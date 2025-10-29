Trump justifică noile atacuri israeliene în Fâșia Gaza și spune că „nimic nu pune în pericol armistițiul”

Preşedintele american, Donald Trump, a declarat, miercuri, că armistiţiul din Gaza, susţinut de SUA, nu este în pericol, după ce autorităţile locale au raportat că zeci de persoane au fost ucise în atacurile israeliene, în timp ce Israelul şi Hamasul s-au acuzat reciproc de violenţe, transmite Reuters.

Avioanele israeliene au lansat atacuri în Gaza marţi, după ce Israelul a acuzat gruparea militantă Hamas de încălcarea armistiţiului, cea mai recentă violenţă din cadrul acordului de trei săptămâni negociat de Trump.

Apărarea Civilă din Fâşia Gaza a transmis că cel puţin 50 de persoane, dintre care 22 copii, au fost ucise în urma atacurilor israeliene asupra teritoriului palestinian, în noaptea de marţi spre miercuri.

„Cel puţin 50 de persoane au fost ucise, dintre care 22 copii şi mai multe femei (...), în urma unor atacuri israeliene care continuă de ieri seară (marţi - n.r.) asupra Fâşiei Gaza”, a precizat Mahmoud Bassal, purtător de cuvânt al Apărării Civile.

Aproximativ 200 de persoane au fost rănite în ceea ce constituie „o încălcare clară şi flagrantă a acordului de încetare a focului”, a adăugat el, deplângând o situaţie „catastrofală şi terifiantă” în enclava palestiniană.

Trump justifică însă noile atacuri israeliene în Gaza.

„Din câte am înţeles, au ucis un soldat israelian. Aşadar, israelienii au ripostat şi ar fi trebuit să riposteze. Când se întâmplă asta, ar trebui să riposteze”, a declarat Trump reporterilor aflaţi la bordul avionului Air Force One.

„Nimic nu va pune în pericol” armistiţiul, a afirmat Trump.

„Trebuie să înţelegeţi că Hamas reprezintă o parte foarte mică a păcii în Orientul Mijlociu şi că trebuie să se comporte corespunzător”, a mai declarat preşedintele.

Atacurile avioanelor israeliene au continuat până miercuri dimineaţa în Fâşia Gaza, potrivit martorilor.

Armata israeliană nu a comentat imediat atacurile, care au urmat unei declaraţii a biroului prim-ministrului Benjamin Netanyahu, în care acesta afirma că a ordonat „atacuri puternice” imediate.

Declaraţia nu a dat un motiv specific pentru atacuri, dar un oficial militar israelian a spus că Hamas a încălcat armistiţiul prin efectuarea unui atac împotriva forţelor israeliene într-o zonă controlată de Israel din enclavă.

„Aceasta este încă o încălcare flagrantă a armistiţiului”, a spus oficialul.

Acordul de încetare a focului susţinut de SUA a intrat în vigoare pe 10 octombrie, punând capăt unui război de doi ani declanşat de atacurile mortale ale Hamas asupra Israelului pe 7 octombrie 2023. Ambele părţi s-au acuzat reciproc de încălcarea acordului de încetare a focului.

„Dacă ei (Hamas) sunt buni, vor fi fericiţi, iar dacă nu sunt buni, vor fi eliminaţi, vieţile lor vor fi curmate”, a declarat Trump.

„Nimeni nu ştie ce s-a întâmplat cu soldatul israelian, dar se spune că a fost împuşcat de un lunetist. A fost o răzbunare pentru asta şi cred că au dreptul să facă asta”, a precizat preşedintele american.

Marţi dimineaţă, mass-media israeliană a raportat un schimb de focuri între forţele israeliene şi luptătorii Hamas în oraşul Rafah, din sudul Gazei. Armata israeliană nu a răspuns la solicitarea de a comenta aceste informaţii.

Hamas a negat responsabilitatea pentru un atac asupra forţelor israeliene în Rafah. Grupul a mai declarat într-un comunicat că rămâne angajat în acordul de încetare a focului în Gaza.

Atacurile de marţi asupra oraşului Gaza au urmat ceea ce Israelul a numit un „atac ţintit” sâmbătă asupra unei persoane din centrul Gazei, despre care a spus că plănuia să atace trupele israeliene.

Editor : C.L.B.