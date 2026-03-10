Live TV

Turcia mută un sistem Patriot în centrul ţării, la cea de-a doua mare baza militară americană. Ce ar urma acesta să protejeze

Sistem Patriot
Sistem Patriot. Foto: Profimedia

Turcia a anunţat marţi că un sistem de apărare antiaeriană Patriot a fost desfăşurat în centrul ţării, la o zi după ce NATO a interceptat o a doua rachetă lansată din Iran în spaţiul aerian turc, relatează AFP.

„Un sistem Patriot pentru protejarea spaţiului nostru aerian este desfăşurat în Malatya”, o provincie din Anatolia de Est, a declarat Ministerul Apărării într-un comunicat. Regiunea găzduieşte baza aeriană americană Kurecik, ce adăposteşte un radar al sistemului de alertă timpurie capabil să detecteze lansarea rachetelor iraniene.

Desfăşurarea anunţată marţi survine la o zi după distrugerea de către NATO a unei a doua rachete iraniene, un eveniment care a determinat Washingtonul să închidă Consulatul general din Adana, situat în sudul ţării, şi să îndemne toţi cetăţenii americani să părăsească regiunea.

În afară de Kurecik, trupele americane sunt staţionate şi la baza aeriană Incirlik, în cadrul NATO, în sudul Turciei, la 10 kilometri de Adana.

De la începutul războiului, Iranul a lansat rachete şi drone pe o rază largă, vizând mai multe ţări din regiune cu scopul de a afecta interesele americane.

Prezenţa bazelor Incirlik şi Kürecik constituie un subiect extrem de sensibil în Turcia, aşa cum a demonstrat arestarea, la sfârşitul lunii februarie, a trei jurnalişti turci, acuzaţi de încălcarea „securităţii naţionale” pentru că au difuzat imagini cu baza Incirlik la scurt timp după începerea atacurilor asupra Iranului.

 

