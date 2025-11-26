Live TV

Video Trump justifică discuția lui Witkoff cu rușii: Trebuie „să vândă Ucraina Rusiei, e treaba unui om de afaceri”

Data actualizării: Data publicării:
Witkoff Addresses Media on Middle East Matters, Washington - 06 Mar 2025
Steve Witkoff. Sursa foto: Profimedia Images

Președintele SUA, Donald Trump, a comentat transcrierea unei conversații dintre trimisul special Steve Witkoff și consilierii lui Putin, publicată de Bloomberg. Trump nu a văzut nimic neobișnuit în acțiunile reprezentantului său, numindu-le o „practică standard” și specificul muncii unui om de afaceri, scrie Ukrainskaia Pravda, care citează declarațiile președintelui american făcute pentru repoteri la bordul aeronavei Air Force 1.

„Aceasta este o practică standard. Asta face un negociator”, consideră Trump.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Președintele american a subliniat că un proces eficient de negociere implică întotdeauna o anumită presiune și persuasiune din partea ambelor părți ale conflictului. Potrivit președintelui, el personal nu a auzit conversația publicată, dar consideră o astfel de practică de negociere normală.

„Trebuie să-i convingi de asta. Aceasta este o formă foarte standard de negociere. Nu am auzit această înregistrare audio anume, dar este o practică obișnuită de negociere. Și îmi imaginez că spune același lucru Ucrainei, pentru că fiecare parte trebuie să dea și să ia (să facă concesii - ed.).”

Donald Trump, în contextul dorinței sale de a opri agresiunea rusă împotriva Ucrainei, a declarat că principala concesie pe care ar face-o țara ocupantă ar fi pur și simplu încetarea luptelor.

„Principala lor concesie (a rușilor - ed.) este să înceteze ostilitățile și să nu mai confiște teritorii.”

Întrebat despre posibilele concesii teritoriale pe care Ucraina le-ar putea face pentru o soluționare pașnică a conflictului, Trump a declarat că Ucraina poartă în prezent negocieri pentru a pune capăt războiului.

„Dacă te uiți la cum merg lucrurile acum, totul merge într-o singură direcție. Deci, acest teritoriu ar putea fi oricum în Rusia în câteva luni. Deci vrei să mergi la război și să pierzi încă 50.000.000 sau 60.000 de oameni? Sau vrei să faci ceva acum? În unele cazuri, teritoriile merg în direcția opusă. Ei negociază, vor să pună capăt”, a spus Trump.

Trump a negat existența unui calendar rigid pentru încheierea unui „acord de pace” între Ucraina și Rusia, menționând că obiectivul principal este oprirea crimelor, nu respectarea termenelor calendaristice.

Jurnaliștii l-au întrebat direct pe președinte dacă termenul limită de Ziua Recunoștinței (27 noiembrie), care a fost relatat anterior de presă în contextul negocierilor, este mai relevant.

„Nu am un termen limită. Pentru mine, termenul limită se termină când totul se termină (războiul - ed.). Și cred că în acest moment toată lumea s-a săturat de lupte. Pierd prea mulți oameni.”

El a adăugat, de asemenea, că negocierile sunt în curs de desfășurare, iar trimisul său special, Steve Witkoff, va vizita Moscova săptămâna viitoare pentru a se întâlni cu liderul Kremlinului, Vladimir Putin.

Bloomberg a publicat transcrierea unei conversații telefonice în care trimisul special al președintelui SUA, Steve Witkoff, i-a oferit sfaturi consilierului lui Putin, Iuri Ușakov, cu privire la modul în care Rusia i-ar putea prezenta cel mai bine propunerile sale pentru un „acord de pace” lui Donald Trump.

Dintr-o altă conversație dintre Ușakov și trimisul special al lui Putin, Kirill Dmitriev, rezultă că așa-numitul „plan de pace” în 28 de puncte al americanilor a fost pregătit de consilierii lui Putin , iar Witkoff trebuia să-l prezinte ca fiind propria sa operă.

