Steve Witkoff, puntea dintre Rusia și SUA. Dezvăluiri dintr-o discuție telefonică din octombrie cu consilierul lui Putin: „Sună bine”

Trimisul prezidențial american Steve Witkoff, proaspăt ieșit din triumful acordului de pace din Gaza, a avut luna trecută o discuție telefonică cu un înalt oficial de la Kremlin pentru a-i sugera să colaboreze la un plan similar pentru Ucraina — și că Vladimir Putin ar trebui să discute acest lucru cu Donald Trump, relatează Bloomberg.

Într-o convorbire telefonică din 14 octombrie, care a durat puțin peste cinci minute, Witkoff l-a sfătuit pe Iuri Ușakov, principalul consilier al lui Putin în materie de politică externă, cu privire la modul în care liderul rus ar trebui să abordeze problema cu Trump. Sfaturile sale includeau sugestii privind organizarea unei convorbiri telefonice între Trump și Putin înainte de vizita lui Volodimir Zelenski la Casa Albă, care urma să aibă loc mai târziu în acea săptămână, și utilizarea acordului privind Gaza ca punct de plecare.

„Am elaborat un plan Trump în 20 de puncte pentru pace și mă gândesc că am putea face același lucru și cu dumneavoastră”, i-a spus Witkoff lui Ușakov, potrivit unei înregistrări a conversației analizate și transcrise de sursa citată.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Anna Kelly, a confirmat primirea unei solicitări de comentarii, dar nu a răspuns imediat. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, nu a răspuns imediat la solicitarea de comentarii.

Conversația oferă pentru prima dată o perspectivă directă asupra tacticii recente a lui Witkoff în negocierile cu Rusia și asupra a ceea ce pare a fi geneza propunerii de pace în 28 de puncte care a apărut la începutul acestei luni.

Trump: „Nu știu de ce continuă acest război”

Putin a declarat luna aceasta că, în opinia sa, planul SUA ar putea fi utilizat ca bază pentru un acord de pace. Președintele rus a declarat în fața înalților oficiali, în cadrul unei reuniuni a Consiliului de Securitate al Rusiei, că planul în 28 de puncte nu a fost încă discutat în detaliu cu SUA, dar că Moscova a primit o copie a acestuia.

La momentul convorbirii dintre Witkoff și Ușakov, Trump se bucura de succesul eforturilor sale de a pune capăt războiului din Gaza. Cu o zi înainte, el devenise primul președinte american care se adresase Knessetului israelian din 2008, după ce obținuse eliberarea ultimilor 20 de ostatici în viață deținuți de Hamas.

Atitudinea lui liderului de la Casa Albă față de Putin părea însă să se înrăutățească. În timp ce se pregătea pentru întâlnirea cu Zelenski din 17 octombrie, președintele SUA lua în considerare să furnizeze Ucrainei rachete Tomahawk cu rază mai lungă de acțiune, discuta noi sancțiuni împotriva Rusiei și își exprima frustrarea față de Putin.

„Nu știu de ce continuă acest război”, a declarat Trump pe 14 octombrie, în aceeași zi în care Witkoff a vorbit cu Ușakov. „Pur și simplu nu vrea să pună capăt războiului. Și cred că asta îl face să arate foarte rău”.

Sfaturile lui Witkoff

În timpul convorbirii telefonice cu Ușakov, Witkoff i-a spus omologului său rus că îl respectă profund pe Putin și că i-a spus lui Trump că, în opinia sa, Rusia a dorit întotdeauna un acord de pace. Trimisul special al SUA a menționat vizita viitoare a lui Zelenski și a sugerat că Putin ar putea discuta cu Trump înainte de această întâlnire.

„Zelenski vine vineri la Casa Albă”, a spus Witkoff. „Voi merge acolo pentru că vor să fiu prezent, dar cred că, dacă este posibil, ar trebui să avem discuția cu șeful tău înainte de întâlnirea de vineri.”

Ușakov l-a întrebat pe Witkoff dacă ar fi „util” ca Putin să-l sune pe Trump. Witkoff a răspuns că da.

El a recomandat, de asemenea, ca Putin să-l felicite pe Trump pentru acordul de pace din Gaza, să spună că Rusia l-a susținut și că îl respectă pe președinte ca om al păcii. „Din acest punct de vedere, va fi o convorbire foarte bună”, a spus Witkoff.

„Iată ce cred că ar fi extraordinar”, a adăugat Witkoff. „Poate că îi spune președintelui Trump: Știți, Steve și Iuri au discutat un plan foarte similar în 20 de puncte pentru pace și asta ar putea fi ceva care, credem noi, ar putea schimba puțin lucrurile, suntem deschiși la astfel de lucruri.”

