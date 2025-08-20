„Trump va face o greșeală foarte mare.” Avertismentul unui diplomat veteran privind garanțiile de securitate pentru Ucraina

În 1994, Ucraina a semnat Memorandumul de la Budapesta, prin care a renunțat la arsenalul nuclear moștenit de la Uniunea Sovietică, în schimbul unor garanții de securitate din partea Rusiei și a altor puteri internaționale. Diplomatul veteran Yuri Kostenko, care a condus echipa ucraineană, a declarat pentru Sky News că Donald Trump ar face „o greșeală foarte mare” dacă are încredere în Vladimir Putin, în ce privește noi garanții de securitate pentru Ucraina.

Declarațiile contradictorii ale administrației Trump cu privire la posibile garanții de securitate și schimbări de teritorii provoacă îngrijorare în Ucraina. Deputata Lesia Vasylenko a declarat pentru Sky News că nu este deloc clar ce au în minte aliații.

„Cine va fi acolo să susțină Ucraina în cazul în care Rusia decide să-și reia planurile și strategiile imperialiste și în cazul în care dorește să reia acest război de agresiune?”, întreabă ea.

Iar pentru mulți ucraineni, există un sentiment tulburător de deja vu, mai scrie Sky News.

În Memorandumul de la Budapesta din 1994, Ucraina nu a renunțat la teritoriu, ci la arsenalul nuclear moștenit de la Uniunea Sovietică, în schimbul unor garanții de securitate din partea Rusiei și a altor puteri mondiale.

Ei știu cum s-a terminat totul, cu costuri enorme. Putin a încălcat partea Rusiei din înțelegere, odată cu invazia Crimeei în 2014 și, din nou, cu atacul său pe scară largă de acum trei ani și jumătate.

Diplomatul ucrainean veteran Yuri Kostenko, care a contribuit la conducerea negocierilor din anii '90, a avertizat că Donald Trump ar face o mare greșeală să aibă încredere în Vladimir Putin că va renunța la planul său de a ocupa Ucraina.

„Nu este adevărat, Rusia niciodată, niciodată, din experiența mea de peste 30 de ani, nu și-a oprit planurile agresive de a ocupa întreaga Ucraina și cred că domnul Trump, dacă îl crede cu adevărat pe domnul Putin, va face o greșeală foarte mare”, spune acesta.

După destrămarea Uniunii Sovietice, în 1994, în Ucraina existau 1.700 de ogive nucleare. Ucraina a aderat la Tratatul de Neproliferare a Armelor Nucleare, ca un stat nenuclear, când au fost acordate garanţii de securitate pentru Ucraina independentă, de către cinci state nucleare.

Aceste condiţii au fost menţionate în Memorandumul de la Budapesta, semnat de către Marea Britanie, SUA şi Rusia. Franţa şi China au sprijinit Memorandumul prin semnarea unei declaraţii separate. Memorandumul este un document oficial al Adunării Generale a Consiliului de Securitate al ONU.

Dacă nu ar fi făcut asta, Ucraina ar fi putut deveni una dintre cele mai puternice puteri nucleare din lume. Atunci însă păreau mai importante independența față de Rusia și sprijinul Occidentului, așa că în cele din urmă a decis să renunțe la armele nucleare. Marile puteri, printre care și Rusia, au semnat la 5 decembrie 1994, în capitala Ungariei, așa-numitul Memorandum de la Budapesta, în care garantau independența Ucrainei și inviolabilitatea frontierelor sale.

Înainte de summitul din Alaska, aliații au convenit că cea mai bună cale către pace era să-l forțeze pe Putin să oprească invazia, lovindu-l acolo unde îl doare, cu sancțiuni severe asupra comerțului său cu petrol.

Dar Trump a renunțat la apelurile pentru un armistițiu și a retras amenințările de a impune acele sancțiuni mai dure. În schimb, el i-a condus pe aliați pe o cale diferită și mai nesigură, notează Sky News.

Între timp, Rusia continuă să lanseze sute de atacuri cu drone în fiecare noapte, iar forțele sale avansează pe front.

Dacă Vladimir Putin dorește cu adevărat să pună capăt acestui război, nu dă niciun semn în acest sens, în timp ce ucrainenii se tem că Donald Trump îi conduce pe aliați într-o fundătură a diplomației fără rezultate, mai notează sursa citată.

