Președintele SUA, Donald Trump, a comentat transcrierea unei conversații dintre trimisul special Steve Witkoff și consilierii lui Putin, publicată de Bloomberg. Trump nu a văzut nimic neobișnuit în acțiunile reprezentantului său, numindu-le o „practică standard” și specificul muncii unui om de afaceri, scrie Ukrainskaia Pravda, care citează declarațiile președintelui american făcute pentru repoteri la bordul aeronavei Air Force 1.

„Aceasta este o practică standard. Asta face un negociator”, consideră Trump.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Președintele american a subliniat că un proces eficient de negociere implică întotdeauna o anumită presiune și persuasiune din partea ambelor părți ale conflictului. Potrivit președintelui, el personal nu a auzit conversația publicată, dar consideră o astfel de practică de negociere normală.

„Trebuie să-i convingi de asta. Aceasta este o formă foarte standard de negociere. Nu am auzit această înregistrare audio anume, dar este o practică obișnuită de negociere. Și îmi imaginez că spune același lucru Ucrainei, pentru că fiecare parte trebuie să dea și să ia (să facă concesii - ed.).”

Donald Trump, în contextul dorinței sale de a opri agresiunea rusă împotriva Ucrainei, a declarat că principala concesie pe care ar face-o țara ocupantă ar fi pur și simplu încetarea luptelor.

„Principala lor concesie (a rușilor - ed.) este să înceteze ostilitățile și să nu mai confiște teritorii.”

Întrebat despre posibilele concesii teritoriale pe care Ucraina le-ar putea face pentru o soluționare pașnică a conflictului, Trump a declarat că Ucraina poartă în prezent negocieri pentru a pune capăt războiului.

„Dacă te uiți la cum merg lucrurile acum, totul merge într-o singură direcție. Deci, acest teritoriu ar putea fi oricum în Rusia în câteva luni. Deci vrei să mergi la război și să pierzi încă 50.000.000 sau 60.000 de oameni? Sau vrei să faci ceva acum? În unele cazuri, teritoriile merg în direcția opusă. Ei negociază, vor să pună capăt”, a spus Trump.

Trump a negat existența unui calendar rigid pentru încheierea unui „acord de pace” între Ucraina și Rusia, menționând că obiectivul principal este oprirea crimelor, nu respectarea termenelor calendaristice.

Jurnaliștii l-au întrebat direct pe președinte dacă termenul limită de Ziua Recunoștinței (27 noiembrie), care a fost relatat anterior de presă în contextul negocierilor, este mai relevant.

„Nu am un termen limită. Pentru mine, termenul limită se termină când totul se termină (războiul - ed.). Și cred că în acest moment toată lumea s-a săturat de lupte. Pierd prea mulți oameni.”

El a adăugat, de asemenea, că negocierile sunt în curs de desfășurare, iar trimisul său special, Steve Witkoff, va vizita Moscova săptămâna viitoare pentru a se întâlni cu liderul Kremlinului, Vladimir Putin.

Bloomberg a publicat transcrierea unei conversații telefonice în care trimisul special al președintelui SUA, Steve Witkoff, i-a oferit sfaturi consilierului lui Putin, Iuri Ușakov, cu privire la modul în care Rusia i-ar putea prezenta cel mai bine propunerile sale pentru un „acord de pace” lui Donald Trump.

Dintr-o altă conversație dintre Ușakov și trimisul special al lui Putin, Kirill Dmitriev, rezultă că așa-numitul „plan de pace” în 28 de puncte al americanilor a fost pregătit de consilierii lui Putin , iar Witkoff trebuia să-l prezinte ca fiind propria sa operă.

Consilierul rus Iuri Ușakov și șeful Fondului Rus de Investiții Directe, Kirill Dmitriev, au discutat despre o schemă de transfer a proiectului de „plan de pace” rusesc echipei lui Donald Trump, cu scopul ca americanii să prezinte aceste idei ca fiind din proprie inițiativă, potrivit Bloomberg.

Editor : M.C