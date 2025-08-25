Donald Trump amenință Beijingul cu noi suprataxe: „Avem atuuri incredibile care ar distruge China”

Preşedintele american Donald Trump a ameninţat, luni, China cu tarife de aproximativ 200% pentru produsele chinezeşti care intră în Statele Unite dacă Beijingul nu îşi accelerează exporturile de magneţi din pământuri rare, relatează AFP, potrivit Agerpres.

„Trebuie să ne dea magneţi. Dacă nu ne dau, atunci vom impune tarife de aproximativ 200%. Dar nu cred că vom avea o problemă cu asta”, a declarat preşedintele american, în prezenţa omologului său sud-coreean Lee Jae-myung, în timpul unui schimb de replici cu presa în Biroul Oval.

China este principalul producător mondial de pământuri rare, care sunt utilizate la fabricarea magneţilor esenţiali pentru industria auto, electronică şi armanent.

Însă, la începutul lunii aprilie, statul-partid chinez a impus o licenţă pentru exportul acestor materiale strategice, o decizie văzută ca o măsură de represalii împotriva tarifelor americane.

Beijinul şi Washingtonul au început apoi un război comercial în toată regula, fiecare răspunzând la creşterile de tarife ale celeilalte, ajungând la 125% şi 145% de fiecare parte.

De atunci, negocierile dintre cele două puteri mondiale au contribuit la atenuarea tensiunilor, iar guvernul chinez s-a angajat să accelereze emiterea de licenţe pentru un anumit număr de companii americane.

„Cred că avem o relaţie excelentă cu China. Am vorbit recent cu preşedintele Xi (Jinping) şi, la un moment dat în acest an, ar trebui să mergem în China”, a adăugat Donald Trump.

Deşi a recunoscut că Beijingul are „câteva atuuri în mânecă”, el a reiterat că „avem şi noi unele destul de incredibile”. „Dar nu vreau să joc aceste cărţi pentru că, dacă aş face-o, ar distruge China”, a avertizat Trump.

Oficialii americani şi chinezi s-au întâlnit de trei ori în ultimele luni pentru a rezolva o serie de probleme legate de relaţiile lor comerciale.

În urma acestor întâlniri, cele două ţări au convenit să menţină taxele vamale pe care şi le impun reciproc la 30%, respectiv 10%, pentru 90 de zile, perioadă care a fost deja prelungită de două ori, cea mai recentă până în noiembrie.

La rândul său, Beijingul a obţinut în special o relaxare a restricţiilor privind exporturile de semiconductori de înaltă precizie din Statele Unite, a căror vânzare către companiile chineze fusese treptat înăsprită, în special sub predecesorul lui Donald Trump, Joe Biden.

