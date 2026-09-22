Live TV

Video Ucraina a aruncat în aer o nouă rafinărie din Rusia. Moscova a folosit rachetele hipersonice pentru a ataca civili în țara vecină

Data actualizării: Data publicării:
rafinarie
Sursa foto: X
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Rusia a atacat trei orașe din Ucraina

Ucraina a atacat în noaptea de luni spre marţi o rafinărie din regiunea Samara, în sud-estul Rusiei, potrivit autorităţilor locale şi mass-media independente ruse. La rândul său, Rusia a atact trei orașe industriale ucrainene cu rachete hipersonice. 

„Militarii noştri şi grupurile mobile antiaeriene şi-au îndeplinit misiunile de luptă cu dăruire totală. Au doborât zeci de drone. Inamicul a vizat întreprinderi industriale", a scris pe Telegram guvernatorul local Viaceslav Fedorişev, fără a specifica care au fost obiectivele vizate de atac.

A adăugat că s-au produs daune în „infrastructura civilă, inclusiv locuinţe particulare şi vehicule", transmite Agerpres. 

Potrivit canalului rus independent Astra, în timpul atacului a izbucnit un incendiu la rafinăria Kuibişev deţinută de Rosneft, una dintre cele mai mari de acest tip din regiune.

La fel ca rafinăriile Novokuibişev şi Sizran, de asemenea situate în Samara, această rafinărie a fost atacată în repetate rânduri de drone ucrainene şi toate trei au fost nevoite să îşi suspende temporar producţia.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

În regiunea Rostov din sudul Rusiei au fost anihilate peste 70 de vehicule aeriene fără pilot în şapte districte, fără a se raporta victime, a declarat pe Telegram guvernatorul local Iuri Slusar, în timp ce guvernatorul din Voronej, Aleksandr Gusev, a informat despre doborârea a 28 de drone ucrainene.

Ministerul rus al Apărării a raportat pe reţeaua de mesagerie rusă MAX doborârea a 297 de drone cu aripi fixe deasupra a 14 regiuni şi a peninsulei anexate Crimeea.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Rusia a atacat trei orașe din Ucraina

Rusia a atacat marţi cu rachete infrastructuri industriale în trei oraşe din regiunile Dnipropetrovsk şi Poltava, conform informărilor făcute pe reţele de social media de către guvernatorii acestor regiuni, Oleksandr Ganja, respectiv Vitali Diakivnici.

Atacurile fac parte din campania agresivă pe care Rusia o desfăşoară de săptămâni în şir pentru a degrada principalele sectoare ale economiei ucrainene, care a înregistrat, printre altele, o scădere a contribuţiei metalurgiei la Produsul Interne Brut (PIB) de la 7 % la practic zero, din cauza daunelor provocate de rachetele ruseşti principalelor uzine din ţară, relatează EFE, potrivit Agerpres.

Aceste noi bombardamente coincid cu sosirea preşedintelui Volodimir Zelenski la New York, unde acesta va încerca să-şi mobilizeze partenerii în cadrul Adunării Generale a ONU în favoarea unei propuneri care să pună capăt acestui tip de atacuri şi va căuta noi surse de sprijin financiar pentru a face faţă efectelor pe care această campanie rusă le are asupra economiei Ucrainei.

Infrastructurile industriale atacate la primele ore ale zilei de marţi din Dnipropetrovsk se află, după cum a explicat Ganja, în capitala regională, Dnipro, şi în Krivoi Rog şi Pavlograd, alte două centre urbane importante pentru industria ucraineană.

Conform noilor informaţii, trei persoane şi-au pierdut viaţa în Dnipro în urma atacurilor ruseşti de noaptea trecută.

Referitor la Poltava, o altă regiune industrială ucraineană vizată constant de bombardamentele ruseşti, guvernatorul a anunţat un atac asupra unei infrastructuri industriale în oraşul Kremenciuk.

Potrivit mai multor canale ucrainene de Telegram, Rusia a lansat asupra oraşului Kremenciuk trei rachete Zirkon şi cinci rachete hibride Banderol, care combină tehnologia dronelor cu cea a rachetelor. În atacul asupra Pavlogradului, Rusia a folosit două rachete Zirkon şi două rachete balistice. Dnipro a fost lovit cu două rachete Zirkon şi o rachetă balistică, iar Krivoi Rog cu două rachete Zirkon, o rachetă balistică şi cinci rachete de croazieră Kalibr.

Forţele aeriene ucrainene au anunţat în comunicatul de marţi că au doborât o rachetă de croazieră Kalibr, 8 drone hibride şi rachete de tip Banderol sau Dan-T, precum şi 177 de drone Shahed şi de alte tipuri.

Ucraina este complet vulnerabilă în prezent în faţa rachetelor balistice ruseşti, întrucât nu dispune de rachete de interceptare pentru sistemele antiaeriene Patriot capabile să doboare acest tip de armament din arsenalul rusesc.

