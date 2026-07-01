Ucraina a lovit pentru a doua oară o rafinărie de petrol din oraşul rus Ufa, situată la peste 1.300 km de linia frontului, a declarat miercuri preşedintele Volodimir Zelenski, pe fondul intensificării atacurilor Kievului pe distanţe lungi, în adâncimea teritoriului rus, relatează Reuters.

„În fiecare zi, planul nostru de a impune sancţiuni ucrainene pe distanţe lungi este pus în aplicare”, a declarat Zelenski pe X, referindu-se la atacurile ucrainene în adâncimea teritoriului rus. „Acesta este un răspuns pe deplin just la tot ceea ce face Rusia împotriva noastră”, a subliniat el.

Zelenski a anunţat, de asemenea, un atac asupra a ceea ce a descris ca fiind o instalaţie militar-industrială rusă „strategică” din regiunea Penza, implicată în fabricarea de componente pentru armamentul cu rachete utilizat de Moscova în atacurile asupra Ucrainei. Distanţa până la obiectiv este de aproximativ 600 km de la linia frontului, a precizat Zelenski.

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Statul Major al Armatei Ucrainei a identificat fabrica ca făcând parte din corporaţia spaţială de stat rusă Roscosmos. Acesta a precizat că uzina produce senzori pentru rachete de croazieră şi balistice, componente pentru avionică aeronautică şi echipamente pentru sateliţi de recunoaştere.

Statul Major General a raportat, de asemenea, atacuri asupra a două poduri din zonele ocupate de Rusia din regiunile ucrainene Doneţk şi Luhansk, precum şi asupra unui punct de trecere logistic din regiunea Doneţk.

Pe de altă parte, serviciul de securitate al Ucrainei, SBU, a declarat că a lovit hangarele în care erau adăpostite avioane de vânătoare ruseşti pe un aerodrom din Crimeea, teritoriu anexat de Rusia în 2014.

Ucraina şi-a intensificat atacurile asupra rutelor de aprovizionare militare ruseşti, ca parte a unei campanii tot mai ample menite să vizeze logistica Moscovei aflată mult în spatele liniei frontului, un efort despre care analiştii au afirmat că ar contribui la încetinirea maşinăriei de război ruseşti după mai bine de patru ani de conflict.

Ministerul Apărării din Ucraina a declarat că forţele ucrainene au lovit 11 rafinării de petrol, precum şi instalaţii logistice de combustibil, fabrici militare şi alte ţinte în luna iunie.

Săptămâna trecută, Zelenski a declarat că a aprobat o campanie de 40 de zile menită să „influenţeze” Rusia pentru a pune capăt războiului împotriva Ucrainei, aflat acum în al cincilea an.

Editor : C.S.