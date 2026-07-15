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Ucraina a obținut o derogare de la UE: va putea cumpăra componente chinezești pentru drone cu fonduri din împrumutul european

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Drone is flying in the sky. Operator controls the drone. War in Ukraine
Foto: Profimedia Images
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Ucrainei i se va permite să utilizeze fonduri provenite dintr-un împrumut al UE destinat apărării pentru achiziționarea de componente chinezești pentru drone, ceea ce scoate la iveală dependența Europei de Beijing în ceea ce privește piesele esențiale, în contextul în care aceasta se străduiește să-și construiască propria industrie de apărare, relatează Financial Times.

Potrivit a două persoane la curent cu această decizie, Kievul a obținut o derogare pentru o parte dintr-o tranșă de 6 miliarde de euro, destinată achiziționării de componente pentru drone din China. Fondurile reprezintă prima alocare dintr-un împrumut mai amplu destinat sprijinirii Ucrainei, în cadrul căruia 60 de miliarde de euro sunt alocați pentru achiziții în domeniul apărării.

Decizia evidențiază lacunele care persistă în producția internă de echipamente de apărare a UE, în ciuda eforturilor de consolidare a bazei industriale europene prin condiționarea ajutorului acordat Ucrainei de achizițiile efectuate pe continent.

Această excepție evidențiază, de asemenea, rolul semnificativ al Chinei în aprovizionarea ambelor părți implicate în conflictul care durează de peste patru ani. Deși UE a acuzat Beijingul că este „principalul facilitator al războiului Rusiei” împotriva Ucrainei, în calitate de furnizor cheie al complexului militar-industrial al Moscovei, aceasta recunoaște că și industria de armament de la Kiev se bazează pe componente chinezești.

Ucraina a reușit să-și construiască una dintre cele mai inovatoare industrii de apărare din Europa, chiar în condițiile bombardamentelor rusești. Producătorii săi naționali au depășit companiile europene tradiționale din domeniul armamentului în mai multe domenii, în timp ce furnizorii de pe întreg continentul se confruntă cu dificultăți în a satisface nevoile Kievului.

Cu toate acestea, consumul său de drone, care au devenit arma dominantă pe câmpul de luptă, depășește în continuare capacitatea sa și cea a aliaților de a produce anumite componente pentru aeronavele fără pilot.

Autoritățile ucrainene afirmă că dronele sunt responsabile în prezent de aproximativ 80% din pierderile suferite de ruși pe câmpul de luptă.

Conform condițiilor împrumutului acordat de UE, produsele din domeniul apărării achiziționate cu fonduri provenite de la Uniune trebuie să provină, în mare parte, de pe piața unică, din Ucraina sau de la parteneri aprobați, precum Canada. Alți aliați pot îndeplini condițiile necesare dacă semnează un parteneriat de securitate cu UE, contribuie la acest program și acordă un sprijin substanțial Ucrainei. Regatul Unit a aderat la acest program luni.

În cazul furnizorilor care nu se încadrează în categoriile aprobate, componentele provenite din alte țări nu pot reprezenta mai mult de 35 % din valoarea unui contract. Regulamentul prevede că achizițiile de armament nu trebuie să „contravină intereselor de securitate și apărare” ale UE.

Însă regulile prevăd și o excepție. În cazul în care produsele similare nu pot fi procurate din țările eligibile suficient de repede sau în cantitățile de care Ucraina are nevoie, Kievul poate solicita Bruxelles-ului permisiunea de a le achiziționa din altă parte.

Ucraina a solicitat și a obținut o derogare pentru prima tranșă de 5,9 miliarde de euro destinată apărării, care este alocată achiziționării de drone. Aceasta a permis Kievului să achiziționeze anumite componente chinezești care nu sunt disponibile în cantități suficiente în Europa, au declarat sursele menționate.

Comisia Europeană și Ministerul Apărării din Ucraina nu au răspuns la solicitările de comentarii.

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Editor : A.M.G.

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