Ucraina rămâne cel mai mare cumpărător de arme germane. Ce state NATO se află pe următoarele locuri

Ukrainian Soldiers Prepare To Defend Territory Against Russian Separatists
Foto: Getty Images

Ucraina a fost din nou anul trecut principalul destinatar al livrărilor de arme germane, urmată de două ţări scandinave membre ale NATO, Norvegia şi Suedia, au anunţat vineri autorităţile germane.

În 2025, Ucraina a primit arme germane în valoare totală de circa 2 miliarde de euro „pentru a o susţine împotriva invaziei Rusiei”, a precizat Ministerul german al Economiei şi Energiei într-un comunicat, informează AFP preluată de Agerpres.

Germania se numără printre principalii susţinători ai Kievului şi este primul furnizor european de arme pentru Ucraina.

Ea se situează în urma SUA, care în pofida schimbării radicale de poziţie a lui Donald Trump rămân în continuare cel mai mare furnizor de ajutoare militare pentru Ucraina.

După Ucraina, două ţări scandinave - Norvegia şi Suedia, care dată fiind proximitatea lor de Rusia sunt foarte sensibile la degradarea securităţii în Europa -, sunt destinatare ale livrărilor de arme germane.

Membră fondatoare a NATO, la care a aderat în 1949, Norvegia a cumpărat arme germane în sumă totală de 1,3 miliarde de euro.

Suedia, care a pus capăt neutralităţii sale după şocul invadării Ucrainei de către Rusia şi care a aderat la NATO pe 7 martie 2024, a achiziţionat arme germane în valoare totală de circa un miliard de euro.

Finlanda, care s-a raliat Alianţei Atlantice în 2023 din aceleaşi raţiuni ca şi Suedia, nu se numără printre primele zece ţări destinatare ale livrărilor de arme germane.

