Trump trimite portavionul Gerald R Ford în Venezuela, pentru lupta împotriva drogurilor. Europa rămâne fără sprijinul grupului naval

SUA au trimis un grup de luptă în Caraibe, într-o escaladare majoră a campaniei militare împotriva presupușilor traficanți de droguri din America Latină.

Dislocarea grupului portavionului USS Gerald R Ford din Marea Mediterană în apele din largul Venezuelei a avut loc după un atac aerian american asupra unei bărci, vineri, în care au murit șase persoane. Atacurile americane asupra traficanților de droguri suspectați de la începutul lunii septembrie au provocat 43 de morți.

Puterea de luptă a portavionului include avioane de vânătoare F-18E

Pete Hegseth, secretarul de război, a scris săptămâna trecută pe rețelele de socializare: „Dacă sunteți un narcoterorist care trafichează droguri în emisfera noastră, vă vom trata la fel cum tratăm Al-Qaeda. Zi și noapte, vă vom cartografia rețelele, vă vom urmări oamenii, vă vom vâna și vă vom ucide.”

Desfășurarea unui grup de portavioane ar putea duce la creșterea numărului de marinari și pușcași marini americani desfășurați în regiune la peste 10.000. Acest lucru a dus la speculații că președintele Trump ia în considerare o intervenție militară în Venezuela.

Problema este însă că grupul de luptă USS Gerald R Ford este dislocat din Mediterana și o dată cu plecarea sa nu va mai exista nici un portavion american în Europa.

Celelalte grupuri de luptă constituite în jurul unor portavioane se află departe de Europa.

Unde sunt acum portavioanele americane

Pacificul de Vest

• USS George Washington : În portul de bază din Yokosuka, Japonia.

• USS Theodore Roosevelt : Desfășurat în Marea Chinei de Sud.

• USS Ronald Reagan : În Marea Filipinelor, pregătindu-se să se întoarcă la San Diego.

Marea Mediterană

• USS Gerald R. Ford : În Marea Mediterană, pregătindu-se să plece către Venezuela.

Atlantic

• USS Harry S. Truman : La baza navală Norfolk, Virginia, în curs de pregătire pentru desfășurare.

Alte locații

• USS Nimitz : S-a întors recent din Orientul Mijlociu și se află în prezent în Marea Chinei de Sud, cu schimbarea portului de origine la Norfolk prevăzută pentru anul viitor.

• USS Carl Vinson : În portul San Diego, în curs de pregătire pentru desfășurare.

• USS John C. Stennis : În curs de revizie în Newport News, Virginia.

Editor : Sebastian Eduard