Live TV

Trump trimite portavionul Gerald R Ford în Venezuela, pentru lupta împotriva drogurilor. Europa rămâne fără sprijinul grupului naval

Data actualizării: Data publicării:
USS Gerald R Ford
Foto Reuters
Din articol
Unde sunt acum portavioanele americane

SUA au trimis un grup de luptă în Caraibe, într-o escaladare majoră a campaniei militare împotriva presupușilor traficanți de droguri din America Latină.

Dislocarea grupului portavionului USS Gerald R Ford din Marea Mediterană în apele din largul Venezuelei a avut loc după un atac aerian american asupra unei bărci, vineri, în care au murit șase persoane. Atacurile americane asupra traficanților de droguri suspectați de la începutul lunii septembrie au provocat 43 de morți.

Puterea de luptă a portavionului include avioane de vânătoare F-18E

Pete Hegseth, secretarul de război, a scris săptămâna trecută pe rețelele de socializare: „Dacă sunteți un narcoterorist care trafichează droguri în emisfera noastră, vă vom trata la fel cum tratăm Al-Qaeda. Zi și noapte, vă vom cartografia rețelele, vă vom urmări oamenii, vă vom vâna și vă vom ucide.”

Desfășurarea unui grup de portavioane ar putea duce la creșterea numărului de marinari și pușcași marini americani desfășurați în regiune la peste 10.000. Acest lucru a dus la speculații că președintele Trump ia în considerare o intervenție militară în Venezuela.

Problema este însă că grupul de luptă USS Gerald R Ford este dislocat din Mediterana și o dată cu plecarea sa nu va mai exista nici un portavion american în Europa.
Celelalte grupuri de luptă constituite în jurul unor portavioane se află departe de Europa.

Unde sunt acum portavioanele americane

Pacificul de Vest
• USS George Washington : În portul de bază din Yokosuka, Japonia.
• USS Theodore Roosevelt : Desfășurat în Marea Chinei de Sud.
• USS Ronald Reagan : În Marea Filipinelor, pregătindu-se să se întoarcă la San Diego.
Marea Mediterană
• USS Gerald R. Ford : În Marea Mediterană, pregătindu-se să plece către Venezuela.
Atlantic
• USS Harry S. Truman : La baza navală Norfolk, Virginia, în curs de pregătire pentru desfășurare.
Alte locații
• USS Nimitz : S-a întors recent din Orientul Mijlociu și se află în prezent în Marea Chinei de Sud, cu schimbarea portului de origine la Norfolk prevăzută pentru anul viitor.
• USS Carl Vinson : În portul San Diego, în curs de pregătire pentru desfășurare.
• USS John C. Stennis : În curs de revizie în Newport News, Virginia.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
vladimir putin - octombrie 2025
1
Vladimir Putin îi spune direct lui Donald Trump că sancțiunile impuse Rusiei nu îl vor...
cosuri carrefour
2
Grupul Carrefour vrea să se retragă din România, după 24 de ani de prezență pe piață
Ilie Bolojan
3
Ilie Bolojan critică cheltuielile din sectorul public: Nu e normal să mărim impozite...
2025-01-10 instant-4635
4
„Nu m-am gândit la consecințe”. Ce a pățit un susținător al lui Călin Georgescu, după ce...
multime
5
Nicușor Dan a fost huiduit la Iași, în fața Teatrului Național. Cum a reacționat...
Lovitura primită de Simona Halep! Americanii: minus 18.000.000$
Digi Sport
Lovitura primită de Simona Halep! Americanii: minus 18.000.000$
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
militari români
Ilie Bolojan: „Războiul din Ucraina a schimbat ce consideram stabil...
Screenshot 2025-10-22 150726
Administrația Trump pregătește noi sancțiuni împotriva sectoarelor...
USA News - July 30, 2025
Kamala Harris spune că ar putea candida din nou la președinție: „Nu...
daniel baluta
Daniel Băluță e favorit să fie candidatul PSD la București și pleacă...
Ultimele știri
RFK Jr se pregătește să recomande americanilor să consume mai multe grăsimi saturate, contrazicând două decenii de studii medicale
Momentul în care sunt demolate două turnuri de răcire ale unei centrale nucleare din Germania
Restricții de trafic pentru sfințirea Catedralei Naționale: Bulevardele din București pe care circulația mașinilor va fi oprită
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
maria zaharova face declaratii
Reacția Moscovei după ce al 19-lea pachet de sancțiuni UE a interzis exportul de licheni și mușchi către Rusia
explozie test nuclear / ilustrație inteligența artificială
Guvernul SUA se teme că AI-ul ar putea crea o armă nucleară. Care este riscul ca secretele expuse de chatboți să ducă la o catastrofă
venezuela nicolas maduro
Maduro îl acuză pe Trump că „inventează un război” cu Venezuela
Gustavo Petro
Statele Unite impun sancţiuni împotriva preşedintelui Columbiei. Reacția lui Gustavo Petro
Sauli Niinistö
Europa ia măsuri pentru a crea o agenție comună de spionaj, pe fondul amenințărilor rusești și al incertitudinii generate de Trump
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop 27 octombrie - 2 noiembrie. Zodiile care vor avea succes pe toate planurile, odată cu intrarea lui...
Cancan
Cauza morții Biankăi și a lui Toni, tinerii găsiți fără suflare în zona Lacului Frumoasa. Primele rezultate...
Fanatik.ro
Cât de mult a scăzut averea Simonei Halep de la retragerea din tenis. Suma e una halucinantă
editiadedimineata.ro
Tot mai mulți oameni resimt stres și îngrijorare
Fanatik.ro
Imagini pentru istorie! Gabi Tamaș a revenit pe terenul de fotbal la aproape 42 de ani. Video
Adevărul
Simona Halep și-a pierdut o treime din avere. Anunțul cutremurător al americanilor. 18 milioane de dolari...
Playtech
Autostrada A7 prinde contur. Când vom putea merge de la București la Focșani doar pe autostradă
Digi FM
O profesoară de biologie din Iași, descoperită de elevi pe site-uri pentru adulți. Imaginile au stârnit...
Digi Sport
”Taci, mă!”. Adrian Mutu l-a făcut ”praf”, după ce a văzut că i-a pronunțat numele lui Cristi Chivu
Pro FM
Britney Spears, deznădăjduită după cartea fostului soț: "Iisuse, arată-mi că există Dumnezeu și că pot fi și...
Film Now
Matt LeBlanc este tatăl unei fete de 21 de ani. Actorul din „Friends”, fotografiat la o plimbare împreună cu...
Adevarul
Un medic cardiolog a dezvăluit cele cinci alimente „sănătoase” pe care nu le-ar mânca niciodată
Newsweek
Cât va ajunge pensia ta peste trei ani dacă azi ai între 2.000 și 6.000 lei? Două vești proaste
Digi FM
Capitala europeană care va interzice închirierea de trotinete electrice începând din 2026. „Provocau haos pe...
Digi World
De ce ni se albește părul? Explicații științifice, mituri demontate și ce putem face pentru a încetini...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Ce avere are Jean-Claude Van Damme, după ce a jucat în numeroase filme de acțiune
UTV
Jessica Alba a întors toate privirile pe o plajă din Australia. Actrița s-a bucurat de soare între filmările...