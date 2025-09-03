Live TV

Turcia trebuie să își schimbe Constituția, pentru pacea cu PKK

Data actualizării: Data publicării:
Turkish President Recep Tayyip Erdogan
Recep tayyip Erdogan. Foto: Profimedia

Turcia trebuie să își rescrie Constituția pentru a avansa pe calea păcii cu PKK, afirmă consilierul juridic al președintelui Erdogan, care exclude însă un statut special pentru minoritatea kurdă, informează AFP, preluată de bluewin.ch.

Turcia are nevoie de o nouă Constituție pentru a consolida procesul de pace cu Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK), dizolvat oficial în luna mai, a declarat Mehmet Ucum, consilier principal al președintelui Recep Tayyip Erdogan. El a subliniat că documentul fundamental ar trebui să definească cetățenia turcă în termeni legali, nu etnici, și să întărească autoritățile locale.

Ucum a insistat însă că Ankara nu va recunoaște un statut distinct pentru comunitatea kurdă, care reprezintă aproximativ o cincime din populația țării. „Statul poporului kurd este Republica Turcia, Turcia este patria poporului kurd”, a spus el.

Procesul de pace, susținut printr-o comisie parlamentară interpartidă, este descris de oficialul de la Ankara drept „o transformare revoluționară” cu impact asupra viitorului Turciei și al regiunii. O nouă Constituție ar putea deschide, potrivit analiștilor, și calea pentru o nouă candidatură a lui Erdogan la președinție.

 

