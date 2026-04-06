Armata ucraineană a lovit în cursul nopții o navă de război rusă în portul Novorosisk, precum și o platformă de foraj din Marea Neagră, în apropierea Crimeii ocupate, a declarat comandantul forțelor de drone de la Kiev.

Atacul a vizat nava de rachete „Amiral Makarov”, a declarat Robert Brovdi pe aplicația Telegram.

Anterior, oficialii ruși au declarat că cel puțin opt persoane au fost rănite, inclusiv doi copii, în timpul atacurilor asupra Novorossiysk, iar o serie de case de locuit au suferit daune.

Aceștia nu au precizat dacă portul orașului, cel mai mare punct de export al Rusiei la Marea Neagră, a fost lovit.

Ucraina a intensificat atacurile asupra instalațiilor energetice rusești, inclusiv asupra celor mai mari centre de export de petrol atât de la Marea Baltică, cât și de la Marea Neagră, încercând să reducă veniturile Moscovei din vânzările de petrol, sursa vitală a economiei sale.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : A.R.