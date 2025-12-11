Trump vrea să se asigure că CNN își schimbă proprietarul. „Persoanele care îl conduc în prezent sunt fie corupte, fie incompetente”

Donald Trump a declarat miercuri că vrea să se asigure că postul CNN, pe care îl acuză de mult timp că serveşte interesele oponenţilor săi democraţi şi că este un „duşman al poporului”, îşi schimbă proprietarul în cadrul vânzării companiei-mamă, Warner Bros Discovery. Grupul american de media şi divertisment, care deţine CNN, face obiectul unei licitaţii între concurentul său Paramount Skydance şi gigantul de streaming Netflix, relatează News.ro.

Condusă de David Ellison, fiul miliardarului apropiat de Donald Trump, Larry Ellison, Paramount Skydance propune să cumpere întreaga Warner Bros Discovery, inclusiv CNN.

În cadrul ofertei Netflix, CNN ar fi însă găzduită, înainte de achiziţie, într-o entitate distinctă care ar fi cotată la bursă.

În cadrul unei mese rotunde miercuri la Casa Albă, Donald Trump a sugerat ca postul de televiziune să facă parte din orice acord sau să fie vândut separat.

„Cred că CNN ar trebui vândută, deoarece persoanele care o conduc în prezent sunt fie corupte, fie incompetente”, a declarat el, reluând discursul său obişnuit împotriva marilor mass-media americane.

S-ar putea implica personal în decizia Guvernului de a aproba vânzarea

El a afirmat că s-ar putea implica personal în decizia Guvernului de a aproba vânzarea, care revine de obicei Ministerului Justiţiei.

Potrivit mass-media americane, cei doi potenţiali cumpărători, calificaţi de Donald Trump drept „companii bune”, au pledat în faţa Casei Albe şi a preşedintelui pentru a-şi susţine ofertele.

Miliardarul republican are de mult timp o relaţie ostilă cu CNN şi alte mari mass-media, pe care le califică drept „mincinoase” şi pe care le atacă în mod regulat pe reţelele de socializare.

Pare să favorizeze Paramount Skydance

Insistenţa sa ca CNN să ajungă în mâini prietenoase pare să favorizeze oferta Paramount Skydance.

De când David Ellison a preluat conducerea în august, grupul de televiziune şi cinema a numit-o pe Bari Weiss, o figură a jurnalismului anti-woke, la conducerea redacţiei CBS News, una dintre ţintele lui Donald Trump.

De asemenea, cu puţin timp înainte, acest post de televiziune a decis să pună capăt emisiunii „Late Show” a prezentatorului Stephen Colbert, foarte critic faţă de preşedintele american.

Cu toate acestea, luni, Donald Trump a atacat vehement Paramount pentru că a autorizat difuzarea pe CBS News a unui interviu cu fosta sa aliată, şi acum adversară, Marjorie Taylor Greene.

Netflix, pe de altă parte, este asociat cu democraţii, cofondatorul său Reed Hastings fiind un important donator al partidului.

