Trump afirmă că va vorbi cu Maduro „la un moment dat”. Despre prezența militară în jurul Venezuelei: „Nu exclud nimic”

Data publicării:
d trump
Președintele SUA, Donald Trump. Foto: Profimedia

Preşedintele american Donald Trump a afirmat luni că va vorbi „la un moment dat” cu omologul său venezuelean, Nicolas Maduro, în timp ce desfăşurarea militară a Statelor Unite în largul coastelor Venezuelei intensifică tensiunile în regiune.

„La un moment dat, voi vorbi cu el”, le-a declarat preşedintele american jurnaliştilor în Biroul Oval, adăugând că Maduro „nu a fost bun pentru Statele Unite”, scrie Agerpres, preluând AFP.

Întrebat dacă exclude trimiterea de trupe americane în Venezuela, Trump a răspuns: „Nu, nu exclud această posibilitate, nu exclud nimic”.

„Trebuie pur şi simplu să ne ocupăm de Venezuela”, a adăugat el, denunţând faptul că „ei au aruncat sute de mii de oameni din închisori în ţara noastră”.

Duminică, preşedintele american menţionase deja posibile „discuţii” cu Maduro.

Statele Unite au desfăşurat o flotă de nave în Caraibe, oficial pentru a desfăşura o campanie militară împotriva traficului de droguri cu destinaţia Statelor Unite.

