor de securitate ale Statului Israel în cadrul negocierilor” între SUA şi Iran, în timpul întâlnirii sale de miercuri cu preşedintele american, Donald Trump, potrivit unui comunicat emis de biroul şefului guvernului israelian.

„Cei doi lideri au convenit să-şi continue coordonarea şi contactul strâns”, se afirmă în acelaşi document.

