Live TV

Volodimir Zelenski s-a întâlnit cu șeful CIA pe un aeroport din Irlanda în timp ce așteptau realimentarea avioanelor (presă)

Data publicării:
avion zelenski profimedia-1106216818
Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Directorul CIA, John Ratcliffe, s-a întâlnit luni cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski pe un aeroport din Irlanda, în timp ce cei doi așteptau realimentarea avioanelor lor în drumul spre SUA, a declarat pentru The Hill o sursă la curent cu întrevederea.

Ratcliffe și Zelenski s-au întâlnit scurt pe Aeroportul Shannon, a declarat sursa, care a refuzat să ofere detalii cu privire la subiectele discutate de cei doi oficiali.

Ratcliffe se întorcea în Statele Unite după ce s-a întâlnit duminică cu președintele egiptean Abdel-Fattah el-Sissi, ocazie cu care cei doi au discutat o serie de subiecte, printre care războiul din Iran, cooperarea în domeniul informațiilor, încetarea focului în Gaza, războiul civil din Sudan, Somalia și altele.

Liderul de la Kiev se îndrepta spre New York, unde urmează să participe la întâlniri cu lideri mondiali în cadrul Adunării Generale a Națiunilor Unite.

Întâlnirea dintre Ratcliffe și Zelenski, despre care a informat anterior agenția Reuters, are loc după ce directorul CIA s-a deplasat în Rusia luna trecută pentru o întâlnire neanunțată cu oficialii serviciilor secrete de la Kremlin.

În timp ce președintele american Donald Trump a descris întâlnirea din 25 august cu oficialii ruși drept „oarecum de rutină”, se pare că Ratcliffe a avertizat Rusia împotriva unui eventual atac asupra țărilor NATO.

Un oficial european, care a vorbit sub condiția anonimatului pentru a discuta despre întâlniri sensibile, a declarat anterior pentru The Hill că SUA au informat aliații cu privire la întâlnirea de la Moscova și că discuțiile s-au axat, în parte, pe Ucraina.

Citește și:

Un fost ministru ucrainean susține că Zelenski a acceptat organizarea de alegeri, după care s-a răzgândit. De cine se teme președintele

Trump, mesaj tranșant pentru Putin: „Rusia a pierdut controlul asupra industriei sale de motorină din cauza războiului cu Ucraina”

