„Cel mai bun prieten” al lui Trump din Europa îl atacă dur pe liderul de la Casa Albă: „Intră în conflict cu valorile noastre”

Europa şi Finlanda trebuie să recunoască că Statele Unite se schimbă şi că ideologia administraţiei americane din spatele politicii sale externe „intră în conflict cu propriile noastre valori”, a declarat miercuri, în Parlament, preşedintele Finlandei, Alexander Stubb, considerat unul dintre liderii europeni apropiaţi de preşedintele Donald Trump, relatează Reuters.

„Politica externă a actualei administraţii americane se bazează pe o ideologie care intră în conflict cu valorile noastre”, a spus Alexander Stubb, dând ca exemple ale acestor conflicte de valori subminarea de către SUA a ordinii internaţionale existente, acţiunile în afara instituţiilor internaţionale şi minimizarea importanţei Europei.

„Trebuie să recunoaştem cu sinceritate că Statele Unite trec printr-o perioadă de schimbări. Abordarea lor faţă de aliaţi, precum şi modul în care îşi conduc politica externă, se schimbă”, a spus preşedintele finlandez, calificând totuşi SUA drept „un aliat important”.

Finlanda îşi va actualiza doctrina de politică externă şi de securitate pentru a reflecta schimbările din situaţia internaţională, a anunţat preşedintele Alexander Stubb într-un discurs rostit în deschiderea sesiunii parlamentului. El nu a precizat un calendar pentru revizuirea politicii externe şi de securitate, dar a spus că a început o colaborare cu guvernul în acest sens.

Membrii europeni ai NATO, inclusiv Finlanda, şi-au regândit strategiile de politică externă în ultimele săptămâni, după ce preşedintele american Donald Trump a inflamat tensiunile cu aliaţii săi europeni în ianuarie, în legătură cu Groenlanda, teritoriu aparţinând Danemarcei.

Stubb a încercat să menţină relaţii strânse cu Trump pentru a-i solicita sprijinul pentru Ucraina şi pentru a consolida securitatea Finlandei ca vecină a Rusiei.

Finalnda, care zeci de ani a păstrat o politică de neutralitate, a intrat în NATO în 2023, ca urmare a invaziei ruse din Ucraina.

Subb este supranumit „cel mai bun prieten al lui Donald Trump” din Europa. Aceștia ar fi creat o legătură strânsă pe terenul de golf.

