Trump glumește că face mult sport: Fac exerciții cam un minut pe zi, maxim. Dacă am noroc

Preşedintele american Donald Trump a spus în glumă că face „multe exerciţii” fizice zilnic, mai exact „un minut” cel mult.

„Fac multe exerciţii. Cam un minut pe zi, maxim. Dacă am noroc”, a mai spus el, într-o tentativă de autoironie, relatează EFE preluată de Agerpres.

Liderul republican a făcut această declaraţie în Biroul Oval de la Casa Albă, unde - înconjurat de copii - a semnat un memorandum privind reintroducerea premiului pentru testul de aptitudini fizice al preşedintelui, relansând astfel un program şcolar competitiv de promovare a activităţii fizice, care fusese eliminat treptat în timpul administraţiei Obama.

Program educațional relansat

Potrivit Fox News, măsura reintroduce un criteriu de performanţă pentru condiţia fizică a elevilor, reflectând iniţiativa mai amplă a administraţiei Trump „Make America Healthy Again”.

Trump, în vârstă de 79 de ani, se laudă de obicei cu o sănătate de fier, deşi de mai multe ori au atras atenţia vânătăile observate pe mâinile sale şi faptul că a aţipit la unele evenimente publice.

Raport medical și afecțiune cronică

Casa Albă a făcut public anul trecut un raport medical în care se preciza că Donald Trump suferă de insuficienţă venoasă cronică, o afecţiune frecventă la persoanele în vârstă, deşi se afirma că se bucură de o „sănătate excelentă”.

În cadrul unui eveniment cu oameni de afaceri luni, preşedintele american a negat că s-ar simţi în vârstă şi a asigurat că are aceeaşi energie ca acum 50 de ani.

Trump a spus că a trecut „cu succes” cele trei teste cognitive la care a fost supus în timpul primului şi celui de-al doilea mandat şi a pus la îndoială faptul că predecesorii săi ar fi putut să le treacă.