Potrivit Forţelor aeriene ucrainene, rachetele şi dronele ruseşti au vizat în special Dnipropetrovsk, Poltava şi Kirovograd, o altă regiune industrială din centrul Ucrainei.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
2026-09-21-2255
1
Călin Georgescu a fost reținut și dus în arest. Anunțul oficial al DIICOT. Ce documente...
INSTANT_CALIN_GEORGESCU_DIICOT_016_INQUAM_Photos_George_Calin
2
Traian Băsescu, despre reținerea lui Călin Georgescu: „Este un spectacol care are la bază...
Presley Gerber
3
Modelul Presley Gerber, fiul lui Cindy Crawford, a murit la vârsta de 27 de ani
leucemie cancerul sangelui
4
Progres major în tratamentul cancerului. Un băiat de 3 ani cu metastaze s-a vindecat cu...
Călin Georgescu.
5
Răzvan Leu, cel care a depus plângerea împotriva lui Călin Georgescu: „Am avut încredere...
Prima luptă de MMA om vs robot: ”Brutal!” / ”Doamne Dumnezeule”
Digi Sport
Prima luptă de MMA om vs robot: ”Brutal!” / ”Doamne Dumnezeule”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Adăpost pentru populație în Lituania. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto Profimedia
Vânzările de truse de urgență cresc în Lituania din cauza amenințării la adresa securității din partea Rusiei
profimedia-0689327664
Ucraina vrea să construiască depozite petroliere în Ungaria, pentru a le feri de atacurile Rusiei. Peter Magyar respinge proiectul
robert fico
Premierul slovac, apropiat de Moscova, stârneşte controverse după ce a spus că nu va trimite trupe într-un război între NATO şi Rusia
747573273_1480536204117059_1973819987384094417_n
Val de propagandă în Republica Moldova, pe măsură ce numărul incidentelor cu drone crește
Buk-M1
Momentul în care forțele ucrainene lovesc un lansator de rachete rusesc Buk-M1 în sectorul Zaporojie
Recomandările redacţiei
2026-09-21-2255
„Eu am poporul în spate”. Cum i-a descris Călin Georgescu lui Ionel...
nicusor dan presidency ro
Nicușor Dan, interviu la SiriusXM: Cum vede președintele viitorul...
atac armat turcia
Atac armat lângă un liceu din vestul Turciei: cel puțin opt răniți...
INSTANT_CALIN_GEORGESCU_DIICOT_015_INQUAM_Photos_George_Calin
Călin Georgescu află dacă va fi arestat preventiv. Cum a petrecut...
Ultimele știri
Noi reguli pentru șoferi de la 1 octombrie. Taxa de pod de la Fetești dispare, iar rovinieta va ține cont de cât poluează mașina
O româncă a obținut titlul de Miss Italia 2026. Cine este Sarah Maria Rizea: „Am câștigat aproximativ o sută de medalii”
Noul bloc operator pentru chirurgie de la Spitalul “Marie Curie” a fost finalizat în urma unei investiții Groupama de 1,25 mil. euro
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
"Nu știam cum mă cheamă, dacă sunt femeie sau bărbat". Teo Trandafir, mărturisire tulburătoare despre...
Cancan
Gestul controversat făcut de o femeie de serviciu de la Insula Iubirii. Ce făcea această thailandeză, în timp...
Fanatik.ro
Robert Niță îl distruge pe Florin Prunea: „Zero barat. A citit doar cărți de vizită!”
editiadedimineata.ro
Trump interzice accesul CNN, MS NOW și Politico la Casa Albă pentru ”fake news”
Fanatik.ro
„Softul e greu de contestat!” Cristi Balaj explică fazele controversate din SuperLiga: cum se trag liniile VAR
Adevărul
Șoselele alpine din Apuseni care fac uitate „drumurile imposibile” ale mocanilor. Paradoxul asfaltului turnat...
Playtech
Ora de iarnă 2026. Când dăm ceasurile înapoi și de ce România nu a renunțat la schimbarea orei
Digi FM
Momentul cu șosetele care l-a făcut viral pe Nicușor Dan, criticat de un stilist: „E inacceptabil”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
După ce i-a dat mesaj lui Gigi Becali, Anamaria Prodan a ieșit în față și a spus totul despre "Reghe"
Pro FM
O auzi peste tot în fiecare septembrie, dar puțini îi știu povestea. De ce Billie Joe Armstrong a scris Wake...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Brad Pitt și Angelina Jolie, la 10 ani de la despărțirea care a șocat Hollywoodul. "A fost un deceniu foarte...
Adevarul
„Arhitectură japoneză comandată de pe Temu”. Cum au cucerit Balcanii palatele cu turnulețe ridicate în România
Newsweek
Grindeanu anunță creșteri de pensii între 150 de lei și 600 de lei. De ce sunt șanse bune să se întâmple?
Digi FM
Nemulțumită de cum a ieșit de la salon, a scris pe Facebook. Patru ani mai târziu, o clientă din Galați e...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce poate crește riscul de cancer de sân între 30 și 50 de ani. Doi factori asupra cărora putem interveni
Digi Animal World
O pisică cu o mutație genetică rară a cucerit internetul. Are milioane de urmăritori pe TikTok și mulți nu...
Film Now
Noul "Resident Evil" spulberă recordurile. În doar trei zile a reușit ce niciun film al francizei nu mai...
UTV
Romina Gingașu a șters fotografiile cu Piero Ferrari. Ce spune despre zvonurile despărțirii: „Suntem mai...