Ușakov părea să fi luat în considerare o parte din sfaturi. Putin „îl va felicita” și va spune „Domnul Trump este un adevărat om al păcii”, a afirmat acesta.

Întâlnire Witkoff - Dmitriev

Trump și Putin au purtat convorbirea telefonică două zile mai târziu, la cererea Rusiei, iar președintele american a descris conversația de două ore și jumătate ca fiind „foarte productivă”. Ulterior, liderul american a anunțat planurile de a se întâlni cu Vladimir Putin la Budapesta, un summit care încă nu a avut loc, și a menționat, de asemenea, că liderul de la Kremlin l-a felicitat pentru acordul privind Gaza.

În urma acelui apel, Witkoff s-a întâlnit cu Kirill Dmitriev, un alt consilier senior al Kremlinului, în Miami, potrivit unui interviu acordat de Dmitriev pentru Axios. Dmitriev a declarat pentru Axios că a petrecut trei zile în Miami, începând cu 24 octombrie. Un purtător de cuvânt al lui Dmitriev a refuzat să comenteze.

Pe 29 octombrie, Dmitriev și Ușakov au vorbit la telefon în limba rusă și au dezbătut cât de mult ar trebui Moscova să insiste asupra cererilor sale în orice propunere de pace, potrivit unei alte înregistrări analizate de sursa citată.

În timp ce cei doi consilieri ai lui Putin analizau diverse opțiuni, Ușakov a susținut să se ceară „maximul” în propunerile adresate Casei Albe.

El i-a spus colegului său că era îngrijorat că SUA ar putea interpreta greșit orice propunere și ar putea elimina ceva, dar apoi ar pretinde că există un acord, ceea ce ar risca să pună capăt negocierilor.

Dmitriev, care conduce și Fondul Rus de Investiții Directe, a sugerat împărtășirea informală a unui document și s-a declarat încrezător că, chiar dacă SUA nu vor adopta în totalitate versiunea Rusiei, vor face cel puțin ceva foarte apropiat de aceasta.

Ulterior, el l-a asigurat pe Ușakov că va respecta ceea ce i s-a sugerat să spună și că Ușakov va putea discuta documentul mai târziu cu „Steve”.

Ușakov: „Sună bine”

Bloomberg nu a putut confirma exact ce propuneri a împărtășit Rusia cu SUA și în ce măsură acestea au influențat planul final în 28 de puncte.

De atunci, însă, Ucraina a fost supusă unei presiuni puternice pentru a accepta propunerea elaborată de Witkoff cu ajutorul omologilor săi de la Kremlin. Oficialii americani au amenințat că vor întrerupe sprijinul crucial în materie de informații acordat armatei ucrainene dacă Zelenski va refuza să accepte propunerea, deși Kievul a obținut între timp unele concesii și a convins SUA să încetinească ritmul în urma discuțiilor purtate duminică cu secretarul de stat Marco Rubio.

Conform termenilor propuși inițial de SUA la începutul acestei luni, Ucraina ar trebui să retragă trupele din anumite părți ale regiunii Donbas din estul țării, pe care Rusia nu a reușit să le cucerească prin forță militară. Zona ar deveni una neutră, demilitarizată, recunoscută internațional ca aparținând Rusiei.

Moscova ar obține, de asemenea, recunoașterea de facto a pretențiilor Rusiei asupra regiunilor Crimeea, Luhansk și Donețk. Cea mai mare parte a restului liniei frontului, inclusiv în Herson și Zaporijie, ar fi efectiv înghețată. Ucraina și aliații săi europeni au insistat că războiul ar trebui să înceteze de-a lungul liniilor actuale.

Acestea sunt câteva dintre condițiile pe care Witkoff și Ușakov par să le fi prevăzut în timpul convorbirii telefonice pe care au avut-o luna trecută.

„Eu știu ce este necesar pentru a ajunge la un acord de pace”, a spus Witkoff. „Donețk și poate un schimb de teritorii undeva. Dar eu spun că, în loc să vorbim astfel, să fim mai optimiști, pentru că eu cred că vom ajunge la un acord.”

„Președintele îmi va acorda multă libertate și discreție pentru a ajunge la un acord”, a adăugat el. „Așadar, dacă putem crea această oportunitate, după ce am vorbit cu Iuri și am purtat o conversație, cred că asta ar putea duce la lucruri mari.”

„Bine”, a răspuns Ușakov. „Sună bine.”

