Ucraina afirmă că a distrus două elicoptere rusești Mi-8 și a lovit un remorcher în Crimeea ocupată

Serviciul de informații militare al Ucrainei (HUR) a distrus două elicoptere rusești Mi-8 și a lovit un remorcher în Crimeea ocupată, relatează Kyiv Independent.

Dronele au lovit baza aeriană militară Hvardiiske, situată la aproximativ 13 kilometri de Simferopol, distrugând elicoptere în valoare de aproximativ 20-30 de milioane de dolari, potrivit HUR.

Un remorcher militar, despre care se crede că este un BUK-2190, a fost, de asemenea, atacat în golful Sevastopol, unde serviciile secrete ucrainene au ghidat o rachetă direct asupra navei.

Crimeea anexată, țintă frecventă a atacurilor ucrainene

Mi-8 este un elicopter de transport multifuncțional proiectat de sovietici, utilizat pe scară largă de Rusia pentru transportul trupelor, livrarea de mărfuri și evacuarea medicală, precum și pentru misiuni de luptă armată.

Remorcherul BUK-2190 sprijină operațiunile navale în porturi și golfuri. Nava vizată era utilizată de o unitate a forțelor navale speciale ruse responsabile cu operațiunile de sabotaj subacvatic.

„Avariile suferite de remorcher limitează semnificativ capacitățile de luptă ale unității de elită ruse”, a afirmat HUR, adăugând că nava a avut un „sfârșit nefericit”.

Crimeea, anexată ilegal de Rusia în 2014, a devenit o țintă frecventă a atacurilor ucrainene asupra infrastructurii militare de la începutul invaziei pe scară largă din Ucraina din februarie 2022.

Forțele de operațiuni speciale ucrainene au anunțat la 1 septembrie că au distrus radarul unui sistem rus de apărare aeriană S-300 la aerodromul Sakîi din vestul Crimeii.

Editor : M.C