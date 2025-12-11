Live TV

Trump vrea să se asigure că CNN își schimbă proprietarul. „Persoanele care îl conduc în prezent sunt fie corupte, fie incompetente”

Data publicării:
photo-collage.png - 2025-11-18T103811.529
Donald Trump. Foto. Getty Images
Din articol
S-ar putea implica personal în decizia Guvernului de a aproba vânzarea Pare să favorizeze Paramount Skydance

Donald Trump a declarat miercuri că vrea să se asigure că postul CNN, pe care îl acuză de mult timp că serveşte interesele oponenţilor săi democraţi şi că este un „duşman al poporului”, îşi schimbă proprietarul în cadrul vânzării companiei-mamă, Warner Bros Discovery. Grupul american de media şi divertisment, care deţine CNN, face obiectul unei licitaţii între concurentul său Paramount Skydance şi gigantul de streaming Netflix, relatează News.ro.

Condusă de David Ellison, fiul miliardarului apropiat de Donald Trump, Larry Ellison, Paramount Skydance propune să cumpere întreaga Warner Bros Discovery, inclusiv CNN.

În cadrul ofertei Netflix, CNN ar fi însă găzduită, înainte de achiziţie, într-o entitate distinctă care ar fi cotată la bursă.

În cadrul unei mese rotunde miercuri la Casa Albă, Donald Trump a sugerat ca postul de televiziune să facă parte din orice acord sau să fie vândut separat.

„Cred că CNN ar trebui vândută, deoarece persoanele care o conduc în prezent sunt fie corupte, fie incompetente”, a declarat el, reluând discursul său obişnuit împotriva marilor mass-media americane.

S-ar putea implica personal în decizia Guvernului de a aproba vânzarea

El a afirmat că s-ar putea implica personal în decizia Guvernului de a aproba vânzarea, care revine de obicei Ministerului Justiţiei.

Potrivit mass-media americane, cei doi potenţiali cumpărători, calificaţi de Donald Trump drept „companii bune”, au pledat în faţa Casei Albe şi a preşedintelui pentru a-şi susţine ofertele.

Miliardarul republican are de mult timp o relaţie ostilă cu CNN şi alte mari mass-media, pe care le califică drept „mincinoase” şi pe care le atacă în mod regulat pe reţelele de socializare.

Pare să favorizeze Paramount Skydance

Insistenţa sa ca CNN să ajungă în mâini prietenoase pare să favorizeze oferta Paramount Skydance.

De când David Ellison a preluat conducerea în august, grupul de televiziune şi cinema a numit-o pe Bari Weiss, o figură a jurnalismului anti-woke, la conducerea redacţiei CBS News, una dintre ţintele lui Donald Trump.

De asemenea, cu puţin timp înainte, acest post de televiziune a decis să pună capăt emisiunii „Late Show” a prezentatorului Stephen Colbert, foarte critic faţă de preşedintele american.

Cu toate acestea, luni, Donald Trump a atacat vehement Paramount pentru că a autorizat difuzarea pe CBS News a unui interviu cu fosta sa aliată, şi acum adversară, Marjorie Taylor Greene.

