Ucraina a atacat în noaptea de luni spre marţi o rafinărie din regiunea Samara, în sud-estul Rusiei, potrivit autorităţilor locale şi mass-media independente ruse. La rândul său, Rusia a atact trei orașe industriale ucrainene cu rachete hipersonice.

„Militarii noştri şi grupurile mobile antiaeriene şi-au îndeplinit misiunile de luptă cu dăruire totală. Au doborât zeci de drone. Inamicul a vizat întreprinderi industriale", a scris pe Telegram guvernatorul local Viaceslav Fedorişev, fără a specifica care au fost obiectivele vizate de atac.

A adăugat că s-au produs daune în „infrastructura civilă, inclusiv locuinţe particulare şi vehicule", transmite Agerpres.

Potrivit canalului rus independent Astra, în timpul atacului a izbucnit un incendiu la rafinăria Kuibişev deţinută de Rosneft, una dintre cele mai mari de acest tip din regiune.

La fel ca rafinăriile Novokuibişev şi Sizran, de asemenea situate în Samara, această rafinărie a fost atacată în repetate rânduri de drone ucrainene şi toate trei au fost nevoite să îşi suspende temporar producţia.

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În regiunea Rostov din sudul Rusiei au fost anihilate peste 70 de vehicule aeriene fără pilot în şapte districte, fără a se raporta victime, a declarat pe Telegram guvernatorul local Iuri Slusar, în timp ce guvernatorul din Voronej, Aleksandr Gusev, a informat despre doborârea a 28 de drone ucrainene.

Ministerul rus al Apărării a raportat pe reţeaua de mesagerie rusă MAX doborârea a 297 de drone cu aripi fixe deasupra a 14 regiuni şi a peninsulei anexate Crimeea.

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Rusia a atacat trei orașe din Ucraina

Rusia a atacat marţi cu rachete infrastructuri industriale în trei oraşe din regiunile Dnipropetrovsk şi Poltava, conform informărilor făcute pe reţele de social media de către guvernatorii acestor regiuni, Oleksandr Ganja, respectiv Vitali Diakivnici.

Atacurile fac parte din campania agresivă pe care Rusia o desfăşoară de săptămâni în şir pentru a degrada principalele sectoare ale economiei ucrainene, care a înregistrat, printre altele, o scădere a contribuţiei metalurgiei la Produsul Interne Brut (PIB) de la 7 % la practic zero, din cauza daunelor provocate de rachetele ruseşti principalelor uzine din ţară, relatează EFE, potrivit Agerpres.

Aceste noi bombardamente coincid cu sosirea preşedintelui Volodimir Zelenski la New York, unde acesta va încerca să-şi mobilizeze partenerii în cadrul Adunării Generale a ONU în favoarea unei propuneri care să pună capăt acestui tip de atacuri şi va căuta noi surse de sprijin financiar pentru a face faţă efectelor pe care această campanie rusă le are asupra economiei Ucrainei.

Infrastructurile industriale atacate la primele ore ale zilei de marţi din Dnipropetrovsk se află, după cum a explicat Ganja, în capitala regională, Dnipro, şi în Krivoi Rog şi Pavlograd, alte două centre urbane importante pentru industria ucraineană.

Conform noilor informaţii, trei persoane şi-au pierdut viaţa în Dnipro în urma atacurilor ruseşti de noaptea trecută.

Referitor la Poltava, o altă regiune industrială ucraineană vizată constant de bombardamentele ruseşti, guvernatorul a anunţat un atac asupra unei infrastructuri industriale în oraşul Kremenciuk.

Potrivit mai multor canale ucrainene de Telegram, Rusia a lansat asupra oraşului Kremenciuk trei rachete Zirkon şi cinci rachete hibride Banderol, care combină tehnologia dronelor cu cea a rachetelor. În atacul asupra Pavlogradului, Rusia a folosit două rachete Zirkon şi două rachete balistice. Dnipro a fost lovit cu două rachete Zirkon şi o rachetă balistică, iar Krivoi Rog cu două rachete Zirkon, o rachetă balistică şi cinci rachete de croazieră Kalibr.

Forţele aeriene ucrainene au anunţat în comunicatul de marţi că au doborât o rachetă de croazieră Kalibr, 8 drone hibride şi rachete de tip Banderol sau Dan-T, precum şi 177 de drone Shahed şi de alte tipuri.

Ucraina este complet vulnerabilă în prezent în faţa rachetelor balistice ruseşti, întrucât nu dispune de rachete de interceptare pentru sistemele antiaeriene Patriot capabile să doboare acest tip de armament din arsenalul rusesc.

Potrivit Forţelor aeriene ucrainene, rachetele şi dronele ruseşti au vizat în special Dnipropetrovsk, Poltava şi Kirovograd, o altă regiune industrială din centrul Ucrainei.

Editor : A.R.