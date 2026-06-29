Donald Trump o numește „comunistă” pe posibila viitoare primăriță a Washingtonului: „Nu vom lăsa ca oraşul să fie distrus”

Donald Trump a calificat-o duminică pe probabil viitoarea primăriţă a Washingtonului drept „comunistă” şi a afirmat că aceasta „va distruge” capitala americană, unde el a lansat mai multe proiecte grandioase şi încearcă în mod activ să-şi lase amprenta, relatează AFP.

„Janeese Lewis George, comunista care va fi aproape sigur aleasă primar al Washington DC, a declarat că doreşte să golească închisorile (...) să se opună ICE (poliţia de imigrare) şi să primească din nou imigranţi clandestini criminali în iubita noastră capitală”, a scris preşedintele american pe Truth Social.

„Mulţi oameni, inclusiv eu, au muncit mult şi din greu (...) nu vom lăsa ca oraşul să fie distrus de o comunistă care nu are nicio intenţie de a reda măreţia Washingtonului!”, a adăugat el.

Janeese Lewis George, provenind, la fel ca Zohran Mamdani, primarul New York-ului, din mica facţiune a democraţilor socialişti din America - a câştigat la jumătatea lunii iunie alegerile primare democrate din Washington şi va fi foarte probabil aleasă primar al oraşului la alegerile din noiembrie, democraţii deţinând o majoritate covârşitoare acolo.

Însă, de la întoarcerea sa la Casa Albă, Donald Trump a ameninţat în repetate rânduri că va repune Washingtonul sub controlul autorităţilor federale şi nu încetează să laude lucrările pe care le-a demarat în întreaga capitală, în special restaurarea a „73 dintre statuile, monumentele şi fântânile noastre”, potrivit postării sale ample de pe Truth Social.

El a anunţat apoi că a vizitat un teren de golf din oraş, „East Potomac Golf Links; un loc vechi, uzat, desuet şi foarte periculos”, şi a declarat că doreşte să-l transforme în „unul dintre cele mai mari terenuri de golf din lume, care va fi (...) deschis publicului” şi „va putea găzdui turnee importante, precum US Open”.

Sala de bal şi renovarea parcului din jurul Casei Albe, restaurarea bazinului de la Lincoln Memorial în valoare de 14 milioane de dolari - în prezent plin de alge verzi şi cu vopseaua exfoliată - sunt lucruri în privinţa cărora Donald Trump comunică cu pasiune, vorbind despre diversele sale lucrări, dintre care multe sunt criticate pentru costul lor, condiţiile opace de atribuire a contractelor de construcţie sau caracterul lor ostentativ.

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Editor : A.M.G.