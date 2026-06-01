Live TV

Ucraina, atacată cu un număr record de drone ruseşti în luna mai. Câte drone a trimis Moscova zilnic spre orașele ucrainene (raport)

Data publicării:
drone rusesti
Foto: Profimedia
Din articol
Armistițiu încălcat Zelenski cere ajutor american

Rusia a atacat Ucraina cu un număr record de drone cu rază lungă de acţiune în luna mai, potrivit unei analize AFP în baza datelor Forţelor aeriene ucrainene, scrie Agerpres. Kievul şi-a înmulţit apelurile către aliaţi pentru a-şi consolida apărarea antiaeriană.

Rusia a lansat 8.150 de drone cu rază lungă de acţiune asupra Ucrainei în luna mai, adică cu 24% mai multe decât în aprilie, potrivit unei compilaţii de date publicate zilnic.

Asta înseamnă că, în medie, Rusia a trimis zilnic 263 de drone spre Ucraina.

Numărul de rachete ruseşti este, de asemenea, unul dintre cele mai mari de la începutul conflictului: 211 în mai, inclusiv  Oreşnik, cu rază intermediară de acţiune, capabilă să transporte focoase nucleare.

Armistițiu încălcat

Acest număr record de atacuri cu drone cu rază lungă de acţiune a fost înregistrat în pofida unui armistiţiu de trei zile care a început pe 9 mai şi care a suscitat pentru scurt timp speranţe privind reluarea procesului de negocieri pentru încheierea războiului.

Moscova şi Kievul s-au acuzat reciproc de încălcarea armistiţiului anunţat de preşedintele american Donald Trump.

Rusia a lansat la mijlocul lunii mai unul dintre cele mai puternice atacuri asupra capitalei ucrainene, când o rachetă a distrus cea mai mare parte a unui imobil de locuinţe, făcând peste 20 de morţi.

Kievul afirmă că a interceptat 91% din dronele şi rachetele ruseşti în luna mai.

Zelenski cere ajutor american

Ucraina a dezvoltat un sistem inovator de apărare antiaeriană împotriva dronelor, dar rămâne dependentă de aprovizionarea aliaţilor occidentali pentru a se apăra împotriva atacurilor cu rachete.

Oficialii ucraineni au avertizat în repetate rânduri că stocurile de muniţie pentru sistemele antirachetă sunt insuficiente.

Preşedintele Volodimir Zelenski i-a cerut omologului său american, la sfârşitul lunii mai, să furnizeze Ucrainei mai multe rachete pentru sistemele de apărare antiaeriană Patriot, în timp ce Moscova ameninţă că va continua să-şi intensifice atacurile.

Războiul din Orientul Mijlociu, în care aliaţii SUA au folosit cantităţi mari de muniţii de apărare antiaeriană pentru a proteja zone din Golf, a exacerbat o penurie cu care se confruntă Ucraina de la începutul invaziei ruse.

