„Cel mai bun prieten" al lui Trump din Europa îl atacă dur pe liderul de la Casa Albă: „Intră în conflict cu valorile noastre"

Donald Trump greets Alexander Stubb - Washington, United States - 09 Oct 2025
Președintele american Donald Trump și președintele finlandez Alexander Stubb. Sursa: Profimedia

Europa şi Finlanda trebuie să recunoască că Statele Unite se schimbă şi că ideologia administraţiei americane din spatele politicii sale externe „intră în conflict cu propriile noastre valori”, a declarat miercuri, în Parlament, preşedintele Finlandei, Alexander Stubb, considerat unul dintre liderii europeni apropiaţi de preşedintele Donald Trump, relatează Reuters.

„Politica externă a actualei administraţii americane se bazează pe o ideologie care intră în conflict cu valorile noastre”, a spus Alexander Stubb, dând ca exemple ale acestor conflicte de valori subminarea de către SUA a ordinii internaţionale existente, acţiunile în afara instituţiilor internaţionale şi minimizarea importanţei Europei.

„Trebuie să recunoaştem cu sinceritate că Statele Unite trec printr-o perioadă de schimbări. Abordarea lor faţă de aliaţi, precum şi modul în care îşi conduc politica externă, se schimbă”, a spus preşedintele finlandez, calificând totuşi SUA drept „un aliat important”.

Finlanda îşi va actualiza doctrina de politică externă şi de securitate pentru a reflecta schimbările din situaţia internaţională, a anunţat preşedintele Alexander Stubb într-un discurs rostit în deschiderea sesiunii parlamentului. El nu a precizat un calendar pentru revizuirea politicii externe şi de securitate, dar a spus că a început o colaborare cu guvernul în acest sens.

Membrii europeni ai NATO, inclusiv Finlanda, şi-au regândit strategiile de politică externă în ultimele săptămâni, după ce preşedintele american Donald Trump a inflamat tensiunile cu aliaţii săi europeni în ianuarie, în legătură cu Groenlanda, teritoriu aparţinând Danemarcei.

Stubb a încercat să menţină relaţii strânse cu Trump pentru a-i solicita sprijinul pentru Ucraina şi pentru a consolida securitatea Finlandei ca vecină a Rusiei.

Finalnda, care zeci de ani a păstrat o politică de neutralitate, a intrat în NATO în 2023, ca urmare a invaziei ruse din Ucraina.

Subb este supranumit „cel mai bun prieten al lui Donald Trump” din Europa. Aceștia ar fi creat o legătură strânsă pe terenul de golf.

