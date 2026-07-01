Live TV

Video Ucraina a lovit din nou o rafinărie din Rusia, la peste 1.300 de kilometri de front. Zelenski: „Este un răspuns pe deplin just”

Data publicării:
fum care iese de la o rafinărie din rusia atacată de ucraina
Foto: Captură video X
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Ucraina a lovit pentru a doua oară o rafinărie de petrol din oraşul rus Ufa, situată la peste 1.300 km de linia frontului, a declarat miercuri preşedintele Volodimir Zelenski, pe fondul intensificării atacurilor Kievului pe distanţe lungi, în adâncimea teritoriului rus, relatează Reuters.

„În fiecare zi, planul nostru de a impune sancţiuni ucrainene pe distanţe lungi este pus în aplicare”, a declarat Zelenski pe X, referindu-se la atacurile ucrainene în adâncimea teritoriului rus. „Acesta este un răspuns pe deplin just la tot ceea ce face Rusia împotriva noastră”, a subliniat el.

Zelenski a anunţat, de asemenea, un atac asupra a ceea ce a descris ca fiind o instalaţie militar-industrială rusă „strategică” din regiunea Penza, implicată în fabricarea de componente pentru armamentul cu rachete utilizat de Moscova în atacurile asupra Ucrainei. Distanţa până la obiectiv este de aproximativ 600 km de la linia frontului, a precizat Zelenski.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Statul Major al Armatei Ucrainei a identificat fabrica ca făcând parte din corporaţia spaţială de stat rusă Roscosmos. Acesta a precizat că uzina produce senzori pentru rachete de croazieră şi balistice, componente pentru avionică aeronautică şi echipamente pentru sateliţi de recunoaştere.

 Statul Major General a raportat, de asemenea, atacuri asupra a două poduri din zonele ocupate de Rusia din regiunile ucrainene Doneţk şi Luhansk, precum şi asupra unui punct de trecere logistic din regiunea Doneţk.

Pe de altă parte, serviciul de securitate al Ucrainei, SBU, a declarat că a lovit hangarele în care erau adăpostite avioane de vânătoare ruseşti pe un aerodrom din Crimeea, teritoriu anexat de Rusia în 2014.

Ucraina şi-a intensificat atacurile asupra rutelor de aprovizionare militare ruseşti, ca parte a unei campanii tot mai ample menite să vizeze logistica Moscovei aflată mult în spatele liniei frontului, un efort despre care analiştii au afirmat că ar contribui la încetinirea maşinăriei de război ruseşti după mai bine de patru ani de conflict.

Ministerul Apărării din Ucraina a declarat că forţele ucrainene au lovit 11 rafinării de petrol, precum şi instalaţii logistice de combustibil, fabrici militare şi alte ţinte în luna iunie.

