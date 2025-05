Turcia anunță că este pregătită să monitorizeze o eventuală încetare a focului în Ucraina

Turcia este pregătită să îşi asume datoria de a monitoriza o eventuală încetare a focului în Ucraina, a afirmat ministrul turc de externe liderilor din „Coaliţia voinţei”. Aceștia au avut sâmbătă o discuţie găzduită de Kiev, conform unei surse din Ministerul turc de Externe citată de Reuters.

Liderii Marii Britanii, Franţei, Germaniei, Poloniei şi Ucrainei s-au întâlnit sâmbătă la Kiev şi au avut discuţii prin transmisiune video cu alţi lideri din aşa-numita „Coaliţie a Voinţei” (Coalition of the Willing), care doresc să ajute Ucraina.

Cu sprijinul preşedintelui american Donald Trump, ei au convenit asupra unei încetări necondiţionate a focului pentru 30 de zile începând din 12 mai, ameninţându-l pe preşedintele Vladimir Putin cu noi sancţiuni „masive” dacă nu acceptă.

Ministrul turc de externe, Hakan Fidan, s-a alăturat apelului coaliţiei şi a subliniat angajamentul Turciei faţă de integritatea teritorială a Ucrainei, a declarat sursa din Ministerul turc de Externe, vorbind sub rezerva anonimatului. Fidan a exprimat sprijinul Ankarei pentru eforturile de încetare necondiţionată a focului şi a adăugat că Turcia este gata să îşi asume obligaţia de a monitoriza încetarea focului în Ucraina, în cazul în care aceasta este stabilită, a mai spus sursa.

Turcia, membră NATO, a menţinut relaţii cordiale atât cu Kievul, cât şi cu Moscova, de la invazia rusă la scară largă din 2022. Ea şi-a exprimat sprijinul pentru integritatea teritorială a Ucrainei şi i-a oferit acesteia ajutor militar, opunându-se în acelaşi timp sancţiunilor împotriva Rusiei.

În martie, ministrul turc al apărării a declarat că ar putea contribui la o potenţială misiune de menţinere a păcii în Ucraina, în cazul în care se va declara o încetare a focului între Ucraina şi Rusia. Luna trecută, reprezentanţi militari ucraineni, britanici, francezi şi turci s-au întâlnit în Turcia pentru a discuta despre securitatea Mării Negre după o posibilă încetare a focului convenită între Ucraina şi Rusia.

Între timp, în cursul nopţii, preşedintele rus Vladimir Putin a propus Ucrainei să înceapă „negocieri directe”, la 15 mai, în Istanbul, dar nu a spus nimic despre vreun armistiţiu. El a precizat că va vorbi duminică despre negocieri cu preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan.

Reacţionând la propunerea lui Vladimir Putin, liderul ucrainean Volodimir Zelenski a salutat un „semn pozitiv” şi s-a declarat „pregătit” pentru discuţii, cerând în acelaşi timp Rusiei „să confirme o încetare a focului completă, durabilă şi fiabilă”, începând de luni.