Netflix, pe de altă parte, este asociat cu democraţii, cofondatorul său Reed Hastings fiind un important donator al partidului.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Lippstadt
1
„UE este prea săracă” pentru Crăciun, afirmă Rusia. „Orașele Europei au fost cuprinse de...
avion mig 29 in zbor
2
Polonia vrea să trimită Ucrainei întreaga sa flotă de MiG-29. Ce oferă Kievul în schimb
Afișul spectacolului
3
Ambasada Ucrainei condamnă organizarea unui concert cu artişti ruşi la Cluj. Unul dintre...
fabrica
4
Investiție americană importantă în România: O fabrică va fi construită pentru a reduce...
Presedintele României, Nicușor Dan.
5
România, protejată în orice moment de o forță puternică europeană. Nicușor Dan: „Am avut...
”Un moment care va rămâne în istorie”: ce a făcut Shakira în fața a peste 45.000 de oameni, după împăcarea cu Pique
Digi Sport
”Un moment care va rămâne în istorie”: ce a făcut Shakira în fața a peste 45.000 de oameni, după împăcarea cu Pique
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
soldati-harta
„Era «garanției de securitate» s-a încheiat”: Atacurile lui Donald Trump obligă Europa să grăbească planurile de apărare post-America
White House Officials Attend Press Conference With Donald J Trump And Elon Musk In Oval Office Washington DC - 30 May 2025
Elon Musk, noi dezvăluiri despre DOGE: A oprit finanțări absurde, dar „nu aș mai face asta”
Donald Trump Volo Zelenski
Ucraina „a trimis deja” Statelor Unite planul revizuit de pace, susțin doi oficiali ucraineni
U.S. President Trump visits Japan
SUA au confiscat un petrolier în largul coastelor Venezuelei. Donald Trump: „Se întâmplă și alte lucruri”
donald trump
Trump, un atu în negocierile de pace privind Ucraina. Șefa diplomației britanice: „Datorită lui am ajuns la încetarea focului în Gaza”
Recomandările redacţiei
sediu agricultura
Război între două instituții la Agricultură. O agenție refuză de 17...
placa cu denumirea curtea de apel bucuresti
Conferință extraordinară de presă la Curtea de Apel, după...
ilie bolojan inquam george calin
Premierul spune că bugetul de stat pe anul viitor va fi adoptat la...
Militari ruși în Transnistria
Transnistria, cap de pod pentru un asalt rusesc la Gurile Dunării...
Ultimele știri
Dispozitivul cu care China ar putea lăsa Statele Unite în beznă: un atac cibernetic ar declanșa pene de curent uriașe în toată țara
Când este obligat medicul de familie să ofere consultații la domiciliu. Cum pot pacienții să solicite vizita
ANAF îți poate bloca conturile fără să vină în control. Când riști popriri sau sechestre și ce ai de făcut ca să le eviți
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Opoziția Mercur-Uranus, un moment crucial care transformă destinul a două zodii. Revelații pe care nu le-au...
Cancan
Românul care a împrumutat statul cu 68 de milioane de euro umblă cu S500 'modest'. Ce secrete ascunde
Fanatik.ro
Compania de stat unde indemnizațiile șefilor s-au dublat în 2025. Investițiile, reduse cu peste 50 de...
editiadedimineata.ro
Administrația Trump declară război fact-checkingului: vize blocate pentru moderatori și verificatori ai...
Fanatik.ro
La aproape un an de la despărțirea de iubit, celebra jucătoarea de tenis a refuzat o cerere în căsătorie. De...
Adevărul
Obiectul misterios descoperit în colonul unui pacient. Medic chirurg: „M-a înțepat în deget, m-a făcut să...
Playtech
Cât timp trebuie să ții geamul deschis iarna pentru o aerisire eficientă, fără să pierzi căldura
Digi FM
Tudor Chirilă, reacție fermă după ancheta Recorder: „O mână de ticăloși fără scrupule în funcții cheie!” De...
Digi Sport
Fără dubii! Inter i-a decis soarta lui Cristi Chivu, după încă un eșec: ”A depășit orice imaginație”
Pro FM
Sharon Osbourne dezvăluie, printre lacrimi, ultimele cuvinte ale lui Ozzy. Detaliile sfâșietoare din ultima...
Film Now
Fostul soț al lui Jennifer Aniston va deveni tată pentru prima dată. Soția cu 23 de ani mai tânără e gravidă...
Adevarul
Sute de mașini Porsche din Rusia au încetat brusc să mai funcționeze. Care ar putea fi problema
Newsweek
Țara unde românii iau a 14-a pensie de 650€. Acasă, pensionarii au primit 400 lei bonus. Indexarea, anulată
Digi FM
Dana Rogoz, imagini inedite de la serbarea fiicei ei, Lia. Fanii au reacționat imediat: „O voce de înger!”
Digi World
Beneficiile hreanului pentru sănătate. E unul dintre cele mai puternice antibiotice naturale. Contraindicații...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
Leonardo DiCaprio dezvăluie în sfârșit motivul pentru care își acoperă mereu fața în public. Legătura cu...
UTV
Elena Vîșcu iubește din nou. Fosta soție a lui CRBL are un nou iubit, la un an și jumătate după divorț