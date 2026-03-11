Trump declară că războiul din Iran se va termina în curând, că „practic nu mai este nimic” de atacat (Axios)

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat pentru Axios, într-un scurt interviu telefonic, că, „practic nu mai este nimic de atacat” în Iran și că războiul de acolo se va termina în curând.

Chiar dacă Trump semnalează public că operațiunea sa și-a atins în mare măsură obiectivele, oficialii americani și israelieni afirmă că nu există nicio directivă internă cu privire la momentul în care luptele s-ar putea opri.

„Mici detalii... Oricând voi dori să se termine, se va termina”, a declarat Trump în timpul convorbirii telefonice de cinci minute.

În ultimele zile, Trump a transmis mesaje contradictorii cu privire la faptul dacă se așteaptă sau nu la un sfârșit iminent al războiului.

Trump indică, de asemenea, că campania inițială a fost concepută ca o luptă de șase săptămâni. „Războiul merge foarte bine”, spune el. „Suntem cu mult înaintea programului. Am provocat mai multe daune decât credeam că este posibil, chiar și în perioada inițială de șase săptămâni.”

Trump spune că Iranul nu numai că amenința Israelul și SUA, ci „avea în vedere și restul Orientului Mijlociu”.

„Plătesc pentru 47 de ani de moarte și distrugere pe care le-au provocat. Aceasta este răzbunarea. Nu vor scăpa așa ușor”, spune el.

