Live TV

Ucraina afirmă că a distrus două elicoptere rusești Mi-8 și a lovit un remorcher în Crimeea ocupată

Data publicării:
Mi-8
Din articol
Crimeea anexată, țintă frecventă a atacurilor ucrainene

Serviciul de informații militare al Ucrainei (HUR) a distrus două elicoptere rusești Mi-8 și a lovit un remorcher în Crimeea ocupată, relatează Kyiv Independent

Dronele au lovit baza aeriană militară Hvardiiske, situată la aproximativ 13 kilometri de Simferopol, distrugând elicoptere în valoare de aproximativ 20-30 de milioane de dolari, potrivit HUR.

Un remorcher militar, despre care se crede că este un BUK-2190, a fost, de asemenea, atacat în golful Sevastopol, unde serviciile secrete ucrainene au ghidat o rachetă direct asupra navei.

Crimeea anexată, țintă frecventă a atacurilor ucrainene

Mi-8 este un elicopter de transport multifuncțional proiectat de sovietici, utilizat pe scară largă de Rusia pentru transportul trupelor, livrarea de mărfuri și evacuarea medicală, precum și pentru misiuni de luptă armată.

Remorcherul BUK-2190 sprijină operațiunile navale în porturi și golfuri. Nava vizată era utilizată de o unitate a forțelor navale speciale ruse responsabile cu operațiunile de sabotaj subacvatic.

„Avariile suferite de remorcher limitează semnificativ capacitățile de luptă ale unității de elită ruse”, a afirmat HUR, adăugând că nava a avut un „sfârșit nefericit”.

Crimeea, anexată ilegal de Rusia în 2014, a devenit o țintă frecventă a atacurilor ucrainene asupra infrastructurii militare de la începutul invaziei pe scară largă din Ucraina din februarie 2022.

Forțele de operațiuni speciale ucrainene au anunțat la 1 septembrie că au distrus radarul unui sistem rus de apărare aeriană S-300 la aerodromul Sakîi din vestul Crimeii.

 

 

 

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID316667_INQUAM_Photos_Bogdan_Buda (1)
1
Reforma administrației locale a fost amânată două săptămâni la cererea PSD. Ilie Bolojan...
Russian President Boris Yeltsin (R) answers a question as his US counterpart Bill Clinton listens 21 March during their joint press conference
2
„Certificatul de deces” al NATO. Documente desecretizate arată cât de aproape a fost...
harta moldova romania ucraina marea neagra
3
Trump ia în calcul trimiterea unei „armate private” americane în Ucraina. Ce rol ar avea...
ploaie
4
ANM a actualizat prognoza: zonele în care va fi cod portocaliu de furtuni. Meteorologii...
masini strada trafic generic piata auto shutterstock
5
Schimbări legate de numerele de înmatriculare, din 17 septembrie. Ce trebuie să știe...
Gigi Becali nu s-a abținut: era ÎN DIRECT și a dezvăluit ce i-a zis Mihai Popescu despre soția sa
Digi Sport
Gigi Becali nu s-a abținut: era ÎN DIRECT și a dezvăluit ce i-a zis Mihai Popescu despre soția sa
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Bucharest, Romania. 29th July, 2025:Ilie Bolojan, the Prime Minister of Romania, holds a press conference on the topic of special pensions reform at Victoria Palace, the Romanian Government headquarters. Credit: Lucian Alecu/Alamy Live News
Scandal în Coaliție pe tăierile din administrație. Mihaiu, USR: „25%...
ROMANIA BUCHAREST HEATWAVE
Canicula revine în sudul țării, la început de septembrie. Cum va fi...
PALATUL PARLAMENTULUI
Guvernul își angajează răspunderea pe cinci proiecte din pachetul doi...
explozie la fabrica sebes
Momentul exploziei de la fabrica de prelucrare a lemnului din Sebeş...
Ultimele știri
Felicitări pentru că ai sărit în aer pentru Putin. Cum laudă propaganda lui Kim Jong-un moartea soldaților nord-coreeni în Rusia
Fii salvator. Prim ajutor după expunerea la vapori toxici
Cum plătești singur CASS, dacă nu mai ești asigurat de la 1 septembrie. Ce secțiune se bifează în declarația unică pentru 2025
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
vladimir putin
Putin a găsit un nou motiv pentru care a invadat Ucraina: „Această criză nu a apărut ca urmare a agresiunii Rusiei asupra Ucrainei”
Președintele Chinei, Xi Jinping, în deschiderea lucrărilor Consiliului Șefilor de Stat ai Organizației pentru Cooperare de la Shanghai
Președintele Chinei a cerut „renunțarea la „mentalitatea Războiului Rece și confruntările între blocuri”
Vladimir Putin
Noul imperiu cibernetic al lui Putin se răspândește în toată lumea. Țările care au căzut în capcana digitală a Kremlinului
fasia gaza
SUA plănuiesc să administreze Fâșia Gaza timp de un deceniu după război (Washington Post)
Ukrainian soldier of the 28th Artillery Battalion preparing a shell for a 120mm mortar on a Russian target on the zero line in the forest near Bakhmut
Cum spionează Rusia în Germania rutele utilizate de SUA pentru a transporta provizii militare
Partenerii noștri
Pe Roz
Andreea Esca, departe de imaginea sobră de la știri. Ziua în costum de baie, noaptea, distracție la cluburile...
Cancan
Crimă în Cernavodă! Leonard Ion, un recidivist cu trecut violent, și-a înjunghiat mortal rivalul 😲
Fanatik.ro
Firma nurorii lui Călin Georgescu, dată în judecată din cauza datoriilor. Ce sumă a fost obligată să...
editiadedimineata.ro
Care sunt recordurile care nu au fost încă stabilite
Fanatik.ro
Ce a spus soția lui Cristi Manea despre violența împotriva femeilor. Irina Manea, reacție după derapajul...
Adevărul
„Noaptea ard cabluri, dimineața pute a cancer”. Bucureștenii respiră fum toxic, autoritățile tac
Playtech
Trebuie acordul copiilor majori pentru a vinde un apartament? Legea, explicată de un avocat
Digi FM
Resentimente şi furie. Cum s-a destrămat The Police. Sting, dat în judecată de foștii colegi. Îi cer...
Digi Sport
Decizia luată de americani, după ce Sorana Cîrstea a fost jefuită la New York
Pro FM
Enrique Iglesias și Anna Kournikova, apariție rară în Miami. Cum au fost surprinși înainte să se afle că...
Film Now
Jude Law spune că nu i-a fost teamă să-l joace pe Putin în „The Wizard of the Kremlin”: E o nebunie ce poţi...
Adevarul
Rețeta sănătoasă, care te ajută să slăbești fără să renunți la gust, recomandată de un antrenor de fitness...
Newsweek
Mica Recalculare a pensiei se va termina în 9 ani, în ritmul actual. „Soluționăm 5 cereri pe zi”
Digi FM
Olivia Steer, mai discretă ca niciodată. Decizia surprinzătoare luată înaintea zvonurilor de divorț
Digi World
Misterul Triunghiului Bermudelor, în sfârșit rezolvat, susține un cercetător britanic. Explicația e mai...
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în propria baie, în timp ce spală rufele. A ajuns la spital pentru vaccin antirabic
Film Now
Kim Novak, actrița-emblemă a anilor '50, despre renunțarea la Hollywood, în plină glorie: "Nu a fost ca și...
UTV
Otilia Bilionera s-a căsătorit cu Bekir Ali în Turcia. Nuntă grandioasă cu sute de invitați și tradiții...