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
2026-09-21-2255
1
Călin Georgescu a fost reținut și dus în arest. Anunțul oficial al DIICOT. Ce documente...
Presley Gerber
2
Modelul Presley Gerber, fiul lui Cindy Crawford, a murit la vârsta de 27 de ani
INSTANT_CALIN_GEORGESCU_DIICOT_016_INQUAM_Photos_George_Calin
3
Traian Băsescu, despre reținerea lui Călin Georgescu: „Este un spectacol care are la bază...
leucemie cancerul sangelui
4
Progres major în tratamentul cancerului. Un băiat de 3 ani cu metastaze s-a vindecat cu...
Călin Georgescu.
5
Răzvan Leu, cel care a depus plângerea împotriva lui Călin Georgescu: „Am avut încredere...
După ce i-a dat mesaj lui Gigi Becali, Anamaria Prodan a ieșit în față și a spus totul despre "Reghe"
Digi Sport
După ce i-a dat mesaj lui Gigi Becali, Anamaria Prodan a ieșit în față și a spus totul despre "Reghe"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Volodimir Zelenski
Un fost ministru ucrainean susține că Zelenski a acceptat organizarea de alegeri, după care s-a răzgândit. De cine se teme președintele
zelenski trump
Zelenski și Trump se întâlnesc marți la New York. Atacurile Ucrainei asupra rafinăriilor rusești, discutate în ultima lor convorbire te
volodimir zelenski si donald trump profimedia
Zelenski anunţă că se va întâlni cu Trump la New York: „Această întâlnire ar putea schimba multe lucruri”
INSTANT_DECLARATIE_NICUSOR_DAN_002_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Moment viral cu Nicușor Dan în Ucraina. Cum și-a aranjat șosetele chiar lângă Zelenski
vladimir putin in birou
Vladimir Putin acuză Ucraina că nu e dispusă să se angajeze în negocieri: „Fac tot posibilul pentru a se asigura că nu va exista pace”
Recomandările redacţiei
nicusor dan inquam george calin
Nicușor Dan, după reținerea lui Călin Georgescu: Cei care nu au...
President,Donald,Trump,Standing,On,Top,Of,The,World,With
Puterile medii se reorganizează, în timp ce Trump face ravagii pe...
INSTANT_DECLARATIE_NICUSOR_DAN_003_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Nicușor Dan, despre depunerea mandatului de către Siegfried Mureșan...
INSTANT_CALIN_GEORGESCU_DIICOT_015_INQUAM_Photos_George_Calin
Călin Georgescu va fi adus astăzi în fața judecătorilor pentru a afla...
Ultimele știri
Recepția lui Donald Trump la New York fără Pedro Sanchez: programul care a schimbat planurile premierului spaniol
Vremea se schimbă radical în România: temperaturile scad în toată țara. Ce anunță meteorologii pentru octombrie
Economia României a căzut sub nivelul celei din Serbia. Pronosticul pentru anul 2027
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Echinocțiul de toamnă 2026. Norocul a trei zodii se schimbă la ora 3:05 pe 23 septembrie
Cancan
Gestul controversat făcut de o femeie de serviciu de la Insula Iubirii. Ce făcea această thailandeză, în timp...
Fanatik.ro
Mitică Dragomir, după anunțul revenirii lui Reghecampf la FCSB: „Nu termină în primele 10 locuri”
editiadedimineata.ro
Trump interzice accesul CNN, MS NOW și Politico la Casa Albă pentru ”fake news”
Fanatik.ro
Șoferul microbuzului cu fani PAOK Salonic, testat pozitiv la cannabis, cocaină și alcool: cantitățile din...
Adevărul
Șoselele alpine din Apuseni care fac uitate „drumurile imposibile” ale mocanilor. Paradoxul asfaltului turnat...
Playtech
Ce retrageri de bani de la bancomat pot atrage atenția ANAF. Tranzacțiile care intră în „zona gri” fiscală
Digi FM
Ce semnifică singurul tatuaj pe care îl are Nadia Comăneci: „Înseamnă foarte mult pentru mine!”. L-a făcut la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
”Trebuie să spun asta”. Nu s-a ferit de cuvinte și a stârnit o ”avalanșă”: ”Să-i zică cineva” / ”Nu știa că e...
Pro FM
Raluka nu-și mai ascunde iubirea. Imagini din vacanța cu Guy, după ani în care și-a protejat relația: "E...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Nicolas Cage, schimbare spectaculoasă de look la 62 de ani. Apariție rară alături de soția sa, cu 31 de ani...
Adevarul
„Arhitectură japoneză comandată de pe Temu”. Cum au cucerit Balcanii palatele cu turnulețe ridicate în România
Newsweek
Cât ar trebui să coste gazul ca să fie mai rentabil să te încălzești pe curent? Calcule pentru o factură mică
Digi FM
A renunțat la cariera în Drept pentru a plimba câini. La 30 de ani, spune că acum câștigă cu mii de dolari...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Echinocțiul de toamnă 2026. Când începe oficial toamna astronomică și de ce ziua devine tot mai scurtă
Digi Animal World
Ce se întâmplă dacă un câine mănâncă un păianjen. Semnele pe care nu trebuie să le ignori
Film Now
Meg Ryan, toată un zâmbet alături de fiul ei. Imagini rare cu actrița din „When Harry Met Sally” și Jack Quaid
UTV
Romina Gingașu a șters fotografiile cu Piero Ferrari. Ce spune despre zvonurile despărțirii: „Suntem mai...