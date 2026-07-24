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Video Ucraina a atacat încă un depozit Wildberries, în Sankt Petersburg. De ce vizează Kievul compania rusească de comerț online

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atac drone ucrainene centru logistic al Wildberries rusia
sursa foto: Supernova_plus/ Telegram
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Din articol
De ce atacă Ucraina depozitele Wildberries

Un atac cu drone ucrainene a lovit vineri un depozit din Sankt Petersburg al companiei ruse de comerţ online Wildberries, provocând un incendiu de proporţii, potrivit autorităţilor locale şi relatărilor din presa rusă, scrie Agerpres. Este al treilea atac asupra depozitelor Wildberries, unde Ucraina susține că sunt depozitate şi expediate componente aflate sub sancţiuni.

Guvernatorul Aleksandr Beglov a declarat, într-un mesaj publicat pe reţelele sociale, că „Sankt Petersburg a fost atacat de vehicule aeriene fără pilot cu utilizare militară”.

Potrivit acestuia, lovitura a vizat obiective de infrastructură civilă. Oficialul a precizat că au fost mobilizate echipe pentru gestionarea consecinţelor atacului, fără a oferi alte detalii.

Un jurnalist AFP aflat la faţa locului a observat un nor dens de fum gri ridicându-se deasupra oraşului, relatează Agerpres.

Imagini distribuite pe reţelele sociale şi informaţii din presa locală indică faptul că au fost vizate depozite aparţinând companiei ruse de comerţ online Wildberries.

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Compania, foarte populară în Rusia, a mai fost ţinta a două atacuri în ultimele zile. Unul dintre acestea, produs în apropiere de Moscova, s-a soldat cu moartea a opt angajaţi din tura de noapte şi cu incendii care au distrus aproape în totalitate instalaţiile.

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De ce atacă Ucraina depozitele Wildberries

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a susţinut că Wildberries depozitează şi expediază componente aflate sub sancţiuni, destinate producţiei de echipamente militare.

Într-un comunicat publicat pe reţelele sociale, Wildberries a anunţat că două dintre depozitele sale din Sankt Petersburg şi-au suspendat temporar activitatea, fără a preciza motivul.

În ultimii ani, Ucraina şi-a intensificat atacurile asupra unor oraşe ruse aflate la mare distanţă de frontieră, pe care le prezintă drept represalii pentru bombardamentele aproape zilnice efectuate de Rusia în cadrul invaziei lansate în februarie 2022.

Campania, pe care Kievul o descrie drept o strategie de lovituri cu rază lungă de acţiune, a vizat în principal infrastructura petrolieră a Rusiei şi a contribuit la apariţia unei crize de carburanţi în unul dintre cei mai mari producători de petrol din lume.

Potrivit unei centralizări realizate de AFP pe baza declaraţiilor autorităţilor locale şi a informaţiilor din presa rusă, din luna iunie aproximativ 90% dintre regiunile Rusiei s-au confruntat cu raţionalizarea sau deficitul de carburanţi.

Editor : B.P.

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