Săptămâna trecută, Zelenski a declarat că a aprobat o campanie de 40 de zile menită să „influenţeze” Rusia pentru a pune capăt războiului împotriva Ucrainei, aflat acum în al cincilea an.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Reise, Urlaub, Wirtschaft
2
Un avion care zbura de la Varşovia la Tel Aviv a fost interceptat de un MIG-29 al...
calin georgescu la tribunal
3
Dosarul tentativei de lovitură de stat în care sunt vizați Georgescu și Potra, amânat de...
nicusor dan face declaratii
4
Ce va face PNL la propunerea de suspendare a lui Nicușor Dan. Răspunsul lui Ilie Bolojan
Nicusor Dan
5
Crește presiunea pe scena politică: parlamentarii intră în vacanță peste două zile...
Ultimele clipe ale lui Radu Mărginean în viață: "Era întins pe iarbă și cu fața vineție! Doamne, Dumnezeule"
Digi Sport
Ultimele clipe ale lui Radu Mărginean în viață: "Era întins pe iarbă și cu fața vineție! Doamne, Dumnezeule"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
drona sahed reuters
RO-Alert pentru nordul județului Tulcea, pe fondul războiului din Ucraina: risc de cădere a unor obiecte din aer
ucraina atac
Ucraina cere sprijin militar de miliarde de euro pentru a avansa pe câmpul de luptă. Mihailo Fedorov: „Trebuie să ținem Rusia pe fugă”
dubna satelit rusia
„Abonatul se află în afara ariei de acoperire”. Ucraina anunță că a lovit din nou un mare nod de comunicații prin satelit al Rusiei
Vladimir Putin la o paradă militară
„Opțiunea Ceaușescu” și trădarea Chinei: Care sunt marile amenințări la adresa lui Putin și ce semne prevestesc sfârșitul regimului său
Fiber-optic cable nests built by birds
Conflictul din Ucraina remodelează mediul natural. Cuiburi de păsări din cabluri de fibră optică
Recomandările redacţiei
sigle psd si pnl
PSD și PNL se acuză reciproc că întârzie proiectele din PNRR, cu...
photo-collage.png - 2026-07-01T155420.927
Incendiu la metrou după furtună: stația Universitate, blocată...
photo-collage.png - 2026-07-01T094335.493
Stația de metrou Piața Victoriei 2, închisă: 7 milioane de litri de...
Sorin Grindeanu
„Acum, pe loc, îl semnez”. Sorin Grindeanu ar accepta rotativa și un...
Ultimele știri
Amenzi de peste un milion de lei după controalele ANPC la comercianții de produse de origine animală. Ce nereguli au fost descoperite
Cel puțin șase morți, într-un incendiu care a cuprins un bloc de locuințe cu 10 etaje, la Anvers
Guvernul ia în calcul o nouă intervenție pe piața carburanților. Bolojan și Nazare au discutat cu marii distribuitori
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum arată viața Ilenei Lazariuc după divorțul de Ion Ion Țiriac: "Am pus familia pe primul loc". Mărturisiri...
Cancan
Ileana Sterp A DIVORȚAT de soțul ei, Daniel. A făcut anunțul trist în urmă cu câteva minute: 'Eu și soțul...
Fanatik.ro
Încă o plecare de la Universitatea Craiova: ”Voiam să fac asta demult”
editiadedimineata.ro
Italia: patru suspecți, reținuți în cazul atacului cu bombă împotriva unui jurnalist
Fanatik.ro
Jucătorul din SuperLiga care s-a duelat cu Messi la Mondial e nerăbdător să revină la echipă! A renunţat la...
Adevărul
Avertisment fără precedent al unui general NATO: „Ucraina doboară 600-700 de drone pe seară. Fără pregătire...
Playtech
Declarația de avere a lui Nicușor Dan. Detaliul din conturi care atrage atenţia, ce bunuri deţine preşedintele
Digi FM
Subiecte BAC Istorie 2026. Eseu despre evoluția politică a României în a doua jumătate a secolului XX
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Serena Williams, gest urât după ce a fost eliminată de la Wimbledon chiar în runda inaugurală
Pro FM
Fostul iubit al lui Miley Cyrus, în stare gravă după două accidentări: „Nu pot merge sau vorbi”
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Demi Moore, salariu de sute de mii de dolari pe episod. Câți bani încasează pentru rolul interpretat într-un...
Adevarul
Pericolul ascuns de pe litoralul românesc. Avertismentul unui paleoclimatolog despre mările Terrei
Newsweek
Ce pensie frumoasă a primit o pensionară după 37 de ani munciți. De ce a luat și 1.000 lei bonus?
Digi FM
VIDEO "Uitați ce e în cartierul nostru de lux". Anca Serea și fiica ei au plecat din casă desculțe, prin apă...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cum folosești corect aerul condiționat pe timp de caniculă. Avertismentul unui medic de la Floreasca: „Nu ar...
Digi Animal World
Fetiță de 6 ani, mușcată de un liliac turbat în timp ce se cățăra într-un copac: „Am tot strigat după ajutor”
Film Now
Reese Witherspoon, mai îndrăgostită ca niciodată la 50 de ani. Secretul relației cu un finanțist german de...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...