Donald Trump şi-a început al doilea mandat prezidenţial anul trecut, promiţând să pună capăt conflictului dintre Rusia şi Ucraina în câteva zile. Însă negocierile se află în impas.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
World Childhood cancer Day. Girl patient listening to a doctor in medical office.
1
Cum funcționează injecţia care a eliminat complet tumorile la pacienţi la care...
photo-collage.png - 2026-06-01T005240.556
2
Criză politică la Budapesta. Președintele Tamas Sulyok refuză să demisioneze după...
Radoslaw Sikorski's Press Conference With Oana-Silvia Toiu In Warsaw, Poland - 03 Mar 2026
3
Oana Țoiu, despre originea dronei din Galați: „Știm clar că e rusească. Și am un mesaj...
photo-collage.png - 2026-05-31T195822.720
4
Nicușor Dan a spus că drona căzută în Galați a fost deviată deasupra Ucrainei. Ministrul...
soldati americani
5
Fără perioadă de grație: SUA vor să-și reducă rapid prezența militară în Europa. Este...
FOTO Gigi Becali: ”E cea mai frumoasă din lume”. A scos 10.000.000€ din buzunar și a anunțat ce urmează pe 14 iunie
Digi Sport
FOTO Gigi Becali: ”E cea mai frumoasă din lume”. A scos 10.000.000€ din buzunar și a anunțat ce urmează pe 14 iunie
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
militar ucrainean cu barbă ține pe umăr un lansator de rachete
Escaladare în sudul Ucrainei: trupele ruse își schimbă direcția și pregătesc noi atacuri. „Urmează o vară tensionată”
Cât va dura până ce Marea Neagră va fi sigură: ucrainenii lucrează la deminarea apelor, sub amenințarea dronelor Rusiei
Singurul șantier naval din UE care mai repară vasele cu care Rusia își exportă gazul din Siberia: sancțiunile intră în vigoare în 2027
zelenski trump biroul oval casa alba
Tranzacție uriașă cu drone între SUA și Ucraina. Volodimir Zelenski: „Așteptăm doar semnătura lui Donald Trump”
soldat rus militar rus rusia
Avertismentul unui oficial al Opoziției din Belarus: Rușii și regimul Lukașenko pregătesc o escaladare a conflictului
Recomandările redacţiei
Consultări susținute de președintele României, Nicușor Dan, cu delegația PNL, la Palatul Cotroceni, în București, 18 mai 2026.
Nicușor Dan, așteptat să desemneze premierul săptămâna aceasta...
Silueta lui Donald Trump pe fundalul steagului iranian.
Ce condiție „esențială” pune Iranul pentru un acord cu SUA privind...
709844826_1526274695515606_4656258056519760468_n
Reacția Kremlinului după ce președintele Dan a reconfirmat că drona...
BUCURESTI - GUVERN - PRIM-MINISTRU - DECLARATII DE PRESA - 30 DE
Sondaj: Românii nu vor un premier independent și un Guvern de...
Ultimele știri
Coloane de mașini pe A1 spre Capitală, după minivacanța de Rusalii. Rutele alternative recomandate de polițiști
România caută parteneriate cu firme chineze pentru stocarea energiei. Daraban: „Prețurile ridicate din Europa creează oportunități”
Ziua Copilului la Cotroceni. Nicușor Dan: Copiii ne-au reamintit cât de important este să investim în educație
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
4 zodii care atrag norocul și bogăția în fiecare zi din iunie 2026. Leii intră într-una dintre cele mai bune...
Cancan
Pensii mai mari pentru 800.000 de pensionari români, dacă depun acest document
Fanatik.ro
Un sportiv de legendă și-a scos la vânzare casa. Cum arată impresionantul conac: 3 etaje, piscină cu cascadă...
editiadedimineata.ro
Observatorul European pentru Media Digitală avertizează asupra creșterii dezinformării bazate pe identitate
Fanatik.ro
Fostul component al Generației de Aur a rămas liber de contract. Echipa pe care a pregătit-o până acum e în...
Adevărul
Cum își pun românii panouri fotovoltaice pe cont propriu și în câți ani se amortizează investiția. Ce...
Playtech
Ai cumpărat teren ieftin lângă oraș? Problema ascunsă care poate bloca orice construcție
Digi FM
Jamie Lee Curtis este în doliu: sora ei mai mare, Kelly Curtis, a murit. „Era de o frumuseţe uluitoare şi o...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cum a numit-o rusoaica Mirra Andreeva pe Sorana Cîrstea, înaintea marelui meci de la Roland Garros
Pro FM
Dua Lipa și Callum Turner s-au căsătorit! Cântăreața a fost imaginea eleganței la cununia civilă din Londra
Film Now
Doliu în familia lui Jamie Lee Curtis: sora ei, actrița Kelly Curtis, a murit la 69 de ani. Mesajul sfâșietor...
Adevarul
Ce au descoperit cercetătorii în corpul celei mai bătrâne femei din lume. A trăit 117 ani fără cancer și fără...
Newsweek
De ce a amânat Poșta livrarea pensiilor? Când intră pe card - pensiile, indemnizația de handicap și alocațiile
Digi FM
„Cerere fără precedent”. Celine Dion anunță noi concerte la Paris după ce fanii au epuizat biletele pentru...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un fenomen fără precedent se petrece pe Pământ. Oamenii de știință spun că nu s-a mai întâmplat de 3,6...
Digi Animal World
Cum arată un păianjen verde neon. Are un desen neobișnuit pe abdomen care seamănă cu o față zâmbitoare
Film Now
"Credeam că sunt privilegiat”. Declarația sfâșietoare a lui Christopher Reeve după tragedia care l-a lăsat...
UTV
Theo Rose și Anghel Damian au postat imagini romantice de la Cannes. „Te iubesc, omule!”