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Nicușor Dan, „mesaj clar” după vizita la Paris: România este „un partener activ în eforturile de consolidare a securității europene”

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Foto: Administrația Prezidențială
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Președintele Nicușor Dan spune că România este un partener activ și de încredere în eforturile de consolidare a securității europene”, după vizita la Paris, unde a participat la reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina și la evenimentele organizate de Ziua Națională a Franței.

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„Închei vizita de la Paris cu un mesaj clar: România este un partener activ și de încredere în eforturile de consolidare a securității europene. Discuțiile din cadrul Coaliției de Voință au fost dedicate sprijinului pentru Ucraina și pașilor necesari pentru o pace justă și durabilă”, a scris Nicușor Dan pe Facebook.

„Astăzi am celebrat, alături de președintele Emmanuel Macron și de alți lideri europeni, Ziua Națională a Franței, un bun prilej de a reafirma legăturile puternice dintre România și Franța, unite de un parteneriat strategic și de o prietenie construită de-a lungul timpului”, a adăugat el.

Luni, după reuniunea Coaliției de Voință, Dan a spus că „discuţiile dintre membrii Coaliţiei au reconfirmat motivele pentru care Europa şi partenerii noştri, care împărtăşesc aceleaşi valori, trebuie să rămână implicaţi în construirea unui cadru solid de garanţii de securitate pentru Ucraina.”

„Pe măsură ce avansăm cu acţiuni concrete şi o planificare coordonată, eforturile noastre comune trebuie să rămână concentrate asupra obţinerii încetării focului şi, în cele din urmă, a unei păci juste, durabile şi sustenabile. România va continua să acţioneze ca un aliat responsabil şi un partener de încredere în sprijinul acestui obiectiv”, a adăugat el.

Editor : M.B.

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