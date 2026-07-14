Angajat al unei spălătorii auto, reținut după ce a furat mașina unui client și a intrat cu ea în șanț. Tânărul nu avea permis

Un tânăr de 21 de ani din localitatea Piscu a fost reţinut pentru 24 de ore, după ce ar fi furat maşina unui client de la o spălătorie auto din municipiul Galaţi şi ar fi condus-o fără a deţine permis de conducere şi a intrat cu ea într-un şanţ, informează, marţi, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Galaţi.

Potrivit sursei citate, pe 13 iulie, poliţiştii Secţiei 3 Poliţie Galaţi au reţinut, pentru 24 de ore, un tânăr de 21 de ani, din localitatea Piscu, judeţul Galaţi, cercetat într-un dosar penal ce vizează săvârşirea infracţiunilor de furt în scop de folosinţă şi conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Ancheta a fost declanşată după ce proprietarul unui autoturism a reclamat că şi-a lăsat maşina, în data de 10 iulie, la o spălătorie auto situată pe Drumul de Centură al municipiului Galaţi, pentru servicii de întreţinere, iar când a revenit, pe 12 iulie, pentru a o ridica, a constatat că aceasta dispăruse.

"În urma investigaţiilor, poliţiştii au stabilit că, în noaptea de 11 spre 12 iulie, în jurul orei 02:00, tânărul de 21 de ani, angajat al spălătoriei, ar fi luat autoturismul fără acordul proprietarului. În timp ce conducea pe Drumul de Centură, din cauza vitezei neadaptate la condiţiile de drum, acesta ar fi pierdut controlul direcţiei de deplasare şi ar fi ajuns cu maşina într-un şanţ. Avariat în urma impactului, autoturismul a fost abandonat", a transmis IPJ Galaţi.

Verificările efectuate de poliţişti au arătat că tânărul nu deţine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Acesta a fost reţinut pentru 24 de ore, urmând ca, la expirarea măsurii, să fie prezentat unităţii de parchet competente pentru dispunerea unei măsuri preventive.

Editor : A.P.