Trump spune că Iranul „joacă la cacealma” și îi cere să „fluture steagul alb al capitulării”

Preşedintele american Donald Trump a ridiculizat, marţi, capacitatea militară a Iranului şi a susţinut că Teheranul „ar trebui să fluture steagul alb al capitulării”, dar că este prea mândru pentru a face acest lucru, relatează Reuters.

Vorbind în faţa presei în Biroul Oval, Trump a repetat că, în contacte private şi contrar declaraţiilor publice făcute de oficialii iranieni, Teheranul ar dori să încheie o înţelegere cu SUA.

„Ei joacă la cacealma, dar, permiteţi-mi să vă spun, vor să încheie o înţelegere. Şi cine nu ar face-o, când armata lor a dispărut complet?”, a continuat liderul de la Casa Albă, potrivit Agerpres.

De asemenea, el a lăudat blocada americană asupra porturilor iraniene.

„Acesta este ca o bucată de oţel. Nimeni nu va îndrăzni să conteste blocada. Şi cred că funcţionează foarte bine”, a mai susţinut preşedintele american.

Când a fost întrebat ce ar trebui să facă Iranul astfel încât SUA să considere că a fost încălcat armistiţiul, Trump a răspuns vag: „Ei bine, veţi afla, pentru că vă voi spune”. În schimb, iranienii „ştiu ce să nu facă” şi „ar trebui să fluture steagul alb al capitulării”, crede preşedintele SUA.

Anterior, la ordinul preşedintelui Donald Trump, marina militară americană a lansat operaţiunea „Project Freedom”, prin care protejează în Strâmtoarea Ormuz navele comerciale blocate în Golful Persic, după ce Iranul a închis acest coridor în urma războiului lansat împotriva sa de SUA şi Israel.

Marți, Corpul Gardienilor Revoluţiei Islamice (IRGC) din Iran a ameninţat cu o „ripostă fermă” navele care încearcă să traverseze Strâmtoarea Ormuz pe orice alt coridor decât cele stabilite de autorităţile iraniene.

Editor : C.L.B.