Consilierul rus Iuri Ușakov și șeful Fondului Rus de Investiții Directe, Kirill Dmitriev, au discutat despre o schemă de transfer a proiectului de „plan de pace” rusesc echipei lui Donald Trump, cu scopul ca americanii să prezinte aceste idei ca fiind din proprie inițiativă, potrivit Bloomberg.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Folder, judge's hammer on table
1
Judecătorii Curții de Apel București au respins propunerea Guvernului privind pensiile...
harta moldova romania ucraina marea neagra
2
Ucraina, prima țară din Europa care oferă un serviciu de telefonie mobilă prin tehnologia...
pensie.newsweek
3
Record de plăți din Pilonul II, după introducerea CASS de 10%. Expert: „Românii își...
salvamont
4
Turist cu hipotermie, dispărut în Bucegi după ce a cerut ajutor. După 17 ore de căutări...
Cât plătești lunar dacă vrei să cumperi vechime pentru pensie în 2025. Foto Getty Images
5
Guvernul a publicat proiectul care interzice cumulul pensie-salariu la stat. Ce bugetari...
Lovitură după lovitură! Lucruri nebănuite de la lotul de gimnastică încep să iasă la iveală
Digi Sport
Lovitură după lovitură! Lucruri nebănuite de la lotul de gimnastică încep să iasă la iveală
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Steve Witkoff si vladimir putin la kremlin
Reacția Kremlinului după dezvăluirile din discuția telefonică între Witkoff și consilierul lui Putin
Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan. Foto: Profimedia
Erdogan propune o nouă întâlnire între Ucraina şi Rusia: „Negocieri directe între părţi ar putea să aibă loc la Istanbul”
plan pace ucraina
Controverse la Washington: Planul de pace al SUA pentru Ucraina a fost inspirat dintr-un document rusesc prezentat administraţiei Trump
Ruble Fall Ukraine Russian War Sanctions Flags Background
Europenii caută un plan B după blocajul privind împrumutul pentru Ucraina din activele Moscovei
Russian President Putin Visits Mandryka Central Military Clinical Hospital
Putin a dat decret ca autorităţile să întărească identitatea rusă în părțile anexate ilegal din Ucraina
Recomandările redacţiei
Moscow, Russia. 06 August, 2025. Russian President Vladimir Putin, left, welcomes U.S Special Envoy Steve Witkoff, before a face-to-face meeting at the Kremlin, August 6, 2025 in Moscow, Russia. Credit: Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Alamy Live News
Dezvăluiri dintr-o discuție telefonică în care Witkoff punea la cale...
Christopher Donahue
Comandant NATO: „România va avea un sistem capabil să doboare...
pompieri romani
Incendiu la un depozit de muniţie din Dâmbovița. 25 de persoane au...
om in vant si ninsoare
Vremea se răcește în toată țara: meteorologii au emis o informare de...
Ultimele știri
Moment șocant la un templu budist: o femeie a fost găsită în viață în coșciug, în timp ce rudele se pregăteau de incinerarea ei
Maria Zaharova acuză Europa că vrea „să saboteze” negocierile de pace: „Li se strâng maxilarele”
Taiwanul va aloca suplimentar 40 de miliarde de dolari pentru apărare, până în 2033
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
De ce ar putea pierde prințul Harry 60 de milioane de $ dacă mariajul cu Meghan s-ar încheia cu un divorț. Ce...
Cancan
Maria, o artistă de doar 22 de ani, a fost împușcată MORTAL într-o parcare. Familia și fanii sunt în stare de...
Fanatik.ro
Maghiarii au reacționat după ce au aflat că Andre Duarte este aproape de transferul la FCSB: ”Problema nu...
editiadedimineata.ro
Ce imagine au copiii despre un om de știință: desenează tot mai des femei în rolul de cercetător
Fanatik.ro
Nicușor Dan a dat în judecată AEP după scandalul rambursărilor. Al doilea proces inițiat de președintele...
Adevărul
ArcelorMittal va fi preluată de compania miliardarului ucrainean Rinat Ahmetov
Playtech
Cum sunt sancționate întoarcerile și mersul înapoi în intersecții sau pe autostradă
Digi FM
A ajuns la urgențe după ce s-a tăiat într-o hârtie. Reacția corpului a surprins-o și pe ea: "A fost o...
Digi Sport
Cine este Mariya, sportiva naturalizată care va reprezenta România la Mondial: "Da, mă simt româncă!"
Pro FM
Romina Power, confesiuni despre dispariția fiicei sale: „Dacă ar fi fost moartă, aș fi simțit!” Ce a spus...
Film Now
A câștigat Oscarul pentru primul ei film, dar n-a scăpat de stereotipuri. Lupita Nyong’o: "Primeam tot...
Adevarul
Legătură îngrijorătoare între un obiect de uz cotidian și bolile cardiace. Ce au descoperit cercetătorii
Newsweek
Casa de Pensii anunță calendarul plății pensiilor pe decembrie. Cine ia 750 lei ajutor și 2.000 lei bonus?
Digi FM
Cei doi băieți ai lui Macaulay Culkin încă nu și-au dat seama că el este Kevin din Singur Acasă: "Nu au nicio...
Digi World
Alimentele periculoase pentru inimă. Ce să eviți pentru a preveni bolile cardiovasculare
Digi Animal World
Momentul când un vultur aruncă o pisică în mașina unei șoferițe: „Mi-a spart complet parbrizul”
Film Now
Brian Austin Green și Tiffani Thiessen, din nou împreună la un eveniment, la 30 de ani de când s-au...
UTV
Imagini rare cu Irina Columbeanu și Monica Gabor. Fiica lui Irinel s-a întors în Malibu și o